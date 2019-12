Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 18.12.2019

Suosikki: 1 Gameboy Pellini laukkasi viimeksi kahteen otteeseen, mutta hallitsi sitä ennen Jägersrossa tapahtumia keulajuoksulla. Siihen on mahdollisuudet tässäkin, sillä ulkopuolella ei ole erityisen ripeitä avaajia. Ei Johan Untersteinerin ruunakaan varsinaisesti mikään starttiraketti ole, mutta ravilla juoksu juontunee hyvin. Viime startin laukat askarruttavat sen verran, ettei selvää suosikkia voi jättää yksin kupongille.



Haastajat ja yllättäjät: Norjalaisvieras 15 Djarpur Dry on vahva hevonen jota matka suosii. Viimeisin voitto tuli johtavan rinnalta ja Jarlsbergin startti kropassa ruuna voi parantaa tähän. Kärkikamppailuun. Peliprosenttien valossa lähdön kiinnostavin merkki on 10 T.Rex Face. Se painui viimeksi johtavan rinnalta kärkeen viimeisellä takasuoralla, mutta hiipui vähän lopussa. Kapasiteetiltaan 4-vuotias on lähdön parhaita ja pystyy tekemään töitä itsekin. 13 Springbank kiertyi viime kerralla 2. ulkoa puolimatkan jälkeen toisen radan veturiksi ja ratkaisi varmasti lopussa. Sen jälkeen ruuna on hieman sairastellut, joten päivän vire on arvoitus. Normaalina korkealle. 9 Smekeruds Bazinga ei riittänyt viimeksi sisäratajuoksulla 75-lähdössä, mutta teki aiemmin mukavia suorituksia. Varsinkin Färjestadin lokakuun voitto tuli erittäin vetävällä tyylillä. Vastus helpottuu viime kerrasta, joten hyvällä juoksulla kärkipään sija ei ole poissuljettu. Yllätysosastolta kiinnostaa myös 14 Shutupandscratchme, joka pisteli viimeksi 3. ulkoa lopun varsin reippaalla tyylillä kulkien viimeiset 500 metriä 11,4-vauhtia. Tauko huomioiden esitys oli oikeinkin hyvä. 5 A Gogo Girl ei noussut viimeksi 75-lähdössä alkulaukan jälkeen enää takaa, mutta oli marraskuun voittostarteissa ihan hyvä. Kelpo suorituksia tehnyt norjalainen 2 Mama's Real Deal ei ole myöskään täysin ulkona kuvioista. Mm. toissa kerralla se väänsi johtavan rinnalta toiseksi. 8 Andover Hudson on tehnyt Peter Untersteinerilta pari kohtalaista suoritusta.



Juoksunkulku: Eturivissä on varsin tasaisia avaajia, joten Gameboy Pellini voi onnistua sisäradalta kärkipaikan puolustamisessa. Muussa tapauksessa ehkä A Gogo Girl voisi hakeutua ulompaa vetotöihin.



Pelijakauma: Sopivista asemista huolimatta Gameboy Pellini (43%) tuntuu aavistuksen liian suurelta suosikilta. T.Rex Face (4%) on edullinen, samoin Smekeruds Bazinga (4%) ja Shutupandscratchme (2%). Springbank (19%) on liikaa pelattu.



Ranking: A) 1, 15, 10, 13 B) 9, 14, 5, 2, 8 C) 6, 7, 12, 3, 4, 11