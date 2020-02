Ravivihje: Toto75 Solvalla 8.2.2020 – jättipottikierros

Suosikit: 2 Aura S.L. olisi ravilla tukevasti kiinni tammalähdön voitossa, mutta alku voltista on osoittautunut italialaiselle usein liian vaikeaksi. Näin kävi mm. tammikuun molemmissa starteissa. Jos kakkosradalta ravia lähteminen on ylipäätään mahdollista, voisi tämänkertainen kuski omata siihen tehtävään parhaat mahdollisuudet. Peliosuudessa laukkariski on ehkä huomioitu turhankin suuresti. Jos Jorma Kontion ajokki ei onnistu alussa, 5 Rapide Cash voi hyvinkin ottaa revanssin kahden viikon takaisesta. Eskilstunassa se oli keulasta matkalla selvään voittoon, mutta yksinäisyydessään löi läskiksi päätössatasella ja tuli ohitetuksi viime metreillä. Tammalle vaihdetaan avovehkeet, joten muut pysyvät paremmin näkökentässä nyt. Keulasta Kim Erikssonin ajokki voi vetää maaliin saakka. Edellisen viime kerralla kukistanut 6 I'm A Believer kuuluu myös aikaisin lapulle. Eskilstunassa se latoi 500 metrin kirin 10,6-vauhtia ja osoitti hyvää virettä jo aiemmin. Kohtalaisen hyvin voltin ykköseltä matkaan pääsevä tamma voi hankkiutua hyviinkin asemiin.



Haastajat ja yllättäjät: Hyvää virettä osoittaneita tammoja löytyy toki suosikkikolmikon takaakin. Niistä isompaan systeemiin nostetaan yksi mahdollinen potintekijä. Ulkokautta takaa reippaasti viimeksi loppua kirinyt 11 Apple Rose voi päästä takamatkan juoksuradalta tässä lähemmäs kärkeä, eikä rahallisesti kovassakaan seurassa menestyminen olisi silloin poissuljettua. Liian unohdettu! Leveämpikin peliratkaisu olisi täysin perusteltu. 7 Melizza sitkisteli viimeksi johtavan rinnalta kelvollisesti, mutta selkäjuoksu käy sille huomattavasti paremmin. 10 Quiz Töll sai Kalmarissa 5. ulkona juostuaan tilat lopussa ja spurttasi kärkeen. Voltin vitoselta se voi kuitenkin jäädä tässä melko taakse. Myös 9 Micro Vick latoi samassa kisassa lopun taustalta pirteästi alle 11-vauhtia ja voi parantaakin lyhyemmällä starttivälillä. 14 Under The Counter ja 15 Dusty Shadow esiintyivät myös edukseen tammikuun starteissa, mutta 40 metrin takamatkalta kärkeen nouseminen ei ole helppoa. Pehmeästi lopussa viime kerralla esiintynyt, mutta vetolappuja nyt kokeileva 12 Seven Karats sekä pussiin Kalmarissa jäänyt 1 Afrodite Miguan voivat myös olla mahdollisia kaiken onnistuessa.



Juoksunkulku: Afrodite Miguan luovuttaa keulapaikan Rapide Cashille. Jos Aura S.L. pääsee ravia matkaan, etenee se seuraavassa vaiheessa kärkeen. I'm A Believer ja Apple Rose voivat päästä 20 metrin hevosista lähimmäs kärkeä.



Pelijakauma: Aura S.L. (26%) ei tunnu laukkariskiin suhteutettuna ylipelatulta. Quiz Töll (13%) on liikaa pelattu. Apple Rose (2%) ansaitsisi lisäpinnoja.



Ranking: A) 2, 5, 6 B) 11, 7, 10, 9, 14, 15, 12, 1 C) 8, 4, 13, 3