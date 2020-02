Ravivihje: Toto64 Umåker 7.2.2020 – 111 371 euroa ekstraa

8 Nacrous saa tasaisessa tammalähdössä niukan ykkösvihjeen. Se on ollut hyvä myös kahteen viimeiseen starttiin, vaikka kaksariputken jälkeen vitossijoihin onkin joutunut tyytymään. John Östmanin ajokki paikkasi Bodenissa alkulaukkansa mallikkaasti ja viimeksi kesti johtavan takaa viidenneksi tämänkertaista tehtävää paria napsua kovemmassa Umåkerin T75-lähdössä. Nacrous lähtee lujaa liikkeelle ja päässee eturivin uloimmasta paikasta huolimatta hyviin asemiin, keulajuoksukin on täysin mahdollinen. Nacrous jääkin pienemmän systeemin varmaksi. 11 You Only Live Once oli hyvä viime Umåkerin vierailullaan, kun alun kolmannen pakittelun jälkeen vielä pujotteli voittoon. Bergsåkerin viime startti toi kysymysmerkkejä, sillä tamma oli kolmannesta sisältä rehellisen heikko ja jätettiin viimeiseksi. Toki lähtökin oli huomattavasti tämänkertaista tasokkaampi T86-koitos, mutta se ei selitä kaikkea. Viime startissa alisuorittaneiden kastiin lukeutuu myös 4 Emilie K & 6 Zeki Font. Skellefteåssa ”suoran mitan” kaksoisvoiton treenarilleen Aleksi Kytölälle tuoneet tammat olivat viime viikolla Bodenissa kuin varjo edellisestä startista. Kenties rataolosuhteet eivät sopineet, kun molemmat ovat näin nopeasti uudestaan viivalla. 2 Dazzling Pearl on tulosrivistöään paremmassa tikissä ja poisjäännin myötä ykkösradan perineelle tammalle on tiedossa loistoreissu. Optimitilanteessa se saa pidettyä ensimmäiset keulat ja luovuttaa ne sitten tallikaveri Nacrousille. 10 Santana’s Ultimate otti viimeksi uransa avausvoiton saatuaan nappijuoksun johtavan takana. Kovin mielellään tamma ei vaikuttanut edelleenkään lähtevän ohittamaan viimeistä hevosta. 5 So Chic on kärsinyt viime starteissa epäonnesta ja se on ollut sijoituksiaan parempi. Viimeksikin tamma taisi jäädä jopa voittovoimat tallella pussiin.

Ranking: A) 8-11 B) 2-10-4-6 C) 5-12-3-9-7