Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Färjestad 27.1.2020

Päivän varma: 3 Dropluggage Racing (Lähtö 4, Toto64-1)

Päivän ideaveto: 10 Lullaby S.I.R. (Lähtö 9, Toto64-6)

Päivän ideaveto: 6 Milord (Lähtö 8, Toto64-5)

Päivän ideaveto: 7 Erland (Lähtö 5, Toto64-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3

Toto64-2: 8, 5, 7, 4, 6

Toto64-3: 6, 5, 10

Toto64-4: 4, 3, 5

Toto64-5: 4, 6, 9

Toto64-6: 10

Hinta: 13,50 €



Suuri

Toto64-1: 3

Toto64-2: 8, 5, 7, 4, 6

Toto64-3: 6, 5, 10, 11

Toto64-4: 4, 3, 5

Toto64-5: 4, 6, 9

Toto64-6: 10, 3, 11, 2, 8

Hinta: 90,00 €



