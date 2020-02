Ravivihje: Toto75 Åby 1.2.2020

Suosikit: Kiihdytys on melko ratkaisevassa asemassa rahallisesti rivin kovimmassa lähdössä. 7 That's Art ei ehkä ole suurin suosikki keulapaikan ottajaksi, mutta erinomaista virettä viime kerralla esittäneenä se saa kuitenkin ykkösvihjeen. Ruuna ehti 3. sisältä terävällä kirillä jakamaan voiton Gizmo de Veluwen kanssa. Kärkisija on mahdollinen muualtakin kuin keulasta. 3 Vikings Preacher lienee ravilla kärjessä avauskurviin mentäessä, mutta ruuna on toisinaan sortunut laukalle volttikiemuroissa. Joulukuussa ruuna esiintyi takana kohtalaisesti ja viime viikolla montelähdön niukasti. Pieni epävarmuus vireen suhteen silti leijailee. 4 Thriller N.P:llä on voltin nelosradalta selkeä laukkariski ja parhaassa tapauksessakin ruuna jäänee alussa hitaaksi. Tallitietojen perusteella kyvykäs ruuna pystyy kuntonsa puolesta heti hyvään suoritukseen, joten sivuuttaakaan sitä ei voi.



Haastajat ja yllättäjät: A-ryhmään suosikkien väliin nousee turhan unohdettuna 5 Remarkable Feet, joka osoitti viikko sitten vireen olevan mallillaan. Religiouksen takana 2. sisällä juossut jenkki tuli reippaassa lopetuksessa ihan hyvin maaliin saakka. Se pääsee voltista kohtalaisen hyvin liikkeelle, eikä keulan hakeminenkaan ole poissuljettua, jos suosikeille tulee laukkoja. Muutama maistuva potinnostajakin löytyy. 9 Bara Min ei uhannut viimeksi 3. ulkoa ihan terävintä kärkeä, vaikka kulki lopun 10-vauhtia. Vire on siis edelleen mainio. 6 Mellby Fantom on selvästi tauluaan paremmassa iskussa. Kahdessa viime startissa se on pistellyt lopun reippaalla otteella, eikä tässä tarkalla reissulla voitonkaan tarvitse olla aivan poissuljettu. Myös 8 Claude Debussy tuntuu liian unohdetulta, vaikka vastustakin riittää. Ruuna oli voimissaan laukatessaan viimeksi sisällä loppukaarteessa. Takamatkalaisten tehtävä ei tunnu ennakkoon kovin herkulliselta. Ainoana mukaan nostetaan 15 Floris Baldwin, joka oli toissa kerralla pienen paussin jäljiltä 2. ulkoa hieman tasainen, mutta tuli viimeksi Lionelin takaa hyvin perille. 14 Smevikens Cruiser löi sen 30.12., mutta meni silloin kengittä ja on ollut sittemmin kipeänäkin.



Juoksunkulku: 1 Tiger Marke lähtee hyvin, mutta juoksuradalta Mellby Fantomilla on askeleiden osuessa saumat haastaa se. Joka tapauksessa toisessa vaiheessa keulaan ovat tyrkyllä Vikings Preacher, Remarkable Feet ja That's Art. Näistä ensin mainittu on ravatessaan selvähkö keulasuosikki.



Pelijakauma: Thriller N.P. (23%) tuntuu laukkariski huomioiden liikaa pelatulta. Remarkable Feet (8%) on selvästi alipelattu. Mellby Fantom (1%) ja Claude Debussy (1%) ovat jääneet liian unohduksiin.



Ranking: A) 7, 5, 3, 4 B) 9, 6, 8, 15, 14 C) 11, 12, 1, 2, 13