Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 1.1.2020 – jättipottikierros

Suosikki: Keulahevonen on vahvoilla päätöskohteessa. 2 All Star ei saanut toissa kerralla mahdollisuutta rintaman takaa ja paukut säästyivät Bollnäsin kisaan, jonka ruuna ratkaisikin johtavan rinnalta vahvalla suorituksella. Jorma Kontion vahvistuksena rattailleen saavan 8-vuotiaan lähtönopeus on ollut hieman vaihteleva, mutta mikäli se onnistuu pitämään kovimman vastustajan alussa ulkopuolellaan, voitto on liki. Keulan menettäminenkään ei tuhoaisi mahdollisuuksia.



Haastajat ja yllättäjät: 6 Ricocone lataa ulompaa kovaa liikkeelle ja voi keskiratojen verkkaisempien hevosten avulla yllättää All Starinkin kiihdytyksessä. Paikka johtavan rinnalla oli viimeksi kotoisessa 75-finaalissa sille liikaa, mutta marraskuun starteissa Harri Koivusen suojatti osoitti hyviä otteita voittaen mm keulasta Vermossa. Samalta paikalta ykkössija olisi nytkin mahdollinen. 5 Southwind Hydro on huilannut hetken, mutta osoitti marraskuussa mainiota virettä. Viimeksi se eteni 2. ulkoa 10,5-lopetuksella varmaksi kakkoseksi Night Broddea uhkaamatta ja pari viikkoa aiemmin kiritilat sisältä aukenivat liian myöhään. Keskinkertainen lähtönopeus tietää sille usein hankaluuksia juoksujen suhteen ja muiden armoilla se on hieman nytkin. 4 Havbergs Knight ei saanut viimeksi mahdollisuutta 4. sisältä ja voimia jäi talteen. Kärjen lähettyville päästessään se voisi omata pienen yllätyssauman. 11 Lexington Hall eteni Bergsåkerin 75:ssä parijonosta varmasti toiseksi, viimeksi finaalissa kiriluukut sisältä avautuivat liian myöhään. Kunto on erinomainen, mutta varsinaisesta työmiehestä ei ole kysymys, joten paikka aiheuttaa murheita.



Juoksunkulku: Ricocone on eturivin hevosista nopein ja All Starin ohi pääseminenkin on mahdollisuuksien rajoissa. Jompi kumpi niistä on lopulta keulassa, eikä johtavan rinnalle ole tunkua.



Pelijakauma: All Star (54%) on ansaitusti suosikki, mutta peliosuudessa on kymmenisen yksikköä liikaa. Ricocone (7%) on ehdottomasti lähdön maistuvin merkki näillä pinnoilla.



Ranking: A) 2, 6 B) 5, 4, 11 C) 7, 12, 10, 9, 8, 1, 3