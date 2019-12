Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GS75 Axevalla 15.12.2019

Päivän pankki: 1 Point Zero (Toto75-2, lähtö 5)

Päivän varma: 7 Callmesally (Toto75-6, lähtö 9)

Päivän ideaveto: 7 Wonder Woman (Toto75-3, lähtö 6)

Päivän pommi: 8 Vikens Brummer (Toto75-5, lähtö 8)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 5, 3

Toto75-2: 1

Toto75-3: 3, 12, 8, 7

Toto75-4: 4, 3

Toto75-5: 1, 5, 8

Toto75-6: 7

Toto75-7: 10, 5, 6, 8

Hinta: 19,20 €



Hinta: 19,20 €



Suuri

Toto75-1: 5, 3, 6

Toto75-2: 1

Toto75-3: 3, 12, 8, 7, 6, 5, 2, 11

Toto75-4: 4, 3

Toto75-5: 1, 5, 8

Toto75-6: 7

Toto75-7: 10, 5, 6, 8, 7, 3

Hinta: 86,40 €



Hinta: 86,40 €

Länsinaapurissa operoivan suomalaistreenarin Mikko Ahon vahvin valtti Point Zero (Toto75-2) on tehnyt voitokkaan paluun kilparadoille peräti kolmen vuoden kilpailutauon jälkeen. Kaksi starttia ja kaksi tyylipuhdasta voittoa ovat oletettavasti vieneet seitsemän vuotiaan ruunan kilpailuvirettä edelleen eteenpäin, joten sen lyöminen on sunnuntain lähdössä vaikeaa.Toinen Ahon vahva voittosauma on viidennen kohteen Callmesally, jolla taustavoimien tähtäin on asetettu talven rahakkaisiin 75-lähtöihin ja sunnuntain startin pitäisikin olla vain voitokas välietappi matkalla kovempiin tehtäviin.Axevallan raviradalla on lähes 230 metriä pitkä maalisuora, mikä antaa takajoukoistakin kiriville poikkeuksellisen hyvän mahdollisuuden pärjäämiseen. Sääennusteet povaavat kilpailupaikkakunnalle epävakaista säätä, joten rataolosuhteet saattavat mennä raskaiksi ravien mittaan.Grand Slam 75-pelin jättöaika päättyy normaaliin tapaan neljännen lähdön starttiin klo 16.Ravipäivän todennäköisin voittaja ja systeemien pankki on toisen kohteen. Urallaan niukasti kilpailemaan päässyt ruuna tuntuu todella kovalta peliltä näihin sarjoihin ja pienistä riskitekijöistä huolimatta sen varmistaminen ei tunnu tässä lähdössä järkevältä.Hevonen palasi marraskuun puolivälissä lähes kolmen vuoden tauolta takaisin kilparadoille ja suoraan voittovireessä. Färjestadissa 12.marraskuuta irtosi melko vaivaton keulavoitto ja seuraavaan starttiin Mantorpiin hevosen potku odotetusti vain parani ja se pakeni johtavan rinnalta selvään voittoon.Tähän lähtöön sisäradan lähtöpaikka ei varmasti ollut ykköstoive vähän kärrylähtöjä ajavalle Iina Aholle, mutta asiallisen lähtönopeuden myötä valjakko onnistunee luovimaan alussa ainakin toiselle radalle ja sen jälkeen on jo paljon voitettu. Aamupäivän peliosuus on suhteellisen oikeissa, noin 70 prosentin lukemissa.Kuudennen kohteenon Mikko Ahon tallin toinen vahva voittosauma päivän raveihin. Tamma palaa pieneltä hengähdystauolta takaisin kilparadoille, mutta on Travrondenin valmentajakommenttien perusteella heti valmiissa kunnossa ja tähtäin tiukasti asetettuna talven 75-lähtöihin.Hevonen kilpaili syksyllä väkevässä vireessä ja voitti muun muassa Jägersron Diamandstoet-karsinnan ja oli Solvallan finaalissa kakkonen. Ennen taukoaan Halmstadissa se laukkasi pahoin ensimmäiseen kaarteeseen, mutta paikkasi laukan väkevällä kirillä neljänneksi.Keskipitkä juoksumatka sopii vahvalle hevoselle, eikä kengätkään ole kovin suuri miinus. Hevonen on juossut urallaan 18 starttia kengillä, joista se on voittanut kahdeksan kertaa. Aamupäivän peliosuus on maltillisissa lukemissa, voitontodennäköisyyden pyöriessä noin 50 prosentin tuntumassa.Kolmannessa kohteessa autolähtö tuo kysymysmerkkejä lähdön pelisuosikeille, mikä nostaa jo lähtökohtaisesti epävarmojen aloittelijoiden laukkaherkkyyttä.Pelillisesti lähdön kiinnostavin merkki löytyy suosikkien takaa.on todella tulinen kiihdyttäjä ja aktiivinen Kaj Widell tähdännee sillä ainakin aluksi porukan johtajaksi. Eskilstunassa 18.lokakuuta tamma leiskautti kolmannesta ulkoa loppukaarteessa kärkeen, mutta tuli lopussa yhden ohittamaksi. Viimeksi Rommessa se avasi sisäradalta keulaan, mutta laukkasi ensimmäiseen kaarteeseen ja peli oli sen myötä pelattu.Tähän starttiin taustavoimat suunnittelevat muutoksia päävarusteisiin, mikä voisi tuoda lisäpuristusta loppumetreillekin. Uran avausvoitto toteutuu noin kerran kymmenestä, joten vain viisi prosenttia merkittynä se on ehdotonta kuponkitavaraa.Lähtöratatuurit eivät olleet tälläkään kertaapuolella, kuten eivät viimeksi Åbyn 75-lähdössäkään. Piippuhyllyn lähtöpaikalta juoksupaikka löytyi odotetusti porukan hänniltä, mistä ruuna seuraili porukan mukana maaliin. Viimeiset 800 metriä se tuli kuitenkin 13-kyytiä, joten sijoituksesta huolimatta esitys oli vähintäänkin asiallinen. Viime aikojen paras onnistuminen tuli Solvallassa 2.marraskuuta, kun kolmivuotias seuraili johtavan takaa terävästi toiseksi.Taustavoimien mukaan hevosen kengitystä kevennetään tähän starttiin, mikä on mielenkiintoinen varustemuutos ja voi tuoda merkittävän lisävaihteen loppukiriin. Axevallan pitkä maalisuora antaa mahdollisuuden ohituksiin, jos kärkihevoset sortuvat matkalla ylivauhtiin.