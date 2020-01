Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Bollnäs 3.1.2020

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 2

Toto64-2: 8, 3, 2

Toto64-3: 3, 7, 6, 5

Toto64-4: 1, 5

Toto64-5: 10, 2, 4, 5

Toto64-6: 6

Hinta: 9,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 2, 9, 12

Toto64-2: 8, 3, 2, 1, 4, 5

Toto64-3: 3, 7, 6, 5

Toto64-4: 1, 5

Toto64-5: 10, 2, 4, 5

Toto64-6: 6

Hinta: 57,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

Perjantain Toto64-kierrosta isännöi Bollnäs. Kohtuullisen selväpiirteisen oloisissa lähdöissä varma-ehdokkaita on jopa useita. IS-pelisuosituksissa luotetaan päätöskohteen Balotelli Crowniin. Ruunaa on vastustanut viime aikoina huolella ja se on huomattavasti tulosrivistöään kovemmassa iskussa. Pienemmän systeemin toinen varma on avauskohteen Solitary Champ.Kierroksen suurin suosikki Global Worthy (T64-3) varmistetaan. Toki tamma on kyvyiltään selvästi lähdön paras hevonen, mutta se ei edelleenkään ole ravivarmin tapaus ja alustava yli 60 prosentin peliosuus on liian suuri.Toto64-pelin jättöaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin kello 20.30.on kovassa vireessä vaikkei se tulosrivistöstä välitykään. Bodenissa ruuna juuttui kolmannelle ja tsemppasi rehdisti perille asti. Bergsåkerissa se laukkasi lyhyesti ennen lähtölinjaa ja kiri sen jälkeen seitsemännestä ulkoa 11,8-vauhtia viimeiset 700 metriä ja nousi toivottomilta näyttäneistä asemista vielä kolmanneksi. Viimeksi Umåkerin T75-lähdössä mikään ei onnistunut. Balotelli Crown jäi alussa kolmannelle ja seitsemännestä ulkoa oli mahdotonta enää nousta kärkimatsiin. Maili sopii välillä turhankin meneväiselle hevoselle ja nykyvireessään se kestäisi paikan johtavan rinnallakin. Balotelli Crown on jäänyt alustavasti 17 pinnallaan aivan liian vähälle kannatukselle. Sen prosenttien kuuluisi olla noin 25, joten Emilia Leon ajokki lyödäänkin systeemien läpivarmaksi.teki jo marraskuisessa Gävlen startissaan kovan juoksun, kun pahan lähtölaukan jälkeen nousi 12,7-vauhtisella 700 metrin kirillään toiseksi. Toissa kerralla Örebrossa olikin jo voiton vuoro ja Oskar Kylin Blomin ajokki leiskautti kolmannesta ulkoa helppoon voittoon ennen nytkin mukana olevaa. Viimeksi Solitary Champ pilasi lähtölaukkaan. 2640 metrin matka on pelkkää plussaa ja autolähdöissä epävarmalta näyttäneelle ruunalle volttilähtökin on etu. Se lähtee varmemmin ravia ja voi päästä jo alkumatkasta keulaan, josta tappiota olisi todella vaikea kuvitella. Solitary Champ kelpaakin alle 50 prosenttia pelattuna pienemmän systeemin varmaksi.piti yli vuoden paussia, mutta on palannut ryminällä radoille. Toissa kerralla se tuli Bergsåkerissa raskaissa olosuhteissa rehdisti perille juostuaan viimeisen kierroksen toisella ilman vetoapua. Viimeksi tamma latasi takamatkasta huolimatta keulaan jo lähtösuoralla halliten sen jälkeen varmasti. Kolmas startti tauolta, joten Recall Rivner parantanee yhä ja nopean lähtijän pitäisi olla kasiradasta huolimatta suosikki mailin pyrähdykseen. Tomas Pettersson ladannee heti alussa kovat piippuun ja Recall Rivner pystyy viime esitysten perusteella voittamaan vaikka jäisi johtavan rinnallekin.teki hyvän esityksen jo toissa kerralla suoraan puolen vuoden tauolta kirimällä kolmannesta ulkoa asiallisesti perille. Viimeksi ruuna tuli neljännestä ulkoa juosten perille lopettaen 13,6-vauhtia viimeiset 400 metriä. Nyt käsillä on kolmas startti tauolta ja jos Åsens Boggie parantaa edelleen niin se pystyy pärjäämään tässä lähdössä ja yhden prosentin peliosuus on hämmentävän pieni. Toki ruuna ei ole koskaan voittanut, mutta viime startin perusteella se ei pitkään voi sellaiselta välttyä.