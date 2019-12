Ravivihje: Toto75 Åby 7.12.2019

Suosikit: Kolmesti johtavan takana juossut ja kahdella viime kerralla sinne pussiin jäänyt 3 Beartime on tällä kertaa open stretch -radalla kihisevä pelihevonen. Samanlaista pussiin jäämisen riskiä ei tällä kertaa ole ja voitto on onnistuneella juoksulla täysin mahdollinen. Silti tasaisessa lähdössä odotettavissa oleva (selvähkö?) suosikkiasema tuntuu kuitenkin liioitellulta. 5 Get Ready On Tour laukkasi viimeksi lähdössä, mutta osoitti sen jälkeen taustalla kunnon olevan edelleen hyvällä mallilla. Kokolaput varustukseensa saava ruuna on keskeltä suosikki keulapaikan ottajaksi, josta lyhyellä matkalla koko matkan johtokin olisi mahdollinen. 2 El Gumpert on pitänyt paussia Jokimaa Tekee Tähtiä -kisan jälkeen, jossa se joutui antautumaan keulasta niukasti Callela Einsteinille. Syyskuun lopun taipumista lukuun ottamatta sen esitykset ovat olleet hyviä ja voitto on tässäkin hyvistä asemista täysin mahdollinen. 1 Derby Simoni näytti viimeksi todella hyvältä sooloiltuaan keulasta selvään voittoon. Säännöllisempää menestystä se ei ole aiemmin saavuttanut, mutta Kalmarin suoritustasoon pystyessään voitto olisi mahdollinen.



Haastajat ja yllättäjät: Huipputasaisessa lähdössä on liuta muitakin mahdollisia. 6 J.H.Respons hallitsi viimeksi tapahtumia 11,4-lopetuksessa haettuaan vetotyöt avauskurvissa. Viikkoa aiemmin ruuna esitti 3. sisältä todella jämäkän loppuvedon open stretchiä pitkin. Mahdollinen tässäkin. 4 No Limit Royaltyn paukut eivät riittäneet viime lauantaina keulasta aivan päätyyn asti, Eskilstunassa Janne Korven ajokki jäi johtavan taakse pussiin. Juoksun onnistuessa sillä on edellytykset voittoonkin. 9 Opalis on tehnyt huippusuorituksia Saksassa ja löi lokakuun puolivälissä koviakin hevosia. Kengittä juosseelle tammalle balanssin sopiminen on nyt arvoitus. Jägersrossa lähtöön laukannut 10 Eldorado Mearas jäi Eskilstunan 75:ssä toiselle radalle voimissaan pussiin. Jos Johan Untersteiner saa hankittua hyvät asemat, ei suuryllätys ole poissuljettu. Myös 12 Hurricane River voisi omata pienet saumat yllätykseen rauhattomassa kisassa. Viimeksi se taipui loppumetreillä keulasta, mutta on osoittanut aiemmin pystyvänsä kirimään takaakin hyvin. Viime viikolla keulasta toiseksi jääneelle 11 Claude Debussylle lyhyt matka on selkeä miinus.



Juoksunkulku: Beartime, Get Ready On Tour ja 7 Orbital Ås ovat osoittaneet eturivin hevosista parasta lähtönopeutta. Get Ready On Tour juossee keulassa.



Pelijakauma: Beartime (23%) noussee päivän mittaan selväksi suosikiksi. Get Ready On Tour (9%) vaikuttaa edulliselta, myös No Limit Royalty (5%) tuntuu aliarvostetulta.



Ranking: A) 3, 5, 2, 1 B) 6, 4, 9, 10, 12, 11 C) 8, 7