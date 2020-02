Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Örebro 13.2.2020

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 11

Toto64-2: 9, 3, 11

Toto64-3: 5, 12, 2

Toto64-4: 15, 13, 8, 11, 1, 2, 14, 6, 5

Toto64-5: 2

Toto64-6: 9

Hinta: 8,10 €



https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-02-13&track=Ör&race=4&pool=T64&selections=[11],[9,3,11],[5,12,2],[15,13,8,11,1,2,14,6,5],[2],[9]&stake=0,1&price=8,1



Suuri

Toto64-1: 11, 2, 3, 8

Toto64-2: 9, 3, 11

Toto64-3: 5, 12, 2, 4, 3, 15, 6

Toto64-4: 15, 13, 8, 11, 1, 2, 14, 6, 5

Toto64-5: 2

Toto64-6: 9

Hinta: 75,60 €



https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-02-13&track=Ör&race=4&pool=T64&selections=[11,2,3,8],[9,3,11],[5,12,2,4,3,15,6],[15,13,8,11,1,2,14,6,5],[2],[9]&stake=0,1&price=75,6

Örebro isännöi torstain Toto64-kierrosta, jossa varsinkin päätöskohde on tasoltaan hieno. Siinä iskevät yhteen muun muassa voitokkaat. Näistä jälkimmäinen toimii systeemien ideavarmana. Toinen tukipilari on viidennen kohteenKierroksen selvästi eniten pelatuin hevonen on avauskohteenjoka juoksee aiempaa selvästi helpommassa lähdössä. Kurjalta lähtöpaikalta juoksusta ei välttämättä tule aivan yksinkertaista, joten isompaan systeemiin suursuosikki saa muutaman varmistuksen. Yksi niistä on Toto64-kohteiden "suomalaisin" hevonen,Toto64-pelin jättöaika päättyy tuttuun tyyliin lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.Vain kaksi kertaa viime vuonna kilpailemaan päässyt kovaluokkainenteki viimeksi Bergsåkerin T86-lähdössä hyvän esityksen. Ruuna juoksi matkalla "kakkoskeulan" kärjessä välimatkan päässä ylivauhtia vetäneestäLoppusuoralla Han Herred runnoi kärkeen ja ehti näyttää pitkään voittajalta, mutta juuri maalilinjalla Weekend Fun tuli äärimmäisen niukasti ohi. Han Herred palasi tuohon kisaan pieneltä paussilta, joten oletettavasti Reijo Liljendahlin valmennettava pystyy yhä parantamaan. Ruunalla kävi hyvä arpaonni saadessaan parhaan mahdollisen lähtöpaikan ja selvästi kovimmilta haastajilta vaikuttavatjoutuvat lähtemään takarivistä. Kunhan Vacqueyras ei ala tällä kertaa painamaan naruille, niin Han Herredilla on hyvä sauma edetä alkumatkasta keulaan ja varsinkin siitä sen kuuluu olla lähellä voittoa. 45 prosenttia pelattuna se käy varmaksi, mutta kauheasti nousun varaa prosenteissa ei ole.on ollut hyvä kauden molemmissa starteissaan Bollnäsissa. Viimeksi se tuli pitkän kirin päätteeksi umpirehdisti maaliin asti, vaikka yksi vastustaja ohi lopussa tulikin. Toissa kerran voitto tuli keulapaikalta leikittelevän helposti. Axl Brown on monipuolinen menijä, jolta löytyy hyvän jakson lisäksi myös todella kova spurtti ja sillä voi ajaa monella tapaa.ovat kunnioitettavia vastustajia, mutta ensin mainittu palaa pitkältä tauolta ja jälkimmäisellä on sille sopimaton ykkösrata. Todennäköisesti Axl Brown pääsee ainakin Young Kingin etupuolelle kiihdytyksessä ja parhaimmassa tapauksessa myös Twice Kronoksen, jos sillä ei tauolta aleta seiskaradalta hurjastella. Joka tapauksessa Axl Brownin kuuluisi olla tästä kolmikosta niukka suosikki noin 30 prosentin arviolla ja alustavalla 20 pinnan kannatuksellaan se laitetaankin ideavarmaksi.4-vuotiskaudesta tuli puhdas välivuosi ja se on päässyt kilpailemaan nyt kolme kertaa pitkän taukonsa jälkeen. Bergsåkerin huonomman sijoituksen selittää pussiinjäänti, Färjestadissa ruuna lopetti kolmannesta sisältä pirteästi 12-vauhteja viimeiset 400 metriä ja viimeksi Bollnäsissa olikin jo voiton vuoro. Ruotsin ajajaliigaa johtavan Rikard N Skoglundin ajokki haki keulat ensimmäisellä takasuoralla ja Iggy Boko hallitsi korviaan pyöritellen vaivatta maaliin asti. Ruunan olemus ja tyyli vaikuttaa siltä, että se tulee terveenä pysyessään nousemaan vielä pitkälle sarjoissaan. Voltin vitosrata tuonee pientä laukkariskiä, mutta sen selvittäessään Iggy Bokon pitäisi pärjätä tässä lähdössä vaativammallakin juoksunkululla. Alustava 14 prosentin kannatus on liian vähän ja eikä se olisi rohkeimmille pelureille huono ideavarmaehdokaskaan.pilasi vielä Rommessa laukkaan, mutta viimeksi Bollnäsissa niistä ei ollut tietoakaan vaan tamma veti keulassa tasaista 15-kyytiä ja voitti ajamatta. Sabina Memphis lähtee liikkeelle todella lujaa ja todennäköisesti sitä ominaisuutta pyritään käyttämään kasiradasta huolimatta hyväksi. Paikka johtavan rinnalla olisi myrkkyä, mutta sen välttäessään Sabina Memphis pystyy pärjäämään mikäli on samanlainen kuin viimeksi. Nyt on käsillä kolmas startti tauolta, joten Kaj Widellin ajokki voi vieläpä parantaakin. Sabina Memphis on jäänyt kahdeksalla prosentilla turhan vähälle huomiolle matalatasoisessa tammalähdössä.Riikka Avotien omistukseen marraskuussa siirtynytteki viimeksi Solvallassa lupaavan debyyttistartin Ruotsissa. Se sai johtavan takaa myöhään vapaat kiritilat ja vaikkei nyt mitenkään syöksymällä tullut päätösmetrejä, niin ainakin kolmas Vannina F.B. olisi pystynyt olemaan aiemmin kiritilaa saadessaan. Mika Forssin ajama ja treenaama tamma palasi siihen kisaan yli neljän kuukauden tauolta, joten todennäköisesti nyt nähdään terävämpi esitys. Paikka on toki kurja, mutta Vannina F.B. lähtee tarvittaessa todella lujaa liikkeelle ja voi sen ansiosta saada hyvät juoksuasemat kasiradasta huolimatta. Jotain tamman luokasta kertoo, että se voitti Italiassa kaksitoista kertaa ja sijaprosentti on päälle viisikymmentä. Prosentin pelattuna Vannina F.B. otetaankin potintekijänä mukaan suurempaan systeemiin. Pienessä lapussa varmana toimii suursuosikkipalasi hyvässä iskussa tauolta viimeksi Eskilstunassa. Se oli mukana reippaassa avauksessa ja tuli lopulta johtavan takaa hyvin perille ihan tasokkaan kärkikaksikon jälkeen. Startti alla tamma parantanee edelleen. Isoksi miinukseksi on nyt laskettava kuskinheikennys, kun Kaj Widellin jälkeen rattaille hyppää vähän ajava Helena Liberg-Carlson. Kuskiin on toki taidettu reagoida liikaakin peliprosenttien ollessa alustavasti vain 0,9%. Fakta on, että juuri Liberg-Carlson on ajanut tamman uran kaikki kolme voittoa ja lähtöpaikka on paras mahdollinen. Pearl Of The Starin pitäisi olla arkisessa lähdössä sentään 4-5 prosenttia pelattu.