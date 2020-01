Ravivihje: Toto64 Axevalla 28.1.2020 – 178 884 euroa ekstraa

7 Emmett Brown on juossut viime starttinsa kovissa kultadivareissa ja molemmilla kerroilla on jäänyt jossiteltavaakin. Jägersrossa ruuna sai myöhään kiritilat ja tuli ainakin jonkin verran voimia tallella maaliin. Viimeksi Kalmarissa se lopetti viidennestä sisältä 09,8-vauhtia viimeiset 400 metriä, mutta kovassa lopetuksessa oli mahdoton suorittaa ohituksia. Nyt vastus helpottuu todella paljon ja Johan Untersteinerin ajokki on iso suosikki. Toki fakta on, että edellisen kerran Emmett Brown on voittanut kärrylähdön vuonna 2017. 9 Galagtica on tehnyt hyvät juoksut pitkän tauon jälkeen. Viimeksi ruuna kiri kaukaa takaa lupaavasti kolmanneksi ja nyt on käsillä kolmas startti tauolta. 5 Gun Palema oli viimeksi Mantorpissa kaukana parhaastaan ja on nyt sen kisan myötä arvoitus. 1 Vien Ici on kyvykäs, mutta äärimmäisen epävarma tapaus. Rikard N Skoglund yrittänee yksin paalulta lähtevänä ajaa muilta karkuun niin paljon kuin jaloista lähtee. Jim Oscarssonin treenistä kaksi starttia tehnyt 11 Cab Hornline ei vakuuttanut Axevallassa sisäratajuoksun jälkeen. Luokka ruunassa on kuitenkin niin hyvä, että alustava neljän prosentin kannatus on liian vähän. 4 Viggo Laday on vaihtanut tallia tauon aikana ja tekee nyt debyytin Josefine Ivehagin treenistä.

Ranking: A) 7 B) 9-5-1-11-4 C) 10-3-2-6-8