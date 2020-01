Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Åby 2.1.2020

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1, 7, 5, 12

Toto64-2: 8, 9

Toto64-3: 5

Toto64-4: 11, 5, 1, 4

Toto64-5: 9, 1, 4, 5

Toto64-6: 1

Hinta: 12,80 €



Suuri

Toto64-1: 1, 7, 5, 12

Toto64-2: 8, 9, 10, 7

Toto64-3: 5

Toto64-4: 11, 5, 1, 4, 3, 6

Toto64-5: 9, 1, 4, 5

Toto64-6: 1, 11

Hinta: 76,80 €



Ruotsissa palataan parin viikon tauon jälkeen Toto64-arkeen. Torstain kierrosta isännöi Åby, jonne löytyykin varsin maistuva varma Balanced Rudder (T64-3). Todella kovia esityksiä tehnyt ruuna ei ole edes lähtönsä suosikki, mutta todennäköisesti tulee vielä sellaiseksi nousemaan.Kierroksen pankiksi pelattu Crazymonsterheart (T64-1) varmistetaan jo pienemmässä systeemissä. Se osaa ailahdella eikä ole muutenkaan mitenkään erityisen voitontahtoinen, joten lähes 70 prosentin peliosuus on aivan liikaa.Toto64-kierroksen peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin 20.30.Neljättä peräkkäistä voittoaan hakevaon kohonnut hirmuiskuun. Jo toissa kerralla se joutui kiertämään pitkään kolmannella ennen kuin pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle, josta runnoi lopulta helppoon voittoon. Viime kerran esitys oli todella raju, kun Jan Erikssonin ajokki kiersi ensimmäiset 1500 metriä kolmatta ilman vetoapua. Paiskasi sitten keulaan ja voitti pystyyn. Balanced Rudderin esitykset ovat olleet sitä luokkaa, että voittosumma ei kohtaa vielä lainkaan kykyjen kanssa. Vastus on nyt hivenen viime startteja kovempi, mutta 26 prosenttia on aivan liian vähän ja ruuna onkin maistuva varma.ei ollut paras päivänsä toissa kerralla Åbyn T75-lähdössä. Se jäi kolmannelle roikkumaan ja pakittelujen jälkeen ei pysynyt lopussa muiden kyydissä. Ilmeisesti kyseessä oli huumoripuolen ongelmia, sillä viimeksi tamma oli oma hyvä itsensä. Se sai sisäpareista kiritilat vasta 100 metriä ennen maalia ja lopetti päätösmetrit tulisesti. Neljättä sijaa korkeammalle oli mahdoton nousta. Vastus ei ole tänään kovimmasta päästä ja Roly Polyn pitäsi olla huomattavasti enemmän kuin 12 pinnaa pelattu.teki viimeksi pitkästä aikaa hyvän esityksen. Ruuna lopetti vauhtijuoksussa pirteästi neljännestä sisältä kiritilat saadessaan ja meni hyvän tuloksen 12,6aly. Wilhelm Paalin suojatti lähtee hyvin liikkelle ja jos seiskaradalta juoksu yhtään onnistuu niin Volt Di Ruggero pystyy pärjäämään sopivan näköisessä lähdössä. Suosikkilähes 70 prosentin peliosuus on aivan liikaa, sillä se osaa ailahdella ja ei muutenkaan kovin mielellään työnnä turpaansa ykköseksi.