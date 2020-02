Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 12.2.2020

Suosikit: 5 My Dream Art tekee mielenkiintoisen debyytin Timo Nurmoksen tallista. Kyseessä on hyvän luokan omaava ruuna, toki se on ollut osaavissa käsissä ennenkin. Joulukuun alun startissa se pummasi lähdön ja jäi sitten lopussa vielä vähän kiinnikin. Voitto on täysin mahdollinen, mutta Nurmokselta aloittavilla on tapana kuumeta peleissä liikaakin, joten muitakin vaihtoehtoja huomioidaan. 10 Venivici Rocin tilanne on jollain lailla sama kuin edellisellä. Hallittuun keulavoittoon Italian-uransa päättänyt ori teki lokakuussa Björn Goopilta avatessaan taustalla aivan kelvollisen suorituksen, vaikkei kovassa lähdössä yltänytkään kärkeen. Tauko askarruttaa, mutta toisaalta ori voi olla sopeutunut sen aikana entistä paremmin uusiin systeemeihin. 3 Give Me Ten on lähdön selkeä keulasuosikki, mutta oriin paukut eivät ole kahdessa viime startissa riittäneet koko matkan johtoon. Täysin sitä ei voi huippukuskilla sivuuttaa, vaikka vire tuntuukin hieman epäselvältä.



Haastajat ja yllättäjät: Lähdön ideahevonen on pinnojen valossa 1 Lass Revenue, joka on kahdella viime kerralla ollut epäonninen. Viimeksi se jäi johtavan taakse pussiin, Solvallassa taas laukka yllätti juuri kun loppusuoran auetessa oli aika iskeä takaa omaan kiriin. Edellä mainittua vastaan keulan puolustaminen ei onnistune ja sen myötä riski on tietysti jäädä jälleen pussiin. Vähän pelattuna ruuna tuntuu siitä huolimatta kiehtovalta. Jos Give Me Tenillä luovutaan keulasta, 6 Reverend Dredilla voisi olla saumat edetä aina kärkeen saakka. Eskilstunassa 2. sisältä päätöskierroksella johtavan rinnalle noussut ruuna teki sitkeän esityksen, vaikkei Ronaldo Malibulle voinutkaan mitään. Startti alla Pia Huusarin suojatti voi parantaakin. 4 Global Thunder taipui keulasta Rommessa, mutta oli vähän parempi viimeksi, vaikka joutui silloinkin hieman taipumaan lopussa edettyään 2. ulkoa jo kärkeen. Ei aivan mahdoton, jos suunta on edelleen yläviistoon. 8 U.R.Amazing on palannut viime startin jälkeen takaisin Ruotsiin, uudelle valmentajalle tosin. Kirivoimainen ruuna ei ole täysin mahdoton, jos juoksusta tulee kärjessä rauhaton.



Juoksunkulku: Give Me Ten avaa keulaan ja normaalisti siitä myös ajettaisiin. Pieni takaportti selkäjuoksuun on viime esitysten perusteella jätettävä. Reverend Dred voi olla siinä tapauksessa ensimmäinen tiedustelija, ellei sitten My Dream Art saa suljetummilla päävarusteilla(?) pidettyä sitä ulkopuolellaan.



Pelijakauma: My Dream Art (23%) on oikea suosikki ja jopa edullinenkin vielä. Paras merkki on kuitenkin Lass Revenue (8%). Give Me Ten (20%) on saanut liikaa kannatusta, kuten myös 12 Vincent Chase (6%).



Ranking: A) 5, 1, 10 B) 3, 6, 4, 8 C) 12, 11, 9, 7, 2