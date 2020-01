Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 8.1.2020

Suosikki: Toisessa kohteessakin suosikkivoitto on liki, sillä 2 Surf'n Turf on osoittanut viime aikoina erittäin vahvoja otteita ja lähtöasetelmatkin ovat mainiot. Marraskuun jälkimmäisessä Solvallan-kisassa johtavan rinnalta voittoon porhaltanut ruuna hallitsi Gävlen 75:ssä tapahtumia keulasta ja oli viimeksi finaalissakin aivan hyvä johtavan takaa kovan avauksen jälkeen. Kun pari kovinta vastustajaa ei ole tullut tunnetuksi erityisinä taistelijoina, on Örjan Kihströmin ajokilla hyvä voittosauma vaikkei keulapaikka irtoaisikaan. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: Vuodenvaihteessa itsenäiseksi treenariksi siirtyneen Kenneth Haugstadin ammattivalmentajaura alkaa 1 Concrete Deen kanssa. Entiseltä työnantajaltaan Roger Walmannilta vapautuneissa tiloissa operoivalle norjalaiselle näytönpaikka on tietysti suuri ja keulavoitto siintäneekin mielessä. Kärkipaikan puolustaminen ei kuitenkaan ole selviö, eikä ruuna ole lopussa ihan taistelutahtoisimmasta päästä. 4 One Two Beat pääsee rivakasti liikkeelle, mutta sillekään maalisuora ei usein ole paras osa matkasta. Asiallisesti 2. ulkoa viime kerralla esiintynyt ruuna tuli Örebrossa keulasta tavoitetuksi vähän ennen linjaa. 7 Mellby Goofy tuli viikko sitten 4. sisältä lopun ulkokautta juosten, muttei ollut täysin ajettavissa maalisuoralla. Juoksun onnistuessa totomatsiin. 8 Puketorps Julius kesti johtopaikalta voittajaksi Bergsåkerissa, vaikka tyyli heikkenikin loppua kohti. Paikka on nyt turhan ulkona. Mattias Djuselta debytoiva 11 On Track Banditen on pohjimmiltaan kelpo hevonen, mutta tauolta ja kehnolta paikalta taktiikka lienee vielä passiivinen.



Juoksunkulku: Concrete Dee on kohtalainen lähtijä, mutta rinnalta Surf'n Turf ja One Two Beat haastavat tiukasti. Se joka keulat alussa näistä saa, ei ole kiinnostunut luopumaan paikasta myöhemminkään.



Pelijakauma: Surf'n Turf (73%) on jonkin verran liikaa pelattu, mutta varsin todennäköinen voittaja kuitenkin. One Two Beat (4%) voisi olla hieman enemmän pelattu.



Ranking: A) 2 B) 1, 4, 7, 8, 11 C) 3, 5, 9, 12, 10, 6