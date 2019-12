Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Färjestad 16.12.2019 – 136 136 euroa ekstraa

Päivän pankki: 7 Jokke Ålj (Toto64-2, lähtö 5)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivän ideaveto: 5 Under The Counter (Toto64-5, lähtö 8)

Päivän ideaveto: 10 Global Tailwind (Toto64-6, lähtö 9)

Päivän pommi: 9 Orkidee Skift (Toto64-3, lähtö 6)

Toto64-1 Avauskohteen suosikiksi kohoaa viimeksi Färjestadissa vakuuttanut 4 Hands Down D.E. Morten A Pedersenin suojatti kiertyi tuolloin nopeasti johtohevosen ulkopuolelle, josta pakeni lopussa ylivoimaiseen voittoon. Lähtö oli tasoltaan hivenen kevyempi, mutta hevonen tuntuisi kilpailevan jättikunnossa. 3 Raijin Face ei ole viimeisissään pystynyt lunastamaan pelaajien kovia odotuksia, mutta tekee jatkuvasti tasaisen varmaa työtä. Tosin viimeksi hevonen otti yllättävän laukan loppukaarteessa ulkoradoille noustessaan, mutta vaikea arvioida mikä sijoitus siinä lopulta paloi. Ohjastajan taktiikka oli suursuosikilla kovin passiivinen, joten tuskin hevonenkaan siihen starttiin aivan makeimmillaan oli. Tällä kertaa rattaille hyppää Kim Eriksson ja nopealla avaajalla juoksupaikka löytyy keulasta tai johtavan takaa. 5 Kasper Trot ei ole esittänyt viimeisissään mitään niin mullistavaa, että sen kuuluisi olla lähdön suosikki. Viimeksi Axevallassa se teki asiallisen kirikierroksen kuudennesta ulkoa, mutta ei sekään kelloon ollut kuin hieman alle 1.16-kyytiä. Eskilstunassa se oli hyvä kakkonen johtavan rinnalta ja tallipäällikkö Björn Goop on luonnollisesti iso plussa rattailla. 10 Load Relief on pelaajien painajainen, mutta kykyjä kyllä piisaisi. Färjestadissa se otti pompun heti lähtöön ja Axevallassa viimeisellä takasuoralla parijonosta, joten ruunan otteita on sietämätöntä ennustaa. Taulussa näkyvä Rommen voitto irtosi väkivahvasti johtavan rinnalta. 2 Rob Dyrdekille Rickard Svanstedt suunnittelee jenkkikärryjä perään ja tasaisen varma suorittaja voi löytää niillä lisävaihteen. Färjestadin kolmossija tuli johtavan rinnalta. Ranking: A) 4,3 B) 5,10,2,8 C) 1,11,6,7,9 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4, 3 Suuri: 4, 3, 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-16&track=Fä



Toto64-2 Lyhyen matkan voltti ja neljänkymmenen metrin takamatka ovat harvoin voittava yhdistelmä, mutta 7 Jokke Ålj tuskin tässä rankkarissa siltikään erehtyy. Per Ludvig Nilsenin suojatti on murskannut vastustajansa viime starteissa 30-60 metrin marginaaleilla ja mikään ei viittaa siihen, etteikö voittotahti jatkuisi tässäkin. Ruuna on niin nopea startista, että imaisee ainakin 20 metriä edempää lähtevät heti kiinni ja eiköhän paaluhevosetkin ole ajettu kiinni viimeisen takasuoran auetessa ja sen jälkeen voittokamppailua ei pääse enää syntymään. Peliprosentit ovat hurjat, mutta kyllä sen voitontodennäköisyys kaikkine riskeineenkin noin 80 prosentissa keikkuu. Haastajista 8 Mine Lotta ja 9 Fina Boelito kärkkyvät lähinnä suosikin laukkaa tai piilevää sairautta samoin kuin paalun 1 Elsås Ravn, joka ottaa alussa joukon komentoonsa ravia polkiessaan. Ranking: A) 7 B) 8,9,1,5,12 C) 2,3,10,11,13,4,6,14 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 7 Suuri: 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-16&track=Fä



Toto64-3 5 Apple Rose voitti Örebrossa keulasta samantyyppisen tehtävän ja nousee tässä niukaksi suosikiksi. Ohjastaja Mikael J Andersson saattaa jälleen yrittää takamatkasta huolimatta nopeasti kohti kärkipaikkaa ja sinne päästessään se olisi vaikeasti lyötävissä. 6 Sweet On You on kehittyvä tamma ja taistelee jälleen tiukasti voitosta. Viimeksi Färjestadissa se taisteli johtavan rinnalta hopealle, mutta ehkä suursuosikin asemassa siltä olisi voinut odottaa hieman enemmän loppusuoran voittokamppailussa. Kengät eivät ole Björn Goopin tammalle ainakaan etu, uran seitsemästä kengät jalassa juostusta startista se on voittanut vain yhden. Goopin tallin toinen edustaja 11 Easy Creation ei ole varsinainen kiertelijätyyppi ja takamatkan suljettu lähtörata tuo mutkia juoksunkulkuun. Viimeksi Örebrossa hevonen sai tulla liikoja kiertelemättä perille ja tuli asiallisesti neljänneksi. 3 Heather Deo on paalun vahvin ja Linda Sedströmin ajokki ottaa ainakin aluksi joukon komentoonsa. Axevallan voitto irtosi toisesta ulkoa maalisuoran mittaisella kirillä. 10 Bianca Sisa on hyvällä statistiikalla kilpaileva tamma ja onnistuneella reissulla pystyy haastamaan lähdön suosikit. Färjestadissa tamman kirivoimat jäivät kolmannesta sisältä käyttämättä. 9 Orkidee Skift vahvistuu nyt Kim Erikssonilla. Eskilstunassa 28.lokakuuta se seuraili viimeiselle totosijalle kovan kärkikaksikon takana. Veijo Heiskasen valmentama 12 Prima Italia viihtyy etenkin keulassa, joten takamatkan takarivistä juoksusta ei tule mieleinen. Tamma on kuitenkin hyvässä iskussa ja ajolinjojen onnistuessa voi taistella lähdön parhaista paloista. Ranking: A) 5,6 B) 11,3,10,9,12 C) 14,1,8,7,4,13,2 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5, 6, 11, 3, 10 Suuri: 5, 6, 11, 3, 10, 9, 12 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-16&track=Fä



Toto64-4 Neljännessä lähdössä ohjastajien taso on kirjavaa ja juoksunkulusta voi tulla vaiheikas. Nostetaan lähdön suosikiksi alussa keulaan hamuava 7 Thunder Rick. Linda Sedström on ohjastajana lähdön kokeneempaa kaartia ja hevonenkin on virinnyt kelien viilennyttyä kovaan iskuun. Visbyssä lokakuun viimeinen päivä se kiihdytti alussa keulaan ja voitti suvereeniin tyyliin. Voittoresepti oli sama myös Solvallassa 11.syyskuuta. Kengät on laskettava sille miinukseksi ainakin aikaisempien näyttöjen perusteella, mutta nykyvireessä sekään ei välttämättä nouse voiton esteeksi. 12 Global Utopia aloitti uransa lahjakkailla otteilla Timo Nurmoksen valmennuksesta ja on sittemmin siirtynyt David Perssonin treeniin. Viimeksi viisivuotiaaksi varttunut ruuna otti tyylipuhtaan keulavoiton, mutta tällä kertaa kokematon kuski ja surkea lähtöpaikka nostavat kysymysmerkkejä ilmaan. Juoksun onnistuessa ilman muuta mukana voittomatsissa. 5 Goetmals Joe kerää kovasti peliä ja lukeutuu toki lähdön voittajakandidaatteihin, mutta ei ole pelimielessä nyt kiinnostava. Viimeksi se nousi kolmannesta ulkoa asiallisesti hopealle, mutta ei esitys kokonaisuutena mikään järin loistokas ollut. Niclas Benzonin ajokki avaa myös hyvin ja saa asemat kärkiryhmästä. 13 Makalo väänsi viimeksi vahvasti neljänneksi johtavan rinnalta, mutta silläkin lähtöpaikka ja kokematon kuski himmentävät suurinta innostusta. Juoksunkulun suosiessa urallaan joka kolmannen startin voittanut ruuna voi yllättää koko porukan. Ranking: A) 7,12 B) 5,13,10,9,1 C) 11,2,3,4,6,15,14 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7, 12 Suuri: 7, 12, 5, 13 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-16&track=Fä



Toto64-5 Viidennessä kohteessa suosikiksi nousee nappiasemista 2 Urgent Call. Oskar J Anderssonin ohjastama ruuna päässee nyt kokeilemaan pitkästä aikaa keulasta, josta hevonen on napannut urallaan viisi voittoa kuudesta yrittämästä. Viimeksi Örebrossa hevonen pääsi piippuhyllyn lähtöradasta huolimatta toiseen ulos, mutta kiri jäi tasaiseksi tätä kovemmassa lähdössä. Sitä edeltäneessä startissa se seurasi johtavan takaa hopealle. Ansaittu suosikki näistä asemista. Lähdön pelillisesti kiinnostavin merkki on 5 Under The Counter, jolla on nyt kaksi starttia alla tauon jälkeen. Viimeksi tamma kiri kolmannesta ulkoa ilman vetoapua kovan Adi Gallian takana toiseksi päätöskierroksen sujuessa 13,8-kyytiä. Rikard N Skoglundin ajokissa on parhaimmillaan 75-tason kyvyt ja vuoden voittotili olisi mahdollista vielä avata viimeisillä mahdollisilla hetkillä. 3 Obi Degato kerää usein paljon peliä, mutta ei ole mikään varsinainen voittajatyyppi. Solvallassa Björn Goopin suojatti sai nappireissun johtavan takana, mutta ei riittänyt kovassa lähdössä parhaille. Juoksun onnistuessa toki yksi mahdollisista voittajistakin. 10 Peder Mykla voitti elokuun lopussa Färjestadissa keulapaikalta, mutta sen jälkeen menestys on kiertänyt norjalaisruunaa. Nyt kolmas startti tauolta ja tarkalla juoksulla kärkisijoille on mahdollisuudet. Jättiyllättäjinä kupongille vielä paljon tauluaan paremmat 9 Monfalcone ja 1 Vacqueyras, joista etenkin jälkimmäisen viimeisin kiri Rommessa oli komeaa katseltavaa ja kieli kilpailuvireen olevan kunnossa. Ranking: A) 2,5 B) 3,10,9,1,4,8,11 C) 12,6,7 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2, 5 Suuri: 2, 5, 3, 10, 9, 1 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-16&track=Fä



Toto64-6 Ensimetrit näyttelevät suurta roolia päätöskohteen tulojärjestyksessä. Nostetaan niukaksi suosikiksi sisäradan 1 Callmewinner, joka olisi keulat puolustaessaan erittäin lähellä kärkisijaa. Hevosen koko uran 11 voitosta peräti yhdeksän on tullut keulasta, joten on selvää, että Niclas Benzon lyö alussa kaiken peliin. Viimeksi Åbyssa hevonen teki rehdin 800 metrin kirin kolmannesta ulkoa ja riitti viimeiselle totosijalle pienen hajuraon päässä kärkiparista. Tuohon starttiin se tuli kuuden viikon kilpailutauolta, joten hieman lyhyemmällä starttivälillä vire voi edelleen terävöityä. 4 Yankee Boy ampuu niin ikään lujaa matkaan ja Kim Erikssonin tähtäin on sisäradalla keulassa tai johtavan takana. Kalmarissa se spurttasi johtaneen Quite A Qualityn takaa voittoon. 10 Global Tailwind on pelillisesti lähdön kiinnostavin. Kovissa 75-tason tehtävissä kilpailemaan tottunut ruuna on nyt matkavauhdin salliessa aivan mahdollinen voittaja. Viimeksi Eskilstunan pitkällä matkalla ohjastaja Jörgen Eriksson ei kuvia kumarrellut kierrättäessään pelaamattoman Global Tailwindin päätöskierroksen alussa johtavan rinnalle. Hevonen taisteli kovassa lähdössä urhoollisesti, vaikka viimeisellä satasella hieman nitkahtikin. Nyt lähtö on eri luokkaa ja Oskar J Anderssonin ohjastettava on yksi illan mielenkiintoisimmista merkeistä. 8 Wir Idealin peliosuudessa on niin reilua Goop-lisää, että se pudotetaan ulkoradan lähtöpaikalta kokonaan kupongilta. Tasaisen lähtijän juoksusta tulee lyhyelle matkalle auttamatta liian vaikea. Ranking: A) 1,4 B) 10,8,11,3,2 C) 5,6,7,9,12 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1, 4, 10 Suuri: 1, 4, 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-16&track=Fä



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4, 3

Toto64-2: 7

Toto64-3: 5, 6, 11, 3, 10

Toto64-4: 7, 12

Toto64-5: 2, 5

Toto64-6: 1, 4, 10

Hinta: 12,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-16&track=Fä&race=4&pool=T64&selections=[4,3],[7],[5,6,11,3,10],[7,12],[2,5],[1,4,10]&stake=0,1&price=12



Suuri

Toto64-1: 4, 3, 10

Toto64-2: 7

Toto64-3: 5, 6, 11, 3, 10, 9, 12

Toto64-4: 7, 12, 5, 13

Toto64-5: 2, 5, 3, 10, 9, 1

Toto64-6: 1, 4, 10

Hinta: 151,20 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-16&track=Fä&race=4&pool=T64&selections=[4,3,10],[7],[5,6,11,3,10,9,12],[7,12,5,13],[2,5,3,10,9,1],[1,4,10]&stake=0,1&price=151,2

PieniToto64-1: 4, 3Toto64-2: 7Toto64-3: 5, 6, 11, 3, 10Toto64-4: 7, 12Toto64-5: 2, 5Toto64-6: 1, 4, 10Hinta: 12,00 €SuuriToto64-1: 4, 3, 10Toto64-2: 7Toto64-3: 5, 6, 11, 3, 10, 9, 12Toto64-4: 7, 12, 5, 13Toto64-5: 2, 5, 3, 10, 9, 1Toto64-6: 1, 4, 10Hinta: 151,20 €