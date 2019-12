Ravivihje: Toto75 Axevalla 31.12.2019 – 2 828 971 euroa ekstraa

Suosikki: 3 Alhambra Mail ei ole vielä Ruotsissa hävinnyt ja hakee jo viidettä peräkkäistä täysosumaa. Viime startissakin tamma paiskasi erisarjalaisen tavoin kaukaa viidennestä ulkoa ylivoimaiseen voittoon. Nyt vastus kovenee, mutta Carl Johan Jepsonin ajokki päässee keulaan ja on mailin pyrähdyksen niukka suosikki.

Haastajat ja yllättäjät: 4 Be The One oli jäätävän hieno marraskuun lopun Solvallan kisassaan, kun karkasi johtavan rinnalta 12-lopetuksessa maisemiin. Viime startissa se voitti Bergsåkerissa T75-sarjan kolmannesta ulkoa helposti ja selvästi. Myös sillä on nyt uran kovin koitos edessä, mutta Reima Kuislan omistamalla tammalla on värkeissä varaa vielä paljonkin. Be The Onella näkyy viiteen viimeiseen starttiin kolme laukkaa. Mikään laukkuri se ei kuitenkaan ole. Syyskuun laukkakisassa se koki eeppisen tason häirintää ja toissa kerran laukka taisi mennä kuskin piikkiin. 5 Daisy Cash on mennyt hyvin Tanskassa ja Flemming Jensenin treenattavan pitäisi riittää myös Ruotsin tasolla. Olisi yllätys mikäli voitto karkaa suosikkikolmikon ulkopuolelle. 1 Veams Benelli saa ykkösradalta loistoreissun kenties Alhambra Mailin takana ja kärkkyy totosijaa. 11 Gal Gadot Racing voitti viimeksi keulasta näytöstyyliin kovasta avauksesta huolimatta. Hirmukuntoisen André Eklundhin tallin edustaja on epävarma, mutta todella kyvykäs tapaus ja on suotta jäänyt ihan pelaamattomaksi. 10 Ipomea sai viimeksi vetää Halmstadin T75-lähdössä niin hiljaa, että voittoakin tyrkytettiin, mutta viimeinen 100 metriä oli vaikeaa. Rutistusta saisi olla enemmän loppumetreille. 2 Ivy League teki hurjan juoksun toissa kerralla Halmstadissa. Tamma runnoi viimeiset 1300 metriä kolmatta ilman vetoapua jyräten silti varmaan voittoon. Viimeksi tamma oli epävarman näköinen koko ajan ja heitti lopulta peitsin puolelle häiriötilanteen seurauksena. Maili ei ole paras matka, mutta lähtöpaikka on ainakin paras mahdollinen.

Juoksunkulku: Kova avaus, jossa Alhambra Mail viilettää keulaan. Veams Benelli pitää asemat sen takaa. Matkavauhti tulee olemaan reipasta.

Pelijakauma: Alhambra Mail (34%) on aavistuksen liian iso suosikki Be The Onea (25%) vastaan. Ipomea (9%) on kerännyt liikaa peliä. Skrelliehdokkaista kiinnostavin on Gal Gadot Racing (1%)

Ranking: A) 3-4-5 B) 1-11-10-2 C) 6-7-9-8-12