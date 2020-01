Ravivihje: Toto75 Kalmar 18.1.2020

Suosikit: 9 Ivana Boko ei ole täysin luotettava tapaus ja laukkasi viimeksi kolmannelta radalta avauskurviin. Ravatessaan tamma on tehnyt hyviä suorituksia ja voi takamatkan juoksuradalta edetä tässä johtopaikalle asti. Siitä Marc Eliaksen ajokki tekisi muiden tehtävän haastavaksi. 4 Cactus haki viime kerralla takaakin aikaisin kärkipaikan, mutta oli matkalla turhan virkeä ja taipui lopussa. Normaalimatka suosii ja Örjan Kihlström voi tilaisuuden tullen luovia 5-vuotiaan jälleen kärkeen. Selkäjuoksullakin voittosauma on hyvä. 5 Lyx Håleryd esiintyi joulukuun lopun kisassa tahmeasti taustalla, mutta osoitti viimeksi vireen olevan edelleen kohdallaan. Virkeästi johtavan takana pistellyt tamma ratkaisi maalisuoralla varmasti. Korkealle nytkin. Myös 6 Dancin In The Rain kuuluu aikaisin peleihin, sillä paluu tositoimiin yli vuoden tauolta on sujunut mainiosti. Toissa kerralla voitto tuli johtavan takaa, viimeksi se nousi ykköseksi takapareista. Sarjojen koventuessakin mahdollinen.



Haastajat ja yllättäjät: Haastajien tehtävä ei muodostu helpoksi, jos edellä mainitut valtaavat nopeasti parhaat juoksupaikat kehnommilta paaluhevosilta. Lapulle asti nousee vain 8 Very Many Legs, joka kipusi viimeksi 3. ulkoa loppukaarteessa kärjen rinnalle, muttei voinut suoralla mitään Dancin In The Rainille. Juoksun onnistuessa voltin vitoselta ei mahdoton nyt. 10 Miss Pastis ei ole edellisen tapaan erityinen voittotehtailija, mutta pisteli viimeksi johtavan takaa juosten perille ja voi taitavalla volttikuskilla hankkiutua hyviin asemiin. 14 Apple Rose laukkasi viimeksi lähtösuoralla, mutta pystyy ravatessaan tekemään vähän juoksuaankin. Joulukuun alussa se piti keulaan kierrettyään Cactuksen takanaan. Paikka on tosin haasteellinen, kun selkä edessäkin on epävarma alussa. 7 Twilight Brodda on erinomaisessa kunnossa, mutta voltin jyrkemmät radat ovat tuottaneet aiemmin lähtölaukkoja. Hyvän kapasiteetin omaava 12 Beluga West ja 2. ulkoa Jägersrossa oriit ja ruunat kukistanut 11 Sunday Sonata voivat juoksun juontuessa myös pystyä totokahinoihin.



Juoksunkulku: 2 Rejah voi ottaa paalulta aluksi vetotyöt, mutta vain lyhytaikaisesti. Ilman paalun juoksulankaa Ivana Boko päässee parhaiten liikkeelle takaa ja on suosikki keulaan. Myös Cactus lähtee voltista mukavasti ja voi ainakin edellisen laukatessa edetä johtoon.



Pelijakauma: Ivana Bokon (17%) kuuluisi olla eniten pelattu Cactuksen (22%) sijaan, mutta muuten lähtö on melko oikein pelattu.



Ranking: A) 9, 4, 5, 6 B) 8, 10, 14, 7, 12, 11 C) 13, 2, 1, 15, 3