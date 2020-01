Ravivihje: Toto64 Axevalla 21.1.2020 – 170 696 euroa ekstraa

8 U.S. Male jäi viimeksi ensimmäistä kertaa urallaan ulos totosijoilta, mutta esityksessä ei ollut mitään moittimista. Ruuna kiri viidennestä sisältä hyvin loppua kivikovassa T75-lähdössä ja taakse jäi laatumenijöitä. Nyt vastus helpottuu oikeinkin olennaisesti ja näin sopivaan sakkiin Thomas Dahlborg ajokki tuskin tulee hetkeen pääsemään. Se avaa lujaa ja päässee kasiradaltakin keulaan. 2640 metrin matkakin on pelkkää plussaa ja U.S. Male on hyvä varmaehdokaskin alustavalla 35 prosentin kannatuksellaan. Isompaan systeemiin se saa muutaman varmistuksen. 3 Starbec’s A. To Z. oli hyvä toissa kerralla Axevallassa tullessaan neljännestä ulkoa pitkän kirin päätteeksi kolmanneksi, viimeiset 800 metriä taittuivat noin 15,5-kyytiä. Viimeksi Örebrossa esitys ei ollut kolmannesta ulkoa aivan yhtä hyvä ja kärkikaksikko jäi kauaksi edelle. 5 Listas Aragorn on tehnyt hyvät lopetukset viime starteissaan ja viimeksikin edelle jäi vain kova Balanced Rudder. 2 Defiko laukkasi viimeksi Åbyssa maalisuoralla voittomatsista ja ranskalaissukuiselle jyrälle pitkä matka on iso etu. 10 The Trick Vick näytti toissa kerralla hyvältä palatessaan tauolta ja silloin saattoi jäädä hieman voimiakin käyttämättä. Viimeksi se otti oudon laukan johtavan rinnalta viimeisellä takasuoralla. 4 Dats Capitalilla riittäisi luokka, mutta viime starteissa sillä on ollut kurveissa ongelmia ja on nyt kysymysmerkki. Optimitilanteessa se pääsee juoksemaan tallikaverinsa U.S. Malen takana toisessa sisällä.

Ranking: A) 8 B) 3-5-4-2-10 C) 11-9-1-7-6