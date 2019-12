Ravivihje: Toto75 Romme 28.12.2019

Suosikit: Klass II on erittäin tasainen koitos. 6 Enriko Ha on hieman patisteltavaa mallia, mutta tehnyt useimmiten kuitenkin työnsä ja napsinut hyvin voittoja. Viimeksi se vastaili keulasta perille, lokakuun ykkönen tuli johtavan takaa. Toistaiseksi ainoan kerran auton takaa eturivistä startatessaan se pääsi melko mukavasti liikkeelle, mutta keulaan ei silti liene tässä asiaa. Mahdollinen joka tapauksessa. 4 The Noble One tuntuu prosenttien valossa lähdön maistuvimmalta. Örebrossa keulasta voittanut ja viimeksi johtavan rinnalta vahvasti vääntänyt ruuna avaa rivakasti ja juoksee joko keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä.



Haastajat ja yllättäjät: 3-vuotiaalle tammalle 75-divisioonat ovat normaalisti tiukkoja, mutta 10 Jamaica Boko on esittänyt parissa viime startissa otteita joilla se ei ole ulkona kuvioista. Toissa kerralla Kaj Widellin ajokki kiri vaivattomaan voittoon 3. sisältä ja ratkaisi viimeksi hallitusti johtavan rinnalta. 7 Raj's Oh Lord on esiintynyt myös edukseen. Viime voitot ovat tulleet keulajuoksuilla, mutta 4-vuotias teki kelpo juoksun johtavan rinnaltakin marraskuussa. Juoksunkulku ulkoa on arvoitus, mutta sen luonnistuessa voitto ei olisi mikään yllätys. 1 G.R.J.'s Wolverine laukkasi Gävlen 75-lähdössä jo kiihdytyksessä, mutta osoitti sitä ennen erinomaisia otteita kahdessa kuolemanpaikkavoitossa. Ykkösrata ei kylläkään varsinaisesti suosi, mutta jos viime startin jälkeen kerran poissa olleen ruunan vire on entisellään, kärkipäähän on eväitä. 2 Lennart Sjöhammarin suoritukset joulukuun starteissa ovat olleet lähinnä tasaisia ja 75-voittoon vaaditaan tuntuvaa parannusta. 5 Thunder Rick piti viimeksi keulasta ajettuna rinnalla punnertaneen The Noble Onen takanaan. Kokolapuilla varustettava ruuna voi ladata tässäkin kärkeen, mutta tehtävä on varsin kova. 9 Jackpot Band ei esittänyt viime viikon kisassa ihmeitä 2. ulkoa, mutta sai startin alle. Selät alussa eivät ole nopeimmasta päästä.



Juoksunkulku: The Noble One ja Thunder Rick kiihtyvät parhaiten, vaikka niiden ulkopuoleltakin lähtevät omaavat nopeutta. Enriko Ha johtavan rinnalle?



Pelijakauma: The Noble One (8%) tuntuu selvästi aliarvostetulta. Thunder Rick (10%) on puolestaan ylipelattu.



Ranking: A) 6, 4 B) 10, 7, 1, 2, 5, 9 C) 11, 8, 12, 3