Ravivihje: Toto64 Gävle 4.2.2020 – 93 847 euroa ekstraa

1 Duke Nukem sai viimeksi Rommessa sujuvasti tilaa neljännestä sisältä ja ruuna kiri Temporinon voittamassa lähdössä hyvin perille, kakkossijankin ruuna hävisi vasta maalikamerassa. Tasainen lähtijä ei pysty hyödyntämään ykkösrataa, mutta lähtö ainakin hivenen helpompi missä Duke Nukem on tottunut juoksemaan ja Marcus Lilius kuuluu oppilaslähdössä kuskien parhaimmistoon. 11 Winnie The Pooh on luokaltaan kenties lähdön paras hevonen ja huomattavasti tauluaan paremmassa iskussa. Se on juossut paljon T75-lähtöjä ja ruunalle jää usein ajosuoritusten takia jossiteltavaa. Viime startin jälkeen ruunaan on suhtauduttava pienellä varauksella, koska se heitti tapojensa vastaisesti peitsille maalisuoralla. 3 Västerbo Cirkus on kärsinyt tämän vuoden molemmissa kisoissaan epäonnesta. Rommessa se sai sisäpareista myöhään tilat ja ei ehtinyt kuudetta sijaa korkeammalle, vaikka loppua parhaiten kirikin. Viimeksi tamma laukkasi lähtöön ja tehden sen jälkeen asiallisen juoksun. Tommi Mäenpään ajokki on perushevosia tähän lähtöön hyvältä paikaltaan. 4 Bear Beautiful sai viimeksi niin hyvän juoksun kolmannessa sisällä, että pikkutammalta olisi voinut odottaa parempaakin kiriä. Niclas Hammarströmin ajokki on totohevosia nytkin, mutta hieman enemmän sillä saisi olla taistelutahtoa.

Ranking: A) 1-11-3 B) 4-9-2-7-8 C) 5-6-12-10