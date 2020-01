Ravivihje: Toto75 Eskilstuna 25.1.2020

Suosikit: 3 Sign Me Up Too on hyvistä asemista avauskohteen ykkösmerkki. Rommen 75-kisassa ruuna nousi 5. sisältä päätöskierroksella ulkoratoja pitkin mukavasti kolmanneksi. Kun paikka on kerrankin mainio, Emilia Leon suunnitelmissa on pyrkiä johtoon, josta valjakko olisi ilman suurempaa hiillostusta voitossa kiinni. Vauhtia voi kuitenkin olla tiedossa, kun 6 Doctor Doxey Zenz on mukana. Joulukuussa pari keulasooloa tehnyt ori sai viimeksi Pacific Facen kimppuunsa matkalla, eikä pystynyt vastaamaan enää lopussa Hawk Cliffille. Alustakaan ei ollut sille paras mahdollinen. Ensin mainitulta johtopaikka on tuskin tässä haettavissa, joka voi tietää Mathias Anderssonille ongelmia. Se voi avata tietä muillekin. 11 Pascha Tilly ei voinut Rommessa 4. ulkoa mitään edelliselle sen häärittyä keulassa, mutta latoi kirinsä hyvin 12-vauhtia perille. Vauhtijuoksussa voittoon on mahdollista nousta, mutta kahden viikon päässä häämöttävän 75-finaalin vuoksi luvassa on tuskin erityisen aggressiivista taktiikkaa.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Hazard Bokolta on odoteltu lauantaivoittoa jo muutamaan otteeseen, mutta täydellistä onnistumista ei ole tullut. Kovassa finaalissa ori esiintyi viimeksi johtavan takaa tasaisesti. Jos se ei jää sisältä liian hankaliin asemiin, voi kuskinvaihdoksen kokeva ori kiriä lopussa korkealle. Muutama kiintoisa yllättäjäehdokaskin löytyy. 8 Urgent Call ei ole onnistunut voittamaan, mutta kunto on kohdallaan. Solvallassa Oskar J. Anderssonin suojatti ei saanut johtavan rinnalta otetta Lexington Hallista, mutta kamppaili sitkeästi perille. Jos juoksupaikka löytyisi ulkoakin sopivasti, ei kärkisija ole poissuljettu. 10 Southwind Hydron kohdalla voitot ovat harvassa, eikä lopun taistelutahto ole ehkä aivan paras mahdollinen. Sopivalla selkäjuoksulla se voi ohittaa lopussa monet ja tässä sellainen voi olla luvassa. 5 Dom Perignon ei pystynyt ohittamaan viimeksi 2. ulkoa edellään juosseita lopussa. Kärjen tuntumasta ruuna voisi riittää totokamppailuun, mutta voitto tuntuu vaativalta.



Juoksunkulku: Sign Me Up Too on hyvältä paikalta keulasuosikki, vaikka Dom Perignon lähteekin reippaasti ulkopuolelta. Doctor Doxey Zenz etenee nopeasti vauhdinpitäjäksi.



Pelijakauma: Sign Me Up Too (19%) on aliarvostettu, Doctor Doxey Zenz (29%) on puolestaan saanut liian tukevan kannatuksen. Urgent Call (3%) ansaitsisi yllättäjistä hieman lisää peliä.



Ranking: A) 3, 6, 11 B) 2, 8, 10, 5 C) 4, 9, 7, 12