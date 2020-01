Ravivihje: Toto75 Bergsåker 11.1.2020

Suosikit: Kylmäveristen lyhyt voltti ei ole pelillisesti helpoimmasta päästä, vaikka mukana onkin 15 Ängsborken. Pitkän tauon jälkeen huippuhyvältä näyttänyt ori sai viimeksi pidettyä juuri ja juuri sisäradalta kärkipaikan, mutta se olikin kisan ainoa vaikeus. Lopussa Jimmy Jonsson tyylitteli oriilla vaivattoman voiton. Takamatkan juoksuradalta tiedossa voi hyvinkin olla ongelmia, eikä riuskakaan loppuveto riitä silloin välttämättä voittoon saakka. Ykkösvihjeen saakin paalulta 3 Hvalstad Odin, joka voi olla lähdön keulahevonen. Todistetussa vireessä se olisi jopa varmaehdokas, mutta kurkkuongelmien takia viimeksi vaisusti esiintynyt ruuna on pitänyt paussia ja tallitietojen mukaan aivan parasta ei ehkä vielä nähdä. Keulaan mielii myös 6 Osen Prinsessa, mutta senkin edellisestä startista on vierähtänyt jo tovi, eikä vuodenaikakaan ole kengittä paremmin viihtyvälle tammalle optimaalisin. Startin onnistuessa voitto on toki mahdollinen. 2 Guldtopp esiintyi asiallisesti viimeksi ja nousi neljä viikkoa sitten B.W.Sturen takana positiivisesti toiseksi. Hyvällä selkäjuoksulla ruuna voi olla tässäkin kärkikahinoissa.



Haastajat ja yllättäjät: Yllätyskään ei tunnu poissuljetulta, varsinkin kun monen edellä mainitun vire on pieni arvoitus ja parhaalle hevoselle voi tulla liikaa mutkia matkaan. 12 Guli Rubin laukkasi viimeksi keulasta maalisuoralla todennäköisen kakkossijan. Ruuna vaikutti muuten hyvävireiseltä ja on nyt melko lailla unohdettu. 8 Zitorin esitys sen sijaan oli joulukuun alussa ponneton keulasta, mutta se on pohjimmiltaan tähän riittävä menijä ja matkakin passaa. Takarivistä läpi päästessään mahdollinen. Mukaan napataan myös sitkeästi johtavan rinnalta viimeksi puristanut 11 Jardar, jolle nälkäinen kuski ja ajovitsa voivat tuoda vielä lisävirtaa. 14 Minelli pystyy parhaimmillaan paljoon, mutta syksyn viimeiset startit olivat erittäin huonoja. Treeneissä tamma on tuntunut valmentajan mukaan taas paremmalta. Sen sijaan kelpo luokan omaava 9 Joker C.K. tulee viivalle pessimististen tallikommenttien saattelemana, joten menestys jäänee vielä tuleviin koitoksiin.



Juoksunkulku: Hvalstad Odin ja Osen Prinsessa mielivät eturivistä hanakimmin keulaan, vaikka kumpikaan ei varsinaisesti starttiraketti olekaan. Ängsborken tulee tilaisuuden ilmaantuessa eteenpäin.



Pelijakauma: Suosikkien osalta ei isompaa huomauttamista. Guli Rubin (5%) tuntuu liian vähän pelatulta.



Ranking: A) 3, 6, 15, 2 B) 12, 8, 11, 14, 9 C) 10, 7, 5, 4, 1, 13