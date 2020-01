Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 7.1.2020 – 156 879 euroa ekstraa

Toto64-1 8 Pablo Andover on tehnyt hyvät juoksut kahteen viimeiseen. Toissa kerralla ruuna sai vauhtijuoksussa kiritilat toisesta ulkoa vasta sata metriä ennen maalia ja lopetti pirteästi kolmanneksi. Viimeksi se voitti johtavan rinnalta. Sama paikka on todennäköisesti tarjolla nytkin. Pablo Andoverilla on tuoreita näyttöjä kunnosta toisin kuin suurimmalla osalla lähdön hevosista ja se on oikeutetustikin iso suosikki. 3 Tiger Marke jäi viimeksi toiseen ulos Mantorpin T75-lähdössä pussiin ja laukkasi loppusuoralla kiritiloja etsiessään. Voitokas ruuna päässee keulaan ja pystyy siitä haastamaan suosikkiakin. 10 Flashing Boko tuli viimeksi Momarkenin T75-lähdössä hyvin perille neljännestä ulkoa ja tippui totosta vasta aivan kalkkiviivoilla. 4 Andy Pandy One ei ole ihan niin nolo kuin taulu antaa ymmärtää. Juoksunkulut eivät ole täysin natsanneet ja nyt kuski vahvistuu hurjasti Mika Forssin hypätessä rattaille. Nopea avaaja voi päästä toiseen sisälle. 7 Quebec C.D. on tehnyt asiallisia esityksiä aavistuksen kovemmissa porukoissa ja otetaan viimeisenä lapuille. Seiskaradalta se jäänee tasaisena avaajana automaattisesti porukan hännille. 9 National Prince on täysi arvoitus pitkältä tauolta ja uudelta valmentajalta. Ranking: A) 8 B) 3-10 C) 4-7-9-6-1-5 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 8, 3, 10 Suuri: 8, 3, 10, 4, 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-07&track=Es



Toto64-2 14 Royal T.N. ei ole juossut sitten elokuisen Derby-karsinnan, jossa se sijoittui hienosti kuudenneksi. Luokaltaan se on ylivertainen menijä tähän sakkiin, mutta pitkä tauko ja takamatkan takarivi pistävät varmistamaan. 7 Honey Bunny erottuu heti suosikin jälkeen muista. Sekin palaa parin kuukauden tauolta, joten pienellä varauksella siihenkin on suhtauduttava. 8 Spotlight Broddekin palaa edellisen tavoin runsaan kahden kuukauden tauolta. Syksyn vireessään sen pitäisi olla totohevosia tässä sakissa. 5 Deliver on paalun paras hevonen. Ruuna tuli viimeksi kovassa porukassa hyvin loppuun kolmannesta ulkoa. 2 Sahara Storm avasi viimeksi uusista käsistä asiallisella esityksellä ja meni kelpo tuloksen. Vähänkin parantaessaan se pystyy olemaan yllättävän korkealla. 12 Zolasoray O.O. on voitokas menijä, joka on pilannut viime starttinsa laukkoihin ja jäänyt niiden vuoksi turhan vähälle huomiolle. Isompaan systeemiin rastitaan vielä 1 Vo’via, 4 Kingup, 11 Jesper Sånna ja 15 St No More War. Ranking: A) 14-7 B) 8-5-2-12-1-4-11-15 C) 3-10-8-6-9 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 14, 7, 8, 5, 2, 12 Suuri: 14, 7, 8, 5, 2, 12, 1, 4, 11, 15 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-07&track=Es



Toto64-3 2 Västerbo HighScoren kiri toissa kerralla Gävlen T75-lähdössä neljännestä ulkoa 11,8-vauhtia päätöstuhannen ollen neljäs. Solvallan viime startissa sillä käännettiin viidennestä sisältä 1400 metriä ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi, josta Ulf Erikssonin ajokki tuli hyvin perille ja peri hylkäystuomion myötä kakkossijan. Eskilstunan tehtävä oikein sopivalta ja näin helpossa porukassa Västerbo HighScore ei ole aikoihin juossut. Sen tappiota on vaikea kuvitella menipä juoksu miten tahansa. Pahin vastus 3 Golden News palaa tauolta. A) 2 B) 3-1-8 C) 6-7-5-4 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2 Suuri: 2 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-07&track=Es



Toto64-4 3 Quardio Ducal on tehnyt väkevät juoksut viime startteihin. Toissa kerralla sillä lähdettiin ajamaan kohti kuolemanpaikkaa 1400 metriä ennen maalia, mutta paikka ei ollutkaan tarjolla. Ruuna pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle vasta puolikas jäljellä ja tuli rankasta juoksusta huolimatta vahvasti perille. Viimeksi se laukkasi lyhyesti lähtöön, jäi sittemmin johtavan rinnalle, josta tuli taas vahvasti perille. Ennen viime starttia klipattu hevonen näyttää ainakin vielä koko ajan siltä, että laukka voi tulla koska vaan. 11 Gento Renka voitti tyylikkäästi avausstartinsa, mutta pilannut sittemmin laukkoihin. Ruunassa on luokkahevosen leima ja ravia polkiessaan rata 11 lienee pelkkä hidaste tässä porukassa. 6 Junior Le Soleil on kerännyt Solvallan ykkös- ja kolmossijan myötä paljon peliä. Ruuna ei ole millään tavalla häikäissyt hyvistä sijoituksista huolimatta. Toki vasta kaksi starttia alla se voi parantaa paljonkin ja juoksuradalta on hyvä sauma päästä keulaan. 10 Carmencita Brick joutui viimeksi tyytymään huonompaan sijoitukseen, koska menetti sisäpareissa väsyvän takana asemiaan. 6-vuotias aloittelija ei näytä niin ravivarmalta kuin taulu antaa ymmärtää. 5 Tracy’s Princess palaa pitkältä tauolta, mutta jos tamma on likikään samanlainen kuin Örebron voittojuoksussaan niin tamma pystyy korkealle. 7 Glamour Sisu ei tahdo ravata koko matkaa millään. Ravia polkiessaan sen kyvyt riittäisivät. Juoksurata voi auttaa ravaamista. A) 3-11 B) 6-10-5-7-12 C) 9-1-2-4-8 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3, 11 Suuri: 3, 11, 6, 10, 5, 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-07&track=Es



Toto64-5 6 C.R. Noblessin kunto on ainakin lievä arvoitus. Toissa kerralla Axevallassa tamma oli kovin tasapaksu. Viimeksi sen vire jäi näkemättä, kun vastustaja ajoi törkeästi jaloille ja Kaj Widellin ajokki laukkasi. Juoksuradalta C.R. Noblessilla on hyvä sauma tulittaa keulaan. 1 Winner Bac lienee luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta taukoa alla ja pidempi matka olisi enemmän mieleen. 8 Apple Rose on kovaluokkainen tamma, joka tekee jatkuvasti hyviä esityksiä ja on perushevosia tähän lähtöön. 3 Emotion Man ei ole vakuuttanut isommin viime aikoina. Maili sopii Janne Sorosen ajokille eikä se ole täysin ulkona. Lapulle vielä yllärihakuna tauosta huolimatta 10 Desefinado. A) 6-1-8 B) 3-10 C) 2-12-5-9-7-4-11 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6, 1, 8 Suuri: 6, 1, 8, 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-07&track=Es



Toto64-6 2 Resava Princess teki viimeksi mainion esityksen tauolta uuden valmentajansa Lars D Carlsonin treenistä. Tamma kiri kolmannesta ulkoa vahvasti toiseksi. Kilometriaikaan ei kannata tuijottaa, sillä Eskilstunan rata ei ollut tuona päivänä nopeimmillaan ja avauskierros hölkättiin. Resava Princess parantanee saatuaan startin alle ja kuski vahvistuu isosti. Nopea avaaja saa loistoreissun joko keulassa tai kärjen välittömässä läheisyydessä ja sitä kokeillaan rohkeasti ideavarmana. 5 Jilla May väsyi viimeksi keulasta reippaan matkavauhdin ja kovan Frozen Queenin puristuksessa. Tamma palasi siihen kisaan vieläpä tauolta, joten puhtaat paperit Jilla Maylle on annettava. Nopealla koitettaneen nytkin keulaan. Yli 30 prosentin peliosuus on turhan paljon. 9 Kick Her Highness laukkasi viimeksi johtavan rinnalta ensimmäisellä takasuoralla ja paikkasi erheensä vähintään asiallisesti. Kalevi Mularin treenattava on kyvyiltään lähdön parhaimmistoa ja nousee korkealle. A) 2-5-9 B) 3-13-11-7 C) 8-4-12-1-10-6-15-14 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2 Suuri: 2 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-01-07&track=Es



Tiistain Toto64-kierrosta isännöi Eskilstuna ja kierrosta maustaa tuplajackpot, sillä eilen Färjestadissa ainoastaan kuusi oikein tuloksella pääsi lunastusluukulle.Ekstarahan jahtiin lähdetään kahden varman voimin. Kierroksen pankki Västerbo HighScore (T64-3) käy varmaksi ja toinen tukipilari on päätöskohteen Resava Princess.Toto64-kierroksen peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin 20.30.Jo useamman kuukauden hyvässä vireessä olleenkuntokäyrä ei tunnu olevan ainakaan laskusuunnassa. Toissa kerralla Gävlen T75-lähdössä nelossijaan päättyneessä startissa ruuna kiri neljännestä ulkoa 11,8-vauhtia päätöstuhannen tullen tapansa mukaan rehdisti loppuun asti. Solvallan viime startissa sillä käännettiin viidennestä sisältä 1400 metriä ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi, josta Ulf Erikssonin ajokki tuli hyvin perille ja peri hylkäystuomion myötä kakkossijan. Eskilstunan tehtävä oikein sopivalta ja näin helpossa porukassa Västerbo HighScore ei ole aikoihin juossut. 2640 metrin matka sopii loistavasti ja pahin vastuspalaa kolmen kuukauden tauolta. Västerbo HighScore ei ole alussa nopein, mutta pitkällä matkalla se voi päästä halutessaan matkalla keulaankin. Menipä juoksu miten tahansa, niin ruunan kuuluu olla lähellä voittoa ja käy alustavalla 60 prosentin peliosuudella mainiosti varmaksi.Suomalaisomisteinenteki viimeksi Eskilstunassa lupaavan aloitustartin uudelta valmentajaltaan Lars D Carlsonilta. Tamma kiri kolmannesta ulkoa ilman vetoapua vahvasti toiseksi ja edelle jäi vain hölkkävauhtia avauskierroksen vetänyt keulahevonen. Resava Princess palasi tuohon kisaan tauolta, joten oletettavasti startti vei eteenpäin ja kuski vahvistuu Anders Erikssonin ottaessa ohjat. Hevosen luokasta kertoo jotain, että se paineli elokuussa vasta kolmanteen starttiinsa täydellä matkalla kovan tuloksen 14,6ake. Resava Princess lähtee lujaa liikkeelle ja loistopaikaltaan tiedossa on joko keulajuoksu tai ainakin juoksu kärjen välittömässä läheisyydessä. Sen pitäisi olla noin 25 prosentin arviolla illan lähtöön niukka suosikki ja aamupäivän 16 pinnallaan Resava Princess lyödäänkin ideavarmaksi.Vain kuusi kertaa viime kaudella starttaamaan päässytei säkenöinyt vielä toissa kerralla palatessaan runsaan kolmen kuukauden huililta. Viimeksi ruuna näytti jo paljon paremmalta Grainfield Aidenin voittamassa Mantorpin T75-lähdössä. Toisessa ulkona matkanneella Tiger Markella jäätiin parijonoon ja se valui sipanneen kuolemanpaikkahevosen perässä hännille. Epäonnistumisen kruunasi laukka loppusuoralla, kun paineissaan olleella hevosella etsittiin kiritiloja. Ulf Ohlssonin ajokki lähtee hyvin matkaan ja todennäköisesti se pääsee keulaan, josta mailin matkalla osallistuu voittomatsiin.on toki kova vastus, mutta sille tulee kasiradalta väkisin lisämetrejä eikä Pablo Andoverin kuuluisi olla noin iso suosikki Tiger Markea vastaan. Alustavat pinnat ovat 48 vs 15, Tiger Marken kuuluisi olla hieman yli 20 prosenttinen.voitti marraskuussa avausstarttinsa keulasta todella hienolla tyylillä, mutta sen jälkeen on tullut kaksi epäonnistumista. Färjestadissa kuski taisi vetää matkalla liiankin hiljaa, sillä maalisuoran kovassa vauhdissa ruunan jalat menivät solmuun ja laukkaan paloi kakkossija. Viimeksi Gento Renka laukkasi kovan avauksen jälkeen ensimmäisessä kurvissa. Miltään laukkurilta ranskalaissyntyinen 4-vuotias ei kuitenkaan vaikuta ja sen olemuksessa on luokkahevosen leimaa. Enemmän pelatuistaon tehnyt huviä juoksuja, mutta se näyttää koko ajan todella epävarmalta.ei Solvallan ykkös- ja kolmossijoista huolimatta ole vakuuttanut ja lähes 40 prosentin kannatus on sille aivan liian paljon.Toisessa T64-kohteessa suosikkikolmikko.,jaerottuu näyttöjensä puolesta, mutta jokainen niistä palaa enemmän tai vähemmän tauolta. Suosikilla on vieläpä takamatkan takarivi. Lisää arvoituksellisuutta lähtöön tuo sarjamääritys, jossa kuskeilla saa olla enintään 150 starttia ajettuna viime vuodelta. Edellä mainittujen asioiden vuoksi lähtöön revitetään oikein kunnolla. Ylläriehdokkaista nostetaan esilleSe teki viimeksi Eskilstunassa pitkältä tauolta ja uudelta treenariltaan Sami Saarelalta asiallisen esityksen. Ruuna matkasi Hobby de L’itonin voittamassa vauhtijuoksussa kolmannessa sisällä tullen sieltä mukavasti perille asti. Jos Sahara Storm, joka ei nimestään huolimatta ole Saharan Ravitallin kasvatti, otti startin oikein ja parantaa tähän, niin uran avausvoitto ei saa täysin pudottaa penkiltä. Se lähtee voltista lujaa liikkeelle ja saa loistoreissun. Pierre Nyström on kuskeista lähdön rutinoituneimpia eikä Sahara Stormin saisi olla sentään vain 0,9% pelattu.