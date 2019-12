Ravivihje: Toto75 Halmstad 21.12.2019

Suosikit: Voittoputken loppuvuodesta kehittänyt 6 Roofparty nousee avauskohteen ykkösmerkiksi. Pari viimeisintä voittoa on tullut keulapaikalta ja samanlainen taktiikka vaikuttaa juoksuradalta nytkin mahdolliselta. Normaalilla vauhdinjaolla voitto on ulottuvilla, mutta hieman nihkeää meno kuitenkin viimeksi helpommassa lähdössä oli, eikä ruunaan voi täysin palkein luottaa. 9 Hobby de L'iton on osoittanut erinomaista virettä. Färjestadissa ori kiri 4. ulkoa lopun 12-vauhtia ja vastasi viimeksi keulasta maaliin asti. Se voi haastaa keulahevosen tosissaan lopussa.



Haastajat ja yllättäjät: Kelpo esityksiä tehnyt 1 Total Recall ei ole onnistunut voittamaan. Solvallassa se tuli keulasta ihan juosten perille, vaikka pari ehättikin maalisuoralla edelle. Peter Ingves voi hyvinkin saada ruunan otteisiin pientä lisäterävyyttä, ja kun juoksustakin tulee taas suotuisa, ei voitto olisi suuri yllätys. 11 Quite A Quality kompuroi viimeksi laukalle viimeisellä takasuoralla noustuaan 6. ulkoa kirikaistalle. Marraskuun kisoissa ori osoitti hyvää virettä ja omaa muutenkin 75-tasolle riittävän luokan. Kalmarissa loistoesityksen tehnyt 7 Derby Simoni ei ollut viimeksi ollenkaan yhtä hyvä ja laukkasi johtavan takaa loppukurvissa. Juoksuradan hyödyntäminenkin voi jäädä haaveeksi. 4 Nordmann on suorittanut asiallisesti, muta 75-voittoon vaadittaisiin ehkä lisäpykälää. Lokakuussa yllättänyt 5 Get Ready On Tour on laukannut parilla viime kerralla jo alkuvaiheessa.



Juoksunkulku: Total Recall avaa sisältä hyvin, mutta Roofparty on juoksuradalta kuitenkin selvästi todennäköisin keulahevonen.



Pelijakauma: Suosikkien osalta melko lailla oikein pelattu. Derby Simoni (11%) ja Get Ready On Tour (10%) ovat liikaa pelattuja, Total Recall (7%) ja Quite A Quality (6%) sen sijaan liian vähän.



Ranking: A) 6, 9 B) 1, 11, 7, 4, 5, 3, 2 C) 10, 8, 12