Ravivihje: Toto75 Bergsåker 14.12.2019

Suosikit: 10 Lome Brage on kylmäverilähdössä varsin erilaisen tehtävän edessä mihin liukas ori on yleensä tottunut. Kunto vaikuttaa varsin hyvältä, Solvallan voitto tuli hallitusti keulasta, Gävlessä se tuli viimeiset 700 metriä 19,9-vauhtia ja ratkaisi kevyesti. Jos Erlend Rennesvik saa taituroitua oriin sujuvasti kohtalaisiin asemiin, voi sen kiri olla muille lopussa liikaa. Jos taas matkalla tulee liikenneongelmia, voi ero kärkeen venyä liian isoksi. 4 B.W.Sture on tehnyt syksyllä kelpo jälkeä ja Jan-Olov Persson on varmasti viritellyt suojattinsa rahalähtöön parhaaseen iskuun. Senkin osalta alku voi olla ratkaisevaa. Keulapaikka voi hyvinkin olla haettavissa ja silloin ykkössuosikin haasteet kasvaisivat. 5 Ådne Odin on kolmas kova. Viimeksi se latoi 3. ulkoa kärkeen loppukaarteen alussa ja voitti vaivatta. Selissä viihtyvä ori voi sopivasta paikasta iskeä lopussa matsiin.



Haastajat ja yllättäjät: Muiden mahdollisuudet voittoon ovat selvästi pienemmät. 13 Åsrud Vilja on tehnyt vahvoja suorituksia, mutta 40 metrin takamatka oriita ja ruunia vastaan tuntuu silti vähän tiukalta tehtävältä. Ruotsin mestari 15 Björs Frej on pitänyt taukoa syyskuun jälkeen, mutta tulee tallitietojen mukaan normaalivireessä takaisin. Voittoon asti yltäminen on kuitenkin tiukassa. Myös 8 Don Viking on tehnyt asialliset suoritukset parijonosta viime kilpailuissa, mutta tehtävä kovenee. Alussakin se voi antaa metrejä muille eteen. 2 Rappnor on parhaana päivänään hyvä, mutta viime esitys keulasta oli kesy ja parannettavaa taitaa olla liikaa. Viimeksi voittoon johtopaikalta vastannut 14 Art Kjarvald vaatisi kärkipäähän noustakseen suotuisia vetoapuaja.



Juoksunkulku: Rappnor voi ottaa paalulta ensin keulat, mutta viime esityksen perusteella hyvä selkä kelvannee. B.W.Sture on 20 metrin hevosista kiinnostunein vetotöistä, vaikka Ådne Odin, 7 Lex Peidei ja 9 Torpa Olea voivat ollakin sitä ripeämpiä ensi metreillä. Lome Brage voi päästä 40 metrin hevosista etummaiseksi ja hankkia kelpo asemat päätöskierroksen kiriinsä.



Pelijakauma: Lome Bragen (48%) ero pinnoissa B.W.Stureen (20%) ja Ådne Odiniin (13%) tuntuu liian isolta.



Ranking: A) 10, 4, 5 B) 13, 15, 8, 2, 14 C) 12, 1, 3, 7, 9, 6, 11