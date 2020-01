Ravivihje: Toto64 Bergsåker 17.1.2020 – 386 962 euroa ekstraa

6 Tottenham on voittanut urallaan huomattavasti kovempiakin porukoita ja on varmasti porukan paras hevonen. Ruunan kuuluukin olla iso suosikki, mutta kolmen kuukauden tauolta yli 60 prosentin on liikaa. Ensimmäinen varmistus on 11 Balotelli Crown, joka ei tunnu onnistuvan millään. Viimeksikin se laukkasi lähtöön ja kiri sitten tuulispäänä vielä totokamppailuun. Ruuna on jättikunnossa, seitsemän prosentin peliosuus on liian vähän ja se on yksi illan parhaimpia ideoita. Toinen varmistus on 5 Order By Box, joka on pilannut viime startit laukkoihin. Mikään laukkuri se ei kuitenkaan ole ja luokaltaan ori on kova tekijä.

Ranking: A) 6 B) 11-5-3 C) 10-7-2-15-14-4-9-13-8-1-12