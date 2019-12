Ravivihje: Toto75 Mantorp 23.12.2019

Suosikit: Tasaisessa kolmoskohteessa suosikin nimeäminen on lähinnä makuasia. Aloitetaan ranking 3 Sobel Nilsistä, joka nappasi viimeksi Åbyssa leikittelevän helpon keulavoiton. Lähtö on nyt 75-tasolla tietysti kovempi, mutta Peter Untersteinerin ajokilla on hyvät mahdollisuudet ottaa jälleen keulapaikka haltuunsa ja kehityskykyinen kolmivuotias vetäisi siitä tätäkin lähtöä pitkään. 9 Cambria on jäänyt naurettavan vähäiselle huomiolle alustavissa peliosuuksissa. Thomas Dalborgin suojatti on kilpaillut viimeisissään huomattavasti tätä kovemmissa lähdöissä ja pärjännytkin asiallisesti. Viimeksi Örebrossa se joutui alussa uhraamaan voimia keulapaikan eteen ja siihen nähden nelossija oli tasokkaassa Transcendencen voittamassa lähdössä erinomainen suoritus. Sitä ennen Eskilstunan 75-karsinnassa se tuli sisäratajuoksun jälkeen tulisesti maalisuoraa ja ehti loppumetreillä kärkirintaman taakse hieman jumiinkin. Juoksun onnistuessa ruunan kunto riittäisi kevyesti voittoonkin.

Haastajat: Haastajakategoriaankin riittää runsaasti tavaraa. 2 Duke Ratzeputz laukkasi viimeksi lähtökiihdytykseen, mutta parsi laukan vielä asiallisesti, vaikka maalisuoralla vähän puutuikin. Nurmoksen valmennettavalla on kykyjä, mutta suoritustaso ei vielä ole kovin tasainen. 14 Bellmondo kierteli viimeksi Kalmarissa koko matkan kolmatta ilman vetoapua ja taisteli juoksunkulku huomioiden upeasti neljänneksi. Ruuna ansaitsisi kuntonsa puolesta jo voitonkin ja startin onnistuessa takamatkan juoksulangalta kaikki on mahdollista. 8 Zinzan Cash oli viimeksi omaa luokkaansa keulapaikalta ja sisäradalta ulos löytäessään jälleen mahdollinen pärjääjä. 1 Conrads Diderot oli viimeksi Axevallassa pitkään vailla kiritilaa, mutta ei irti päästyäänkään erityisemmin vakuuttanut. Syyskuussa Ville Karhulahden ohjastettava otti pari tyylipuhdasta voittoa keulapaikalta. 7 Made Of Starsille jäi viimeksi Solvallassa runsaasti jossiteltavaa, kun johtavan taakse avanneen ruunan kiriluukut pysyivät ummessa maaliin asti. Tuon startin perusteella Jörgen Westholmin suojatilta löytyy tarvittaessa lähtönopeuttakin, joten askeleen osuessa lankulle se voi avata juoksuradalta yllättävänkin hyviin iskuasemiin.

Juoksunkulku: Sobel Nils etenee keulaan ja saa Conrads Diderotin tai Made Of Starsin peräänsä. Takamatkan hevosten ratkaisut nähdään vasta toisella kierroksella.

Pelijakauma: Kerran viidestä voittava Cambria (5%) on kanuunamerkki, Conrads Diderot ja Nanny McPhee ovat ylipelattuja.

Ranking: A) 3,9 B) 2,14,8,1,7,10,4,6 C) 5,13,12,11,15