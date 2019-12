Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Umåker 25.12.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6

Toto75-2: 1, 8, 3, 4, 5, 2

Toto75-3: 8

Toto75-4: 10

Toto75-5: 2, 10, 8, 3

Toto75-6: 15, 14

Toto75-7: 6, 4, 12, 9

Hinta: 9,60 €



Suuri

Toto75-1: 6, 1, 7, 4, 2, 11

Toto75-2: 1, 8, 3, 4, 5, 2

Toto75-3: 8

Toto75-4: 10

Toto75-5: 2, 10, 8, 3

Toto75-6: 15, 14

Toto75-7: 6, 4, 12, 9, 2, 11

Hinta: 86,40 €



Uudenvuoden aaton Axevallan multijackpotiin huipentuva Winter Burst T75-karuselli starttaa tänään Umåkerista. Joulupäivän kierros ei päästä pelaajia helpolla ja useammassakin kohteessa suosikin nimeäminen on lähinnä makuasia.Kierroksen pankiksi on luotettu lähes 70 prosenttia pelattu Silver Jossan (T75-2). Se kohtaa nyt aiempaa kovemman vastuksen ja tamma varmistetaan jo pienemmässä systeemissä. IS-pelisuosituksen varmoina toimivat Dusktodawn Sisu (T75-3) ja Björlifant (T75-4).Toto75-kierroksen peliaika päättyy lähdön viisi starttiin eli noin klo 17.20.on parantanut hurjasti siirryttyään kesällä Fredrik Wallinin treeniin ja ollut jokaisessa neljässä startissaan hyvä valmentajanvaihdoksen jälkeen. Toissa kerralla oli jo voiton vuoro, kun tamma kiri neljännestä ulkoa kierroksen kirillä ilman vetoapua selvästi ykköseksi. Gävlen viime T75-startissa Dusktodawn Sisu sai kolmannessa ulkona loistoreissun ja karkasi loppusuoralla maisemiin. Viimeisen kierroksen Rikard N Skoglundin ajokki tuli 11,6-kyytiä ja varaa jäi roppakaupalla. Nyt lähtö ei ole niin kovatasoinen kuin viimeksi ja esimerkiksi pahimmalta vastustajalta vaikuttavaei saanut Gävlessä mitään otetta Dusktodawn Sisusta, vaikka pääsi juoksemaan tämän selässä. Dusktodawn Sisu jäi pari viikkoa sitten yhdestä startista pois, mutta mistään vakavasta ei ollut kyse eikä siitä kannata huolestua. Kenkien kanssa juokseminen on isompi kysymysmerkki. Dusktodawn Sisun prosentit ovat yli 60 lukemissa, mutta niin ne pitääkin olla tässä lähdössä ja se kelpaa läpivarmaksi.on kohonnut rajuun tikkiin ja hakee jo neljättä perättäistä voittoa. Marraskuun alun Umåkerin startissa se voitti kovatasoisen lähdön johtavan takaa ylivoimaisesti. Seuraavassa Bodenin startissa Roger Nilssonin suojatin olemus ei ollut aivan yhtä hyvä, mutta voitti silloinkin pitäen takanaan muun muassa. Viimeksi Björlifantilla onnistui juoksukin nappiin 40 metrin takamatkasta huolimatta ja ori karkasi hienolla tyylillä heikkotasoisessa lähdössä suoranmitan voittoon. Björlifantilla on sekä jaksoa että nopeutta ja sillä voidaan huoletta ajaa matkalla eteenpäin jos tarve niin vaatii. Tämän päivän lähtö ei ole kovinta mahdollista T75-tasoa ja kun kovaluokkainenpalaa yli puolen vuoden tauolta niin Björlifant käy maltillisesti 33 prosenttia pelattuna varmaksi.Hanna Olofssonin valmentamateki hurjan juoksun toissa kerralla Bodenissa juostessaan ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. Tamma sai keulassa ankaraa prässiä ja irtosi lopussa jopa helpon oloiseen voittoon, vaikka oli joutunut painelemaan avaustonnin 12-kyytiä. Viimeksi La Norna sai vetää keulassa hölkkää ja oli velvoitettukin voittamaan. Se lähtee kovaa liikkeelle ja kutosradaltakin tamma saattaa pommittaa keulaan. Kuskikin paranee Mika Forssin hypätessä kyytiin. Vastus on toki kovempi kuin viime kerroilla, mutta La Norna ei ole edes lähtönsä suosikki, vaikka sitä sen kuuluisi olla. Alustavalla 19 prosentillaan kannatuksellaan La Norna käy pienempään systeemiin ideavarmaksi.huilasi loppukesän ja on ollut taukonsa jälkeen kuin uudesti syntynyt voittaen kolme kertaa putkeen. Varsinkin toissa startti Bodenissa oli vakuuttava, kun Sonja Piiroisen valmennettavalla kierrettiin kierros ennen maalia johtavan rinnalle, josta tamma tappeli väkisin ykköseksi. Voittokulku katkesi viimeksi, mutta silloin se jäi Tim Tetrickin ajamana kolmanteen sisälle umpipussiin. Blue Moon Stella tuntuu saaneen rutkasti sitkeyttä lisää ja 2640 metrin matkan ei pitäisi tuottaa tuskaa. Toni Granathin ajokki saanee kakkosradalta loistoreissun ja se kamppailee nykykunnossaan kärkisijoista.on ollut jo pidempään kunnossa ja ansaitsisi jo voitonkin. Toissa kerralla Bodenissa ruuna juuttui kolmannelle ja teki huomattavasti kuudetta sijaansa paremman esityksen. Bergsåkerin viime startti oli todella rautainen, kun se kiri seitsemännestä ulkoa täysin toivottomista asemista kolmanneksi matkavauhdinkin ollessa pahoin vastaan. Viimeiset 700 metriä Balotelli Crown kiri 11,8-vauhtia ja tästä viimeiset sadat metrit huomattavasti lujempaa. Helppoa juoksua ei ole nytkään yönmustalta paikalta tiedossa, mutta jos kärjessä pidetään yhtään ylivauhtia, niin Balotelli Crown kirii lopussa korkealle. Kuskikin paranee Rikard N Skoglundin ottaessa ohjat eikä sen saisi olla vain viisi prosenttia pelattu.