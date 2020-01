Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 22.1.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Heikkotasoisessa lähdössä erottuvat selvät suosikit, mutta kantaa ottaminen kenenkään puolesta on vaikeaa kun kokemattomat ohjastajat lisäävät vaikeuskerrointa. 6 Ronja Loss saa tuoreimmilla kuntonäytöillään ykkösvihjeen. Uudenvuodenpäivänä tamma laukkasi 100 metrin juoksun jälkeen ja tuli sen jälkeen 6. sisältä asiallisesti perille. Ennen joulua se kiersi Lundenissa pahasta lähtölaukasta huolimatta hallittuun voittoon. Laukat yhdistettynä jyrkkään lähtörataan aiheuttavat huolta, mutta uudella balanssilla homma voi toimia paremmin. Ravilla liki. 10 Bernts Ulrika piti kesän suunnitellusti taukoa. Kelpo esityksiä tehnyt tamma pystynee paussista huolimatta hyvän kuskin avulla pitkälle, sillä suurin osa vastustajista on varsin heppoisia. 4 Nixan Run pisteli Solvallassa johtavan takaa virkeästi perille, mutta laukkasi Åbyssä lähtöön. Huoltotauolta palaava tamma pääsee voltista hyvin liikkeelle ja on yksi mahdollisista. Kuskikin on paremmasta päästä.



Haastajat ja yllättäjät: Yksin paalulta starttaava 1 Besim Zero K.V. on varhaisen pelijakauman perusteella lähdön kiinnostavin merkki, mutta pinnat voivat kivuta vielä selvästikin. Uran toistaiseksi ainoa voitto tuli keulasta viime elokuussa varsin hyvän suorituksen päätteeksi ja sama taktiikka on tässäkin mahdollinen. Viimeksi ori ei saanut 2. sisältä tilaa lopussa. Muiden voittoon tarvittaisiin edellisille jo kosolti epäonnea. 7 Silver Lore ei ole esittänyt ihmeitä viime aikoina takaa, mutta viime vuonna tulleet molemmat voitot ovat peräisin keulasta kelpo suorituksilla. Jos kuski onnistuu hyödyntämään juoksuradan, voisi samaan olla pieniä saumoja. 12 Andover Cup on pohjimmiltaan kohtalainen menijä tähän porukkaan, mutta valmentajan mukaan huippukuntoon on pitkän tauon jäljiltä vielä kosolti matkaa.



Juoksunkulku: Besim Zero K.V. lähtee vetämään porukkaa, eikä ehkä ole kiinnostunut takaa tulevien vetoavusta. 3 Prive, Nixan Run ja juoksuratojen hevoset pääsevät onnistuneella ajoituksella voltista hyvin liikkeelle. Ronja Loss voi kiertää ajoissa eteenpäin takaa.



Pelijakauma: Bernst Ulrika (39%) on saanut liikaakin kannatusta. Besim Zero K.V. (9%) on vielä edullinen, mutta voi nousta ”kaikkien” ideaksi.



Ranking: A) 6, 10, 4, 1 B) 7, 12 C) 9, 8, 5, 13, 3, 2, 11