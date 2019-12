Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Åby 12.12.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5

Toto64-2: 4

Toto64-3: 6, 2, 4, 1, 5

Toto64-4: 4

Toto64-5: 4, 3, 6, 10

Toto64-6: 1, 12, 7, 2

Hinta: 8,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-12&track=�b&race=4&pool=T64&selections=[5],[4],[6,2,4,1,5],[4],[4,3,6,10],[1,12,7,2]&stake=0,1&price=8



Suuri

Toto64-1: 5, 2, 1

Toto64-2: 4

Toto64-3: 6, 2, 4, 1, 5

Toto64-4: 4

Toto64-5: 4, 3, 6, 10, 1, 12, 11, 5, 8, 7, 9

Toto64-6: 1, 12, 7, 2

Hinta: 66,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-12-12&track=�b&race=4&pool=T64&selections=[5,2,1],[4],[6,2,4,1,5],[4],[4,3,6,10,1,12,11,5,8,7,9],[1,12,7,2]&stake=0,1&price=66

Åbyn Toto64-kierros vaikuttaa ennakkoon kohtuullisen selväpiirteiseltä, mutta kohteista puolet on oppilas- tai amatöörilähtöjä ja ne aiheuttavat aina oman yllätysmomenttinsa.Rivin selvä pankki on toisen kohteen voittokone Vision d’Inverne ja se kelpaa varmaksi myös IS-systeemeihin, vaikka prosentit taivaissa ovatkin. Systeemien toinen tukipilari on Ruotsissa debytoiva italiaisori Armour As (T64-4).Toto64-pelin jättöaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.ura alku sujui takkuisasti, mutta Robert Berghille siirryttyään alkoi tapahtua. Yhden hylkystartin ja koelähdön jälkeen tamma on ollut viimeiseen kolmeen starttiin aivan murskaava. Ensimmäinen voitto tuli keulasta ja kahdella viime kerralla sillä on kierretty johtavan rinnalle, josta Vision d’Inverne on syönyt helposti vastustajansa. Kaikki voitot ovat tulleet ylivoimatyyliin ja näyttävän näköisellä tammalla lienee edessään ruusuinen tulevaisuus. Lähdöt toki kovenevat menestyksen myötä, mutta niin vakuuttava Vision d’Inverne on ollut, että vielä näissä sarjoissa sen tappiota on ilman epäonnea vaikea kuvitella. 4-vuotias ei ole ensiaskelilla nopein, mutta taktiikka lienee tuttu eli sillä ajetaan matkalla voimallisesti eteenpäin ja kukaan tuskin sitä vastaan lähtee enää keulasta urheilemaan. Amatöörilähdössä ohjastajien joukko on kirjava ja Vision d’Invernellä on vieläpä lähdön selkeästi paras kuski. Håkan B Johansson on ajanut tällä kaudella 20 voittoa, joka on enemmän kuin muilla yhteensä. Vision d’Invernen prosentit ovat isot, mutta niin ne pitää ollakin eikä sen varmistaminen tunnu järkevältä.Yksi illan mielenkiintoisimpia tapauksia on italiaisoridebyytti Ruotsissa. Kotimaassaan se vakuutti isosti kahdessa viime startissaan. Toissa kerralla Castellucciossa 3-vuotias eteni takarivistä huolimatta keulaan kierros ennen maalia voittaen helposti ennätystuloksellaan 13,3aly. Vain paria päivää myöhemmin Napolissa Armour As oli vieläkin vakuuttavampi. Ori haparoi alkuun ja jäi porukan hännille. Sieltä se lähti kiriin etusuoralla ja eteni lopussa murskaavan ylivoimaiseen voittoon. Siitä startista on aikaa lähes puoli vuotta ja taukonsa aikana Armour As siirtyi valmentajavelho Jerry Riordanin talliin. Taukohevosia ei pitäisi suositella varmaksi, mutta Armous Asin tapauksessa tehdään poikkeus. Sillä on todellisen luokkahevosen otteet eikä Riordan tuo suojattiaan taatusti huonona radoille. Jotain Armour Asin luokasta kertoo sekin, että ori pamautti jo 2-vuotiaana ensimmäiseen starttiin tuloksen 14,7aly. Sekin kisa päättyi ylivoimavoittoon. Alustavat prosentit ovat alle 40 prosentin lukemissa ja se on liian vähän.oli todella hieno Mantorpin ja Bjerken voitoissaan. Ensin mainitussa se kiersi viidennestä ulkoa tyylikkäästi kaikki vastustajat ja Bjerkessä se eteni kasiradasta huolimatta nopeasti keulaan voittaen helposti. Viimeksi Franklin Facen voittamassa T75-lähdössä Ingo näytti koko matkan jättihienolta kolmannessa sisällä, mutta kiriluukut eivät koskaan auenneet ja ruuna tuli täysissä voimissa maaliin. Nyt se on saanut pitkästä aikaa hyvän lähtöpaikan ja Ingon pitäisi olla suosikki. Kengät ovat sille pieni kysymysmerkki, mutta vielä enemmän ne ovat sitä lähdön alustavaksi suosikiksi pelatulleSe on juossut kengät jalassa viisi starttia parhaan sijoituksen ollessa kolmas. Tältä pohjalta Gustav Johanssonin ajama Ingo lyödään pienemmän systeemin kolmanneksi tukipilariksi.taulussa ei näy voittoja, mutta kunnosta se ei ole jäänyt kiinni. Toissa kerralla ruuna sai keulassa prässiä ensimmäisellä takasuoralla ja se alkoi painaa naruille vetäen kierroksen alle 1.13-kyytiä. Claes Svenssonin ajokki kesti vauhtihurjastelun hienosti ja tuli vain yhden hyvän hevosen ohittamaksi. Viimeksikään ei ollut onnea juoksunkulussa. Statistilla ajettiin yllättäen sitä vastaan eikä päästetty keulaan ja avaus venyi 10-vauhtiseksi. Cheap Thrills tuli jälleen rehellisesti maaliin asti ja hävisi taas vain parille hyvälle. Brad De Veluwen poika lähtee lujaa matkaan ja kunhan kaasu ei hirtä alussa kiinni, niin Cheap Thrills nähdään taatusti voittomatsissa. Kahdeksan prosenttia on sille liian vähän. Norjalaisvieraatjaovat keränneet alustavasti yli 60 prosenttia lähdön merkeistä ja se on turhan paljon. Isompaan systeemiin ruksitaan kaikki lähdön hevoset.5-vuotiskausi on mennyt vihkoon eikä sen viime starttien valossa pitäisi riittää tässä lähdössä, mutta pelimielessä ruunan tekee kiinnostavaksi sen kokema valmentajanvaihdos. Vikens High Yield nimittäin siirtyi heti viime startin jälkeen Robert Berghin treeniin ja tekee nyt debyyttinsä uusista käsistä. Parannuspotentiaali voi olla melkoinen ja kyvyiltään ruuna on riittävä hevonen, vaikka ylisarjassa juokseekin. Se on jäänyt 11 prosentin kannatuksellaan turhan alhaisiin lukemiin ja kannattaa ottaa nopeasti lapuille mikäli varmistelee suosikkiMelkein kaikille muille lähdön osallistujille kenkäpakko aiheuttaa kysymysmerkin, mutta ei Vikens High Yieldille. Se on juossut kaikki uransa viisi voittoa kengät jalassa.