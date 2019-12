Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GS75 Bollnäs 22.12.2019

Päivän varma: 6 Skylar G.G. (Toto75-2, lähtö 5)

Päivän ideaveto: 10 Hera Eck (Toto75-3, lähtö 6)

Päivän ideaveto: 3 Aston (Toto75-5, lähtö 8)

Päivän ideaveto: 7 Petunia (Toto75-1, lähtö 4)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4, 10, 13, 11, 7

Toto75-2: 6

Toto75-3: 3, 11, 10

Toto75-4: 9, 5

Toto75-5: 12, 15, 3

Toto75-6: 4

Toto75-7: 8, 10

Hinta: 18,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-22&track=Bs&race=4&pool=T75&selections=[4,10,13,11,7],[6],[3,11,10],[9,5],[12,15,3],[4],[8,10]&stake=0,05&price=9



Suuri

Toto75-1: 4, 10, 13, 11, 7

Toto75-2: 6

Toto75-3: 3, 11, 10, 9, 1

Toto75-4: 9, 5, 2

Toto75-5: 12, 15, 3, 10

Toto75-6: 4, 3

Toto75-7: 8, 10

Hinta: 120,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-22&track=Bs&race=4&pool=T75&selections=[4,10,13,11,7],[6],[3,11,10,9,1],[9,5,2],[12,15,3,10],[4,3],[8,10]&stake=0,05&price=60

Bollnäsin kierros tarjoaa pelaajille visaisen pähkinän, jossa selvät varmaehdokkaat loistavat poissaolollaan. Oman mausteensa päivän kierrokseen tuovat myös kilpailuolosuhteet säätietojen ennustaessa paikkakunnalle vesisadetta koko päiväksi.Kierroksen paras varmaehdokas on toisen kohteen Skylar G.G., jolla on nopeana kiihdyttäjänä hyvät mahdollisuudet edetä nopeasti keulapaikalle ja johtaa siitä lähtöä maaliin asti. Muutamat muut suosikit sen sijaan vaikuttavat varhaisissa peliosuuksissa selvästi ylipelatuilta, joten rivi tarjoaa lukuisia hyviä potinnostattajia kupongeille mukaan.Grand Slam 75 -pelin jättöaika päättyy neljännen lähdön starttiin klo 16.Toisen kohteenon osoittanut alku-urallaan sellaisia otteita, että sille on pakko piirtää hyvät voittosaumat tähän matalatasoiseen 75-pelin toiseen kohteeseen. Viimeksi tamma eteni takamatkasta huolimatta nopeasti keulaan ja taisteli päätösmetreille asti totosijoista jääden kuitenkin neljänneksi. Solvallassa Björn Goopin ajamana se taivalsi yli puolet matkasta johtohevosen ulkopuolella, mutta runttasi siitä huolimatta vahvalla tyylillä maalisuoralla kärkeen. Niclas Hammaströmin suojatti on rivakka kiihdyttäjä ja valjakolla on hyvät mahdollisuudet ottaa keskeltäkin rataa joukot komentoonsa, mikä luonnollisesti olisi suuri etu lyhyelle juoksumatkalle. Aamupäivän peliosuuden keikkuessa maltillisesti alle 40 prosentin lukemissa se jätetään yksinäiseksi merkiksi vihjesysteemeihin.Kolmas 75-kohde on nuorten ohjastajien lähtö ja radat 1-4 on pakattu täyteen starttinopeita valjakoita. Ylivauhdin mahdollisuus ja kentän kääntymisen riski on tässä lähdössä normaalia suurempi.Yksi etupainotteisesta vauhdinjaosta hyötyjä olisi takarivin, jolle uran avausvoiton nappaaminen on enää vain ajan kysymys. Rommessa 25.lokakuuta hevoselle jäi hieman jossiteltavaa, kun kiritilat aukesivat sisäradalta vasta maalisuoran puolivälissä. Viimeksi Örebrossa se seuraili tasokkaassa lähdössä johtavan takaa pirteästi viimeiselle totosijalle Tabasco C.D.:n ja Rackhamin takana ja kellotti viimeiset 700 metriä peräti 1.12-vauhtisiksi. Kuten mainittua, tässä lähdössä takarivi voi olla hyväkin lähtöpaikka ja terävä avaaja löytänee alussa heti iskuasemat parijonosta. Hera Eck on viidellä prosentillaan yksi päivän parhaista merkeistä.Viidennen kohteen alustavissa prosenteissaon kohonnut aivan liian suureksi suosikiksi ja sen varjolla lähdössä on monta turhan unohdettua yllättäjäehdokasta.Nostetaan pelikohteeksi paalun, jolla olisi nyt oivalliset lähtökohdat tehdä paluu voittajarinkiin parin vuoden mittaisen korpivaelluksen jälkeen. Viimeksi ruuna palasi kuuden viikon tauolta Bergsåkeriin, jossa se paikkasi alun pahan lähtölaukan 26-vauhtisella päätösringillä nousten hänniltä vielä viidenneksi. Taukoa edeltäneellä Gävlen kolmella kilometrillä juoksupaikka löytyi jälleen takajoukoista viidennestä ulkoa, josta se kiri maalisuoraa porukan parasta kyytiä viimeiselle totosijalle. Ravia polkiessaan Leif Witaspin suojatilla olisi nyt mahdollisuudet edetä nopeasti jopa keulapaikalle asti. Uran kuudesta aikaisemmasta keulajuoksusta sillä on saldona viisi voittoa.Avauskohteenon kilpaillut neljästi pitkän taukonsa jälkeen ja heikoista sijoituksista huolimatta hevonen tuntuisi kilpailevan nousukunnossa. Viimeksi Solvallan kovassa tammalähdössä se seuraili kolmannesta sisältä asiallisesti maaliin asti ja sitä edeltäneessä startissa se tuli toisesta ulkoa kärkinipussa perille asti jääden kuitenkin viidenneksi. Tällä kertaa lähtö tuntuisi hieman kevyemmältä maan pääradan tehtäviin verrattuna ja kuntokäyrän jatkaessa oikeaan suuntaan ei voittokaan ole lainkaan poissuljettu mahdollisuus. Valmentajauransa ylivoimaisesti parhaan kauden tehneen Mattias Djusen suojatit ovat kilpailleet viime viikkoinakin mahtavassa vireessä.