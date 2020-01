Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Bollnäs 16.1.2020 – 89 001 euroa ekstraa

Toto64-1 T64-pelin avauskohde on tyypillisen tasainen tammalähtö. 1 Moon Zappa on yllättävän paljon pelattu siihen nähden, ettei tamma ole mitenkään erityisemmin vakuuttanut kahdessa viime Solvallan kisassaan. Toissa kerralla se oli aseeton kolmannesta ulkoa ja viimeksi otti maksimit johtavan takaa. Eikä ole mitenkään selvää, että tamma pystyisi pitämään sisäradalta keulat, sillä keskeltä rataa pommitetaan lujaa matkaan. 5 Västerbo Cirkus oli todella hyvä viime Bollnäsin vierailullaan kirimällä kolmannesta ulkoa tyylikkäästi ykköseksi. Rata oli sinä päivänä hidas, joten vaatimattomaan kilometriaikaan ei kannata tuijottaa. Viimeksi tamma sai neljännestä sisältä kiriluukut vasta 100 metriä ennen maalia eikä ehtinyt kuudetta sijaa korkeammalle. Heti maalin jälkeen se oli kolmantena Inshallahin voittamassa lähdössä. 10 Rally Carlin sai viimeksi myöhään kiritiloja ja lopetti kivikovassa lähdössä asiallisesti. Johan Brandelin ajokki jaksaa tehdä omaakin juoksua. 11 Vickie Frontline teki syksyllä hienoja juoksuja, mutta viime kisoissa ei onnistumisia ole tullut. Parissa startissa tuli lähtölaukka ja viimeksi sillä prässättiin kovavauhtisella avauskierroksella väkisin keulaan. Viimeiset 100 metriä olivat vaikeita, mutta kokonaisuutena esityksestä saa puhtaat paperit. Linus Lönnin ajokki on jäänyt kummallisen pelaamattomaksi. Henrik Svenssonin kaksikon 7 Peak Me B. & 8 Candy Lane ei luokkansa puolesta tarvitse hävetä tässä lähdössä kenellekään. Ensin mainitulla paranee myös kuski. 6 Carmencita Majo ei luokaltaan nolo hevonen, mutta tauko tuo kysymysmerkkejä. Se lähtee niin lujaa matkaan, että voi hyvinkin napata ainakin ensimmäiset keulat. Ranking: A) 1-5 B) 10-11-7-8-6-4-9-12 C) - IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 1, 5 Suuri: 1, 5, 10, 11, 7, 8, 6 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-16&track=Bs



Toto64-2 4 Haga Bruden on luokkamenijä, joka on urallaan voittanut kovempiakin lähtöjä. Kolmen kuukauden tauko tuo tietysti kysymysmerkkejä. Niitä on myös suosikiksi pelatulla 6 Järvsö Fuxilla, joka ei viimeksi vakuuttanut pieneltä tauoltaan ja laukka oli koko ajan pinnassa. 1 Kolar Ville sai viimeksi tauoltapaluussaan namureissun kolmannessa sisällä-toisessa ulkona puristaen niukkaan voittoon. Ruuna parantanee saatuaan startin alle ja tiedossa on taas loistoreissu. 2 Grude Eldilla käännettiin viimeksi Rommessa optimistisesti 1200 metriä ennen maalia johtaneen 3 Elvis Tabacin rinnalle, josta ruuna tuli kärkirintamassa maaliin. Nyt ruunalla on kaksi starttia alla pitkän tauon jälkeen ja on jäänyt pelimielessä turhan vähälle huomiolle. 5 Eigelands Spretten oli Uumajan T75-lähdössä kolmannesta sisältä toinen vain kovalle Silver Jossanille häviten. Viimeksi se sai toisesta ulkoa myöhään kiritilaa ja tuli ainakin jonkin verran voimia tallella maaliin. 12 Minessa on luokkansa puolesta takamatkan kovin, mutta se on ollut kahteen viimeiseen starttiin kaukana parhaastaan. 8 Rasmus Karma kiri viimeksi kaukaa takajoukoista 25,7-vauhtia viimeiset 700 metriä nousten toiseksi ja Angelica Klockarin ajokki otetaan pelaamattomana lapulle mukaan. Ranking: A) 4-6 B) 1-2-5-3-12-8-10 C) 7-13-11-9 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4, 6, 1, 2, 8 Suuri: 4, 6, 1, 2, 8 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-16&track=Bs



Toto64-3 Lähdön selvästi kovaluokkaisin 6 Uret laukkasi viimeksi Solvalla lyhyesti ennen lähtölinjaa ja kiri sitten kaukaa seitsemännestä ulkoa 13,6-vauhtia päätöskierroksen nousten kolmanneksi. Ruuna näytti Eskilstunan voittostartin tavoin lähes koko matkan todella epävarmalta, joten laukka ei saa tulla yllätyksenä. 1 Carlos Messi järjesti viimeksi Solvallassa yllätyksen komean esityksen päätteeksi. William Erikssonin ajokki runnoi johtavan rinnalta keulaan viimeisellä takasuoralla ja karkasi lopulta selvään voittoon. Samanlaisena vahva ruuna on nytkin voittomatsissa. Lähtöpaikka on tasaiselle avaajalle pieni miinus. 2 Axl Brown oli viimeksi Uumajan T75-lähdössä tekemättömän paikan edessä kahdeksannesta ulkoa ja ruuna kiri sijoitustaan paremmin. Loistopaikaltaan se on perushevosia tähän lähtöön. 12 M.T. Inventor sai viimeksi viidennestä sisältä sujuvasti kiritilat ja lennähti selvään voittoon. Bollnäsin rata oli tuona päivänä todella hidas, joten heikkoon kilometriaikaan ei kannata tuijottaa. Piippyhyllyn paikalta ruunaa on pelattu yllättävän paljon. 7 Ten Times ei viimeksi näyttänyt lainkaan tyhjältä laukatessaan kärjen rinnalta loppukurvin lopussa. Voittaminen on ollut vaikeaa, mutta kaksi prosenttia on silti liian vähän. Ranking: A) 6-1-2 B) 12-7-11 C) 3-4-8-5-9-10 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6, 1, 2 Suuri: 6, 1, 2 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-16&track=Bs



Toto64-4 7 Dånpilen on lahjakas menijä, joka tulee vielä nousemaan sarjoissaan korkealle. Se on pilannut kaksi viimeistä starttiaan laukkoihin ja jäänyt ehkä sen vuoksi alustavasti vasta kolmossuosikiksi. Rommessa ruuna laukkasi keulasta loppukurvin lopussa todennäköisesti voittonsa ja viimeksikin menestystään johtavan rinnalta viimeisellä takasuoralla. Tomas Rosénin ajokki on ravia polkiessaan liki voittoa varsin sopivan näköisessä lähdössä. 3 Järvsömalla pääsi viimeksi etenemään neljännestä ulkoa sujuvasti kiertelemättä ja vielä loppukurvissa ruuna näytti jopa voittajalta. Maalisuoralla kolmen kuukauden tauko näkyi otteissa eikä se suorittanut ohituksia. Startti alla Järvsömalla parantaa ja nopeana avaajana Wiktor Kylin-Blomin ajokki päässee keulaan. Yli 70 sijaprosentin kilpaileva ruuna juoksee nyt pitkästä aikaa mailin sijasta täydellä matkalla ja se aiheuttaa pienen kysymysmerkin. 1 Häsen Räsern on tehnyt asialliset kirit viime starteissaan. Ori tarvitsisi vielä napsun kovuutta lisää otteisiinsa. 11 Edbest on hyvä hevonen, mutta yli kolmen kuukauden tauolta voitto tulisi pienenä yllätyksenä. 14 Tippex oli viimeksi Bollnäsissa johtavan takaa asiallinen kolmas. Sitä ennen ruuna väläytteli vauhtivarojaan kirimällä viimeisellä takasuoralla alle 1.25-vauhteja palan matkaa. Tippex ei ole vielä urallaan voittanut, mutta viime esitysten perusteella sellainen on tuloillaan. Ranking: A) 7-3 B) 1-11-14 C) 2-10-9-5-4-8-6-15-13-12 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7 Suuri: 7, 3, 11 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-16&track=Bs



Toto64-5 5 Cyrius d'Ariane aloitti noin vuosi sitten hienon nousun sarjoissaan Timo Korvenheimon treenistä ja upea alkukausi huipentui osallistumiseen klassiseen Harper Hanovers-lähtöön. Sittemmin ruuna siirtyi synnyinmaahansa Ranskaan, jossa se pääsi kilpailemaan vain kahdesti ilman mainittavaa menestystä. Nyt se tekee huippumielenkiintoisen aloituksen Katja Melkon tallista. Cyrius d’Ariane oli parhaimmillaan niin pysäyttämätön, että se on suosikki, vaikka epävarmuustekijöitäkin toki on. 7 Pirate Brolinella voisi olla hieman paremmilla tuureilla kolmekin voittoa peräkkäin. Taulussa näkyvissä kakkossijoissa ruuna kiri maalisuoraa parhaiten, mutta ei aivan ehtinyt ykköseksi. Solvallan viime startissa Marcus Liliuksen ajokki sai loistoreissun toisessa ulkona ja kiri varmaan voittoon. Juoksuradan paikalta Pirate Broline voi päästä keulaan. 4 Pikachu Face tykitti toissa kerralla Gävlessä kolmannesta ulkoa 10,1-vauhtia viimeiset 400 metriä. Bollnäsin viime startissa ruuna kiri pitkällä kirillä rehdisti loppuun asti, takapareista oli vain vaikea nousta korkeammalle. 12 Super Zantos on juossut kaksi viime starttiaan kivikovissa kultadivarilähdöissä. Bergsåkerissa se jäi johtavan rinnalle ja sen startin voi unohtaa. Viimeksi Propulsionin voittamassa Rommen lähdössä Ante Lisellin ajokki sai viidennestä sisältä tilat loppukurvissa ja Super Zantos syöksyi alle 1.10-vauhtia viimeiset 400 metriä ollen oikeinkin positiivinen. Nelossijaakin ruuna hävisi vain puoli mittaa. Takamatkalta vaatii tietysti aina tuuriakin mukaan, mutta viime startin perusteella se kirii korkealle. 9 Herrera Boko pärjäisi jos olisi samanlainen kuin toissa kerralla Färjestadissa. Viime viikon startti Eskilstunassa toi kuitenkin kysymysmerkkejä. Ruuna oli koko matkan todella epävarman näköinen ja laukkasikin lopulta keulasta noin 1200 metrin juoksun jälkeen. Ranking: A) 5-7-4-12 B) 9-2-8-6 C) 1-13-3-11-10 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5, 7, 4, 12 Suuri: 5, 7, 4, 12 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-16&track=Bs



Toto64-6 4 Chiptime on ollut oikeinkin hyvä kahdessa viime startissaan. Ruuna on vetänyt keulassa reippaalla tempolla ja tullut juuri maalin tuntumassa paremman juoksun saaneiden ohittamaksi. Kotiradan hevonen on todella sähäkkä lähtijä ja taktiikka lienee mielimatkalla vanha tuttu, keulaan ja karkuun. 6 Classics Never Die on kovassa tikissä, kuten kaikki Lars-Göran Söderbergin hevoset tällä hetkellä. 4-vuotiaalle voittaminen tuntuu vain olevan kovin vastenmielistä puuhaa. Esimerkiksi Bollnäsissa 13.12 se pääsi iskemään juuri Chiptimen takaa, mutta alkoi jarrutella kun olisi pitänyt suorittaa ohitus. 12 Viggo Frontline parhaimmillaan todella kova hevonen. Piippuhyllyn paikalta voittaminen vaatisi rankkaa ylivauhtia. 5 Garmin B.J. & 1 Chandon D.K. palaavat tauolta ja siihen nähden molemmat ovat yllättävän paljon pelattuja. Ranking: A) 4-6-12 B) 5-1-9-7 C) 2-11-10-3-8 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4 Suuri: 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-16&track=Bs



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1, 5

Toto64-2: 4, 6, 1, 2, 8

Toto64-3: 6, 1, 2

Toto64-4: 7

Toto64-5: 5, 7, 4, 12

Toto64-6: 4

Hinta: 12,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-16&track=Bs&race=4&pool=T64&selections=[1,5],[4,6,1,2,8],[6,1,2],[7],[5,7,4,12],[4]&stake=0,1&price=12



Suuri

Toto64-1: 1, 5, 10, 11, 7, 8, 6

Toto64-2: 4, 6, 1, 2, 8

Toto64-3: 6, 1, 2

Toto64-4: 7, 3, 11

Toto64-5: 5, 7, 4, 12

Toto64-6: 4

Hinta: 126,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-16&track=Bs&race=4&pool=T64&selections=[1,5,10,11,7,8,6],[4,6,1,2,8],[6,1,2],[7,3,11],[5,7,4,12],[4]&stake=0,1&price=126

