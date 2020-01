Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 15.1.2020 – jättipottikierros

Suosikki: Keulasta vaivattomaan voittoon vuoden alkajaisiksi porskuttanut 2 Religious on mainiolta lähtöpaikalta jälleen kiinni täysosumassa. Muutama räväkkä haastaja ulkopuolella on, mutta ilman suurempaa revitystä Mika Forssin ajovärit voivat keikkua kärjessä maaliin asti. Epäonnistuneen Gävlen kisan jälkeen ori osoitti erinomaista virettä lyömällä Lahdessa johtavan takaa Look Completen helposti ja kirimällä Vermossa 5. ulkoa kolmanneksi. Kierroksen todennäköisin voittaja jää varmaksi.



Haastajat ja yllättäjät: 4 Give Me Ten on suosikin kovin haastaja alkumetreillä. Viimeksi Klaus Kern latasi oriilla avauskurvissa johtoon ja valjakko piti pintansa maaliin asti. Erik Adielsson panostaa tietysti myös alkuun, mutta voi olla suosikin kannalta edullisempi vastustaja, sillä ammattimies lopettanee vedätyksen aiemmin, jos ohitus ei näytä onnistuvan. Suosikin tuntumastakin hyvä sijoitus on haarukassa. 8 Grainfield Aiden jatkoi hyviä suorituksiaan lauantaina Bergsåkerissa, jossa Hannu Korpi kierrätti ruunan aikaisessa vaiheessa toisen radan vetäjäksi. Voittaja meni keulasta lopussa menojaan, mutta muut suomalaisvaljakko sai pidettyä takanaan. Kiertämistä on tiedossa jossain vaiheessa tässäkin, silti kärkipäähän on saumoja. 11 Ti Punch Brolinen käyrä oli jo ennen viime starttia hieman laskevan oloinen, mutta nappireissun johtavan kannassa saanut tamma spurttasi maalisuoralla helppoon voittoon. Se ei toki tarvitse menestyäkseen välttämättä yhtä onnistunutta juoksua, mutta voiton suhteen tehtävä voi muodostua takaa liian työlääksi. Eskilstunassa 2. ulkoa puolittain voittajan rinnalle lopussa noussut 10 Cafu Boko onnistui viimeksi jäämään loppusuoralla hakaukseen kahden eri hevosen kanssa kahdessa eri tilanteessa. Harvoin voittaneelle ruunalle kuskinvaihdos on mielenkiintoinen. 5 Liam Dana ei esittänyt viimeksi takaa ihmeitä, mutta pystyy parempaankin. Terävämmällä vireellä ehkä pieni totosauma.



Juoksunkulku: Religious torjuu Give Me Tenin ja 6 Indian Fourin alussa ja juoksee keulassa. Grainfield Aidenin tehtäväksi voi jäädä viime kerran tapaan kiertäminen toisen radan veturiksi.



Pelijakauma: Religious (53%) on täysin ansaitusti selvä suosikki. Grainfield Aidenin (19%) peliosuus tuntuu paikka huomioiden liian suurelta.



Ranking: A) 2 B) 4, 8, 11, 10, 5 C) 1, 7, 9, 6, 3