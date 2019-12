Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Charlottenlund 29.12.2019

Päivän varma: 6 Princess S.W. (Lähtö 4, Toto75-1)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivän varma: 4 Dempsey Cloc (Lähtö 8, Toto75-5)

Päivän ideaveto: 2 Armani Hyrdehöj (Lähtö 6, Toto75-3)

Päivän pommi: 8 Justice Ås (Lähtö 9, Toto75-6)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6

Toto75-2: 11, 5, 9, 12, 7, 4, 6, 8, 10

Toto75-3: 2

Toto75-4: 11, 7

Toto75-5: 4

Toto75-6: 10, 8

Toto75-7: 9, 1, 5, 11, 2

Hinta: 9,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-29&track=Ch&race=4&pool=T75&selections=[6],[11,5,9,12,7,4,6,8,10],[2],[11,7],[4],[10,8],[9,1,5,11,2]&stake=0,05&price=9



Suuri

Toto75-1: 6

Toto75-2: 11, 5, 9, 12, 7, 4, 6, 8, 10

Toto75-3: 2, 4, 1, 12, 9

Toto75-4: 11, 7

Toto75-5: 4

Toto75-6: 10, 8, 12, 6

Toto75-7: 9, 1, 5, 11, 2

Hinta: 90,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-29&track=Ch&race=4&pool=T75&selections=[6],[11,5,9,12,7,4,6,8,10],[2,4,1,12,9],[11,7],[4],[10,8,12,6],[9,1,5,11,2]&stake=0,05&price=90

PieniToto75-1: 6Toto75-2: 11, 5, 9, 12, 7, 4, 6, 8, 10Toto75-3: 2Toto75-4: 11, 7Toto75-5: 4Toto75-6: 10, 8Toto75-7: 9, 1, 5, 11, 2Hinta: 9,00 €SuuriToto75-1: 6Toto75-2: 11, 5, 9, 12, 7, 4, 6, 8, 10Toto75-3: 2, 4, 1, 12, 9Toto75-4: 11, 7Toto75-5: 4Toto75-6: 10, 8, 12, 6Toto75-7: 9, 1, 5, 11, 2Hinta: 90,00 €

Talven Winter Burst-karavaanilla on edessään vielä kaksi stoppia, tänään Charlottenlund ja huomenna Bjerke, ennen uudenvuodenaaton suurta huipennusta Axevallassa.Sunnuntain kierroksen tukipilareina toimivat Princess S.W. (Toto75-1), jonka tappio olisi sopivassa seurassa yllätys, sekä pitkän loukkaantumisen jälkeen ryminällä kilparadoille palannut Dempsey Cloc (Toto75-5), jolla ohjastaja Steen Juul tähtää jälleen koko matkan johtoon.Charlottenlundin kierroksella on syytä huomioida, että Tanskassa ei ole voimassa kenkäpakkoa, eli kaikki kengitysbalanssit ovat sunnuntaina sallittuja. Toto75-pelin peliaika sulkeutuu neljännen lähdön starttiin noin klo 16.Urallaan vain yhden laukattoman startin hävinnyton ravilla pysyessään erittäin lähellä jatkaa voittoputkeaan Toto75-pelin avauskohteessa. Tamman viime esitykset eivät ole juuri jättäneet kysymysmerkkejä päivän vireen suhteen. Viimeksi Åbyssa selästä iskenyt Inez Alki pysyi varmasti puolen mitan päässä ja Jägersrossa se kiersi Peter Zadelin ohjastamana takarivistä ensimmäisessä kaarteessa keulaan ja veti porukkaa maaliin asti levottomasta 12,8-vauhtisesta avaustuhannesta huolimatta.Viisivuotiaan tamman meno on ollut viime startteihin sen oloista, että tilipussi tulee karttumaan tulevaisuudessa nopeasti. Peter Untersteinerin ajokki on terävä kiihdyttäjä ja edennee tässä jo aikaisessa vaiheessa porukan johtajaksi, minkä jälkeen lähdössä kilpaillaan enää lähinnä kakkosrahoista.Nelivuotiskaudella loukkaantunuton palannut radoille sellaisella ryminällä lähes vuoden kilpailutauolta, että sarjat eivät tule oriille vastaan vielä ihan lähitulevaisuudessa terveyden salliessa. Kaikki kolme tolppaa ovat irronneet kevyesti keulapaikalta, kuten viimeksi Jägersrossa hevosen karatessa leikitellen vastustajiltaan loppukaarteen alussa.Ennakkokommenttien mukaan hevosella ajetaan tällä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja tallipäällikkö Steen Juul on erittäin luottavainen suojattinsa suhteen. Hyvältä lähtöpaikalta se päässee jälleen keulapaikalle ja vaikea nähdä sen jälkeen kenenkään siitä ohi tulevan. Lähdössä on mukana monta voitokasta hevosta, joten peliosuuskin jäänee sopivan maltillisiin, alle 50 prosentin lukemiin.Kolmannessa kohteessa avausmatkan ylivauhti ei yllättäisi, sillä lähdössä on mukana monta nopeaa keulapäässä viihtyvää valjakkoa. Se sataisi vahvasti pelikohteemmelaariin, jonka vahvuudet ovat nimenomaan päätöspuolikkaan kirikamppailuissa.Jägersrossa 28. marraskuuta ruuna tuli kolmannesta ulkoa vahvan 600 metrin kirin kolmatta ilman vetoapua ja voitti lähdön lopulta oikein helponnäköisesti. Viimeksi Odensen lyhyellä matkalla juoksupaikka oli sama ja silloin 400 metrin kiri käänsi pelin Lindhardt Jensenin valmennettavan eduksi. Lähtöpaikka on tällä kertaa paras mahdollinen ja kirivaiheen onnistuessa muut saavat olla maalisuoralla varuillaan.Päivän kultadivarissakerää viime näytöillään ansaitusti kovan pelikannatuksen, mutta liki 70 pinnaa on yksinkertaisesti vain jo liikaa. Teräsruunalla on allaan pitkä kausi lokakuun Yhdysvaltojen reissu mukaan lukien, joten suoritustason ailahtelu ei tulisi suurena yllätyksenä.Pelikohteeksi nostetaan, joka nappasi Charlottenlundissa 10. marraskuuta suosikin päänahan. Silloin Peter Ingves ohjasti ruunan kutosradalta nopeasti keulaan, eikä antanut rinnalle edenneelle Slide So Easylle mahdollisuuksia ohitukseen. Sen jälkeen Peter Untersteinerin valmennettava ei ole kerännyt lisää onnistumisia, Jägersrossa marraskuun lopussa tuli toivoton lähtölaukka, Åbyssa 7. joulukuuta hevonen jäi väsyvän taakse pussiin ja viimeksi 08,7-vauhtinen avaus Halmstadin kultadivarissa löi maitohapot pohkeisiin viimeisellä satasella.Tällä kertaa vastus on kokonaisuudessaan melko kevyt ja terävästi kiihtyvällä ruunalla on ulkoradaltakin mahdollisuus löytää hyvä juoksupaikka kärkipäästä, eikä keulajuoksukaan ole poissuljettu mahdollisuus. Aamupäivän kolmen pinnan peliosuus on tökerösti alakanttiin voittosauman ollessa noin 10 prosentin luokkaa.