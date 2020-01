Ravivihje: Toto75 Jägersro 4.1.2020

Suosikit: Tasaisen Klass II:n parhaalta idealta tuntuu 2 Sweetman. Ruunaustauon jälkeen Lars I. Nilssonin valmennettava on tehnyt kaksi hyvää suoritusta, ensin 2. ulkoa Halmstadissa ja viimeksi johtavan rinnalta, josta tappio oli äärimmäisen niukka. Eturivin pelihevosista se voi päästä nyt parhaiten liikkeelle jolloin keulapaikkakin voisi olla haettavissa. Siitä voittokin olisi mahdollinen. 9 Carlos Ken jätti Axevallassa pitkältä tauolta varsin mukavan vaikutelman ratkaistuaan 3. ulkoa 11,5-vauhtisella kirillä. Marginaali oli toki niukka. Jos suunta on edelleen oikea, pystyy kyvykäs 5-vuotias nousemaan nytkin voittoon. 8 Durello teki loppuvuodesta hyvää jälkeä, vaikkei viimeksi pystynytkään ohittamaan Sweetmania kolmatta rataa pitkin lopussa. Kalmarin voitto tuli 2. ulkoa ylivoimaiseen tyyliin, myös marraskuun lopussa ruuna liikkui erittäin kevyellä askeleella. Hyvän lähtijän takaa se voi päästä alussa suotuisiinkin asemiin ja on vaarallinen. Yritetään selvittää kohde näillä kolmella.



Haastajat ja yllättäjät: Kelpo hevosia on toki muitakin. 12 First One In olisi eturivistä ollut kuumakin pelihevonen, mutta paikka voi osoittautua harvoin 75-tasolla voittavalle kuskille nyt turhan haasteelliseksi. Hevonen on hyvä, viimeksi se räväytti 2. ulkoa viimeisellä takasuoralla kärkeen hallitsi 13-lopetuksella tapahtumia maaliin. 3 Peter Highness hyötyy matkasta, mutta tuntuu silti 75-menestyjäksi vielä hieman tasavauhtiselta. Östersundissa Oskar Kylin Blomin suojatti nousi 3. ulkoa niukkaan voittoon 15,5-lopetuksella. Sweetmanin ja Durellon viimeksi keulasta maaliin asti torjunut 10 Sobel Photo on myös 75-tasoa, mutta ongelma on pitkälti sama kuin First One Inilla. 11 Shutupandscratchmen tehtävä tuntuu viime kertaa vaativammalta. Ruunan kunto vaikuttaa kylläkin hyvältä. 4 Banzai Merci kiri viimeksi johtavan peesistä ylivoimavoittoon, mutta voltin neloselta juoksupaikka voi jäädä tässä kauemmas. Johtavan rinnalta viimeksi taipunut 5 Sunday Sonata on saanut kovasti kannatusta luultavasti kuskinvaihdoksen takia. Suurella todennäköisyydellä taka-alalle vitosradalta alussa jäävälle tammalle tehtävä on tiukka.



Juoksunkulku: 1 Cojito lähtee sisältä hyvin, juoksuradalta sen haastaa 6 Gigantic Star. Pitkällä matkalla molemmille kelpaa selkä. Sweetman ei ole erityisen ripeä ensi metreillä, mutta voi olla silti ensimmäinen kysyjä, ellei sitten Durello pääse Cojiton takaa heti läpi.



Pelijakauma: Sweetman (10%) ja Durello (12%) ovat jääneet aliarvostetuiksi. Sunday Sonata (15%) on tuntuvasti ylipelattu, myös Peter Highnessin (17%) pinnat ovat liian suuret.



Ranking: A) 2, 9, 8 B) 12, 3, 10, 11, 4, 5 C) 1, 6, 7