Ravivihje: Toto64 Åby 23.1.2020 – 135 416 euroa ekstraa

6 Hobby de L’iton on tehnyt jykevät esitykset pariin viime starttiin. Eskilstunassa se haki takamatkalta keulat ensimmäisellä takasuoralla ja voitti leikittelevän kevyesti. Viimeksi raamikkaalla orilla hyökättiin Halmstadin T75-lähdössä neljännestä ulkoa kierros jäljellä ja André Eklundhin ajokki jyskytti vakuuttavaan voittoon. Hobby de L’iton on hurjaluokkainen menijä, joka tulee nousemaan sarjoissaan vielä pitkälle ja on tähän lähtöön suuri suosikki. Ryhmälähtö tuo ainakin hienoisen epävarmuustekijän. Ori on laukannut kaksi kertaa lähtöön kolmesta viime startista, jossa se on ollut eturivissä. Sattumaa tai ei, sillä ajettiin viime kauden kuudesta kilpailusta ajettu vain kerran ryhmälähdössä ja silloin seiskaradalta lähtö otettiin todella varman päälle. Sofia Aronssonin treenattava jäi pois uudenvuodenaaton Axevallan T75-kierrokselta, mutta mistään vakavasta ei ollut kyse. Hobby de L’iton saa yhden maistuvan varmistusmerkin, 1 Noble Boyn. Se on yksi illan mielenkiintoisimpia seurattavia. Hyväluokkainen ruuna on vaihtanut Per Linderothin tallista Jerry Riordanin treeniin ja tekee nyt debyyttinsä sieltä käsin. Parannuspotentiaali voi olla ruunalla todella iso ja lähtöpaikka on paras mahdollinen. 7 Volita Go on tehnyt kahdessa viime startissaan hyvät lopetukset kolmannesta sisältä. Voitokas tamma on perushevosia tähän lähtöön mikäli suosikkia enemmän varmistelee. 3 Youngblood Pellinilta on puuttunut paras terä viime starteissa. Mainiolta lähtöpaikalta on tiedossa hyvä reissu, jollaisella totosija on todennäköinen, mutta voitto tulisi yllätyksenä. 4 Mr Crazed & 8 Townshend Broline pystyisivät luokkansa puolesta ainakin totosijoille, mutta molemmat ovat alisuorittaneeet viime kisoissaan.

Ranking: A) 6 B) 1-7 C) 3-8-4-10-2-12-9