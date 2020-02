Ravivihje: Toto75 Mantorp 15.2.2020

Suosikit: 8 G.R.J.'s Wolverine saa haasteellisesta lähtöpaikasta huolimatta niukan ykkösvihjeen. Hyviä otteita marraskuussa esittänyt ruuna on jäänyt kahdesti 75-lähdössä voimissaan pussiin. Kolmaskin kerta on tietysti mahdollinen, mutta kiritilat saadessaan sillä on täydet edellytykset voittoonkin. 1 Cayucosin olisi voinut viime startin jälkeen kuvitella olevan Klass II:een selväkin suosikki, mutta ehkä tuntemattomampaa kuskia vierastetaan. Åbyn pitkällä matkalla se jäi heti startissa Burning Manin taakse, mutta nousi kuitenkin 3. ulkoa lopussa urheasti haastamaan tätä tullen 700 metriä 11,9-vauhtia. Keulan puolustaminen voi osoittautua vaikeaksi, mutta onnistuneella juoksulla voitto on mahdollinen. 6 Hubba Go Alone on pelattu kolme voittoa alla selväksi suosikiksi luultavasti keulapsyykillä, mutta aivan niin yksinkertainen tehtävä ei ole. Bergsåkerin ja Örebron ykköset ruuna nappasi helposti keulasta. Viimeksi se painui johtavan rinnalta kärkeen loppukurvissa ja voitti niin ikään vaivattomasti, mutta ravi ei lopussa ollut enää kovin sulavaa. Vastus kovenee ja ainakin 4 Ikaros Di Quattro mielii sisäpuolelta myös keulapaikalle. Nelosradasta huolimatta siihen on mahdollisuudet ja Kalmarin viime suorituksen perusteella voittokaan ei olisi siitä mahdottomuus.



Haastajat ja yllättäjät: Isompaan systeemiin nostetaan vähemmän pelattujakin. 2 Father Of Sunilta odotettiin hyvien suoritusten jälkeen paljon Eskilstunan 75:ssä, mutta vähän stressaantuneen oloinen ruuna taipui rauhallisesta avauslenkistä huolimatta keulasta melko helposti lopussa. Nyt on selkäjuoksun vuoro, joten ei unohdeta vielä. 5 Vikens Brummer on vastannut 2640 metrillä kahdesti keulasta perille asti, ja ruuna omaa vitosradaltakin edellytykset reippaaseen starttiin. Myös 10 Ivanhoella on eväitä 75-menestyjäksi. Viimeksi vauhdinjako oli takapareissa juossutta ruunaa vastaan. Gävlen voitto tuli johtavan rinnalta.



Juoksunkulku: Hubba Go Alone pyrkii juoksuradalta reippaasti liikkeelle, mutta Ikaros di Quattro ja Vikens Brummer voivat olla sisäpuolelta suosikin keulapaikan tiellä. Cayucos voi vapaille päästessään edetä jossain vaiheessa kärjen rinnalle.



Pelijakauma: Hubba Go Alone (42%) on liian selvä suosikki. G.R.J.'s Wolverine (14%), Cayucos (14%) ja Ikaros di Quattro (10%) ovat aliarvostettuja.



Ranking: A) 8, 1, 6, 4 B) 2, 5, 10 C) 3, 11, 12, 7, 9