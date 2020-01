Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 29.1.2020

Suosikki: Useampien hyvin hevosten kohdatessa ykkösvihjeen saa 2 Fighter Mearas. Hieman tasapainoisempiakin otteita syksyllä jo esittänyt ori sortui taas muutamaan otteeseen laukkailemaan, viimeksi niitä tuli parikin. Sarjoihinsa 5-vuotias omaa hyvän kapasiteetin ja mm. toissa kerran voitto vastaavalla matkalla tuli keulasta äärimmäisen kevyesti. Tasokkaassa seurassakaan koko matkan johto ei ole mahdotonta.



Haastajat ja yllättäjät: Luokkaa riittää myös 4 Pleasure For Cashilla, joka kadotti joulupäivänä ravinsa johtavan rinnalta lopussa. Bergsåkerin 75-lähdössä ruuna pisteli takapareista vahvasti perille ja pystyy ravin soljuessa tässäkin voittomatsiin. Terveysmurheista toisinaan kärsiville hevosille pieni tauko ei yleensä ole pahasta, päinvastoin. 1 Musett Af Djupmyra vaikuttaa nuoreksi tammaksi varsin sitkeältä tapaukselta. Lähiajan tähtäin lienee helmikuun alun 4-vuotiaiden tammojen lähdössä Solvallassa, mutta juoksusta voi kärjen tuntumassa tulla suotuisa, eikä voittokaan yllättäisi. Aikaisin kupongille kuuluu myös 9 Merritt, joka ei toissa kerran tasokkaassa lähdössä jaksanut 3. ulkoa pitkää kiriään aivan päätyyn asti, mutta palasi viimeksi taas voittokantaan ratkaisemalla parijonosta helposti 12,5-vauhdilla. Sopivista asemista kärkipäähän on jälleen saumoja. Kuolemanpaikalta ennen joulua voittanut 8 Kalashnikov ei pystynyt uhkaamaan kovaa kärkiparia viimeksi 4. ulkoa. Paikka on sille hieman pulmallinen, toki ruuna pystyy tekemään itsekin juoksuaan. Kaikkien kukistamiseen tarvitaan silti ehkä vähän muiden apuakin. 7 Ready Lanelle tärkeintä on terveyspuolen pelittäminen ja ruuna on ennenkin pystynyt menestymään suoraan pidemmiltä tauolta. 6 Classics Never Die on tammikuun starttien perusteella mainiossa vireessä. Toissa kerralla se nakersi johtavan rinnalta keulan ja punnersi viimeksi pahan lähtölaukan jälkeen lopussa ulkokautta sitkeästi. Nopea ruuna voisi sopiviin asemiin päästessään yllättää. Isompaan systeemiin poimitaan myös 11 Mycrazydream, joka latoi viimeksi 4. ulkoa 12-vauhdilla helppoon voittoon. Kelpo suoritukset kahdessa viime kisassa tehneellä 10 Mr Charmingilla ja heppoiset vastustajansa kauden avauksessa niputtaneella 5 Heartbeatilla sen sijaan voi tällä kertaa olla vaikeampaa.



Juoksunkulku: Fighter Mearas ottaa normaalisti keulapaikan hallintaansa. Musett Af Djupmyra yrittää pitää sen selän ulompaa tulevia vastaan. Pleasure For Cashilla on eväitä vetää toista rataa, mutta Robert Dunder mielii selkäjuoksua.



Pelijakauma: Fighter Mearas (39%) on ansaitusti eniten pelattu, mutta Pleasure For Cash (7%) on tuntuvasti aliarvostettu.



Ranking: A) 2, 4, 1, 9 B) 8, 7, 6, 11, 10, 5 C) 3, 13, 12