Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 5.2.2020

Suosikki: Solvallan avauskaan ei ole lähtönä kovin erikoinen. 7 Very Charming on kerännyt ansaitusti eniten peliä, mutta kovin luotettavia otteita ruuna ei ole esittänyt ja laukkoja on tullut eri vaiheissa. Toissa kerralla se nousi 4. ulkoa kolmannen kiertoon ilman vetoapua jo päätöskierroksen alussa, mutta jaksoi ratkaista hallitulla tyylillä lopussa. Päätösrinki oli silloin 13,5-vauhtinen. Bollnäsissä laukka tuli avauskurvissa, jonka jälkeen Claes Sjöström yritti vielä kiriä ulkokautta. Lopussa voimat jo hieman ehtyivät. Ravilla voitto olisi sopivassa porukassa mahdollinen vaativammallakin reissulla.



Haastajat ja yllättäjät: Aamun pelijakaumassa eniten ideaa löytyy 5 Carlos Messistä. Joulukuussa Solvallassa William Eriksson puolusti sillä päättäväisesti paikkaa johtavan rinnalla, eikä turhaan, sillä valjakko erkani maalisuoralla selvään voittoon. Vuoden avauskisassa se ei saanut kiritilaa 4. sisältä ja voimat jäivät talteen. Tasavauhtisen ruunan sijoitukset ovat monesti takajoukoista jääneet ynnä muut -osastolle, mutta nyt vastus on sen kaltainen, että aktiivisempi taktiikka tullee kysymykseen. Vaarallinen! 9 Guilty Pleasure esiintyi viimeksi 3. sisältä perin tahmeasti, mutta ruuna oli kärsinyt kavio-ongelmista. Vireen pitäisi olla tällä kertaa vetreämpi, eikä sopivalla juoksulla kärkisijoitus yllättäisi. Hannu Korven suojatti voi jäädä turhan unohdetuksi. Vain tämä trio lapuille. 1 Ti Amo Face on luokaltaan riittävä, mutta tamman olemus ei ole ollut viime aikoina täysin tasapainoinen vaan painetta on ollut liikaa. 10 Naughty Boy on tehnyt montessa mukavia suorituksia, eikä ole kärrylähtöönkään ihan mahdoton menestyjä. 3 Ediego on parhaimmillaan 75-tason hevonen, mutta oli viime startissa kipeä ja tulee epävarmoin miettein starttiin.



Juoksunkulku: 2 Digital Box voi olla nopein ensi metreillä, mutta luopuu paikasta. Very Charming edennee ravilla lopulta kärkeen. Carlos Messi voi tulla myös aikaisin eteenpäin.



Pelijakauma: Very Charmingin (47%) pinnat alkavat olla ruunan luotettavuuteen peilaten jo ylärajoilla. Carlos Messi (8%) on vielä tuntuvasti aliarvostettu, mutta voi kuumentua päivän mittaan. Guilty Pleasure (5%) ansaitsisi myös enemmän peliä. Ediego (14%) ja Naughty Boy (12%) ovat saaneet liikaa kannatusta.



Ranking: A) 7, 5 B) 9, 1, 10, 3 C) 4, 2, 6, 12, 11