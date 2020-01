Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GS75 Örebro 12.1.2020

Päivän varma: 6 Solkattens Chiron (Lähtö 4, Toto75-1)

Päivän varma: 5 Jasmin Band (Lähtö 10, Toto75-7)

Päivän ideaveto: 5 Go Around (Lähtö 6, Toto75-3)

Päivän pommi: 8 Colonello (Lähtö 7, Toto75-4)

Päivän pommi: 1 Test Drive (Lähtö 9, Toto75-6)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6

Toto75-2: 4, 6, 9, 5, 2

Toto75-3: 3, 5

Toto75-4: 5, 2, 8, 10

Toto75-5: 1, 7

Toto75-6: 7, 3

Toto75-7: 5

Hinta: 16,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-12&track=�r&race=4&pool=T75&selections=[6],[4,6,9,5,2],[3,5],[5,2,8,10],[1,7],[7,3],[5]&stake=0,05&price=8



Suuri

Toto75-1: 6

Toto75-2: 4, 6, 9, 5, 2

Toto75-3: 3, 5, 6

Toto75-4: 5, 2, 8, 10

Toto75-5: 1, 7, 2

Toto75-6: 7, 3, 5, 4, 6, 1

Toto75-7: 5

Hinta: 108,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-12&track=�r&race=4&pool=T75&selections=[6],[4,6,9,5,2],[3,5,6],[5,2,8,10],[1,7,2],[7,3,5,4,6,1],[5]&stake=0,05&price=54

Avauskohteenja päätöskohteenkilpailevat kumpainenkin huippukunnossa ja ovat lähellä voittoa sopivissa tehtävissä.Kierroksen suomalaistoivotjaovat puolestaan keränneet liikaa peliä osakseen ja molemmat varmistetaan jo pienemmässä vihjesysteemissä.Örebroon pelatessa kannattaa huomioida radan lyhyt, vain 175 metrinen loppusuora, mikä antaa keulahevosille normaalia suuremman edun. Grand Slam 75-pelissä on tuttuun tapaan tarjolla 1,5 miljoonan euron potti yhdelle ainoalle oikealle riville ja rivien jättöaika päättyy neljännen lähdön starttiin noin klo 16.Huippukunnon löytänyton lähellä voittoa 75-pelin avauskohteessa. Tomasz Wisniewskin valmentama ruuna on päässyt verrattain kevyeen lähtöön ja rattaille hyppää tällä kertaa Carl Johan Jepson vielä vahvistukseksi. Örebrossa 12. joulukuuta se tuli kolmannesta ulkoa vahvasti totosijalle vain kovalle kärkikaksikolle Zinzan Cash - Accolade häviten. Viimeisin juoksu Färjestadissa ei puolestaan jättänyt kysymyksille lähdön parhaasta mitään sijaa, kun ruuna lähti yli kierros jäljellä kolmannen radan kiertoon ja eteni maalisuoralla väljästi voittoon.Tällä kertaa keskimatka suosii vahvaa voimahevosta ja kaikki taktiikat ovat mahdollisia alkumatkan sujuessa kunnialla. Alustavissa peliosuuksissa reippaasti pelattuei ole komeasta tolpparivistä huolimatta mitenkään erityisemmin häikäissyt ja kaikki on ollut sillä pelissä voittojuoksuissaan. Solkattens Chironin voitto toteutuu tässä lähdössä hieman yli kerran kahdesta.Päätöskohteena ajettavassa tammalähdössä moni seikka puoltaaja se luotetaan systeemeissä varmaksi asti. Johan L Sundgrenin suojatti aloitti uuden vuoden räväkästi kirimällä Åbyssa toisesta ulkoa ykköseksi. Jo aiemmin syksyllä tamma menestyi hyvin tammalähdöissä ja osoitti olevansa varsin kova tekijä näihin sarjoihin. Tällä kertaa rattailla vahvistaa Jorma Kontio ja valmentajan ennakkotoiveissa on aktiivinen ajotaktiikka ja tähtäimessä keulajuoksu. Keulasta tamma olisi vaikeasti kukistettavissa Örebron lyhyellä loppusuoralla.Pahimmista haastajistasaa nyt kengät jalkaansa jaei välttämättä hyödy sisäradan lähtöpaikastaan, vaikka viimeksi startti onnistuikin ulkoradalta mainiosti. Jasmin Bandilla ei merkittäviä riskejä ole ennakkoon näköpiirissä, joten sopivalla peliosuudella se nostetaan vihjesysteemien toiseksi tukipilariksi.Malin Bergströmin talliin muuttanutaloitti Örebrossa uusista käsistä erittäin pirteästi. Hevosella ajettiin täysin pieleen menneiden viime starttien jälkeen vaihteeksi sisärataa pitkin, minkä hevonen palkitsi myrkyllisellä maalisuoran spurtilla tilat löydettyään ja spurttasi voittaneentuntumaan oltuaan loppukaarteen pohjassa vielä 50 metriä perässä. Solvallassa 23. lokakuuta se tykitti tätä kisaa tasokkaammassa nelivuotislähdössä vinhasti rahanjakosuoraa nousten viimeiseltä sijalta toiseksi.Lars-Åke Söderholm pyrkinee ajokillaan jälleen tarkkaan selkäjuoksuun, jonka onnistuessa se on tiukasti mukana voitto-ottelussa. Go Around voittaa tämän lähdön noin kerran viidestä, joten aamupäivän kymmenellä pinnalla se on huippumerkki kupongille.Kierroksen parhaita yllätyshakuja on kolmannen kohteen. Kent P Gustavssonin suojatti kilpailee ehdottomassa huippukunnossa ja ansaitsisi pian voitonkin tauluun. Viimeksi Örebrossa ruuna haastoi johtavan rinnalta suursuosikki Rolex Tillyn tiukkaan voittomatsiin muun porukan jäädessä selvästi kärkikaksikon taakse. Örebrossa 1. joulukuuta sen 900 metrin kiri kolmannella radalla hyytyi hieman viimeisellä sadalla metrillä, mutta tuotakaan esitystä ei pääse moittimaan millään tavalla.Eturivin uloin lähtöpaikka on tasaiselle avaajalle luonnollisesti myrkkyä, mutta matkavauhdin yhtään salliessa se pystyy nousemaan lopussa voittokamppailuun mukaan. Eturivin suosikeillakin on tässä lähdössä omat kysymysmerkkinsä, eivätkä ne hevosinakaan ole mitään varsinaisia voittajatyyppejä. Colonellon peliosuudessa olisi varaa kivuta noin 10 prosentin tuntumaan.Maanantaina Färjestadissa monen peli-ideana juossuton tällä kertaa jäänyt jostain syystä aivan pelaamattomaksi, vaikka esitys oli viimeksikin varsin hyvä. Erik Berglöf oli pakotettu nostamaan ajokkinsa kierros jäljellä pitkästä sisäradan letkasta toiselle radalle ja etenemään johtavan Gareth Bokon rinnalle, josta ruuna tsemppasikin vahvasti kolmanneksi vain kovalle piikki ja selkä -kaksikolle häviten. Sitä ennen Axevallan 75-lähdössä aikansa Derby-nelonen tuli varsin hyvävoimaisen oloisena maaliin sisäratajuoksun jälkeen ja osoitti kilpailuhuumorin olevan taas löytymässä vaisumman vaiheen jälkeen.Päivän lähtö on periaatteessa ihan tasokas, mutta ei tämän porukan kepittäminen ole nappijuoksulla lainkaan mahdotonta. Parin prosentin peliosuudella se kannattaa nostaa potintekijäksi mukaan kupongille.