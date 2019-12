Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 11.12.2019

Suosikit: 2 Captain My Captain on tehnyt toisinaan hyviä suorituksia, mutta laukat ovat vielä sotkeneet menoa. Mm. syyskuun alussa se laukkasi 86-voiton loppumetreillä. Esitys pieneltä tauolta oli viimeksi positiivinen. Johtavan takaa päätöspuolikkaalla ulos noussut ruuna vastasi kirissä hyvin ulompaa kirineelle. Samanlaisena tässäkin voittomatsiin. Suosikkina pari viikkoa sitten keulasta lopussa taipunut 10 Mellby Goofy tuntuu nyt aivan liian unohdetulta, sillä vireen luulisi olevan vain parempaan suuntaan. Toki juoksun täytyy takaa onnistuakin, mutta siihenkin on hyvistä selistä kelpo edellytykset. Myös 3 Guilty Pleasure tuntuu täysin mahdolliselta, sillä lyhyempi starttiväli voi vaikuttaa Teivossa keulasta toiseksi taipuneeseen ruunaan positiivisesti. Asetelmatkin ovat nopealle 4-vuotiaalle erinomaiset. Näppäriä esityksiä tehnyt 5 Italiano Boko voi myös voittaa juoksun onnistuessa, mutta selvä suosikkiasema on tähän lähtöön täysin liioiteltua. Gävlen 75:ssä ruuna ei uhannut 3. sisältä keulavoittajaa, mutta pisteli lopun kuitenkin mukavasti.



Haastajat ja yllättäjät: 1 Manuzio Hanover ei ole hyvistä yrityksistä huolimatta onnistunut viime kisojaan voittamaan. Pidempi starttiväli ja sisäradan lähtöpaikka aiheuttavat nyt kysymyksiä, mutta jenkki on toki edelleen huomioitava. 4 Mister Selfie hiipui viimeksi johtavan rinnalta hieman lopussa. Esimerkiksi tallikaveriin nähden kyseessä ei ole missään tapauksessa niin paljon kehnompi hevonen kuin pelijakauma antaa ymmärtää. 8 Dream Cash ei ole pystynyt kahdella viime kerralla nousemaan takapareista kärkeen ja vire on pieni kysymysmerkki. Varsin liukkaalla avaajalla voisi olla ulkoakin pieniä saumoja pelipaikoille. 6 Lord Of Tooma kadotti lokakuun startissa ravinsa päätöspuolikkaalla ja edellisestä onnistumisesta on jo vierähtänyt aikaa.



Juoksunkulku: Guilty Pleasure voi hyvinkin olla ensi metreillä nopein. Mister Selfie avasi toissa kerralla hyvin kuskin ansiosta. Captain My Captain voi pyrkiä vetotöihin toisessa vaiheessa, jos ne ylipäätään ovat tarjolla.



Pelijakauma: Italiano Boko (45%) on tuntuvasti ylipelattu. Edullisimpia ovat Mellby Goofy (4%) ja Guilty Pleasure (3%). Myös Mister Selfie (2%) on jäänyt liian vähälle pelille.



Ranking: A) 2, 10, 3, 5 B) 1, 4, 8, 6 C) 9, 7