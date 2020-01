Ravivihje: Toto64 Romme 31.1.2020 – 145 483 euroa ekstraa

6 Hubba Go Alone on kärsinyt urallaan runsaasti vaivoista ja 6-vuotias on päässyt starttaamaan vasta viisi kertaa. Ruuna on voittanut hienolla tyylillä keulapaikalta kauden molemmat starttinsa. Viimeksikin se joutui avaamaan 11-vauhtia ja karkasi silti lopussa ylivoimaiseen voittoon. Hubba Go Alone päässee nytkin keulaan ja on hyvin lähellä jatkaa voittokulkuaan. Nämä sarjat pitäisivät vielä olla suupaloja Rikard N Skoglundin ajokille. 2 C. Neway voitti viimeksi saatuaan namureissun toisessa-kolmannessa sisällä. Ruuna on lahjakas menijä, mutta suosikin veroisia otteita se ei ole vielä ainakaan toistaiseksi esittänyt. Olisi jättiyllätys jos voitto karkaa edellämainitun kaksikon ulkopuolelle.

Ranking: A) 6 B) 2 C) 1-12-11-9-3-5-8-4-10-7