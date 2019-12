Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 4.12.2019 – jättipottikierros

Suosikit: Axevallassa keulasta voittanut 3 Wreckless M.M. on jatkanut hyviä otteita senkin jälkeen, vaikkei ykkösiä ole tullutkaan. Solvallan 75-finaalissa ruuna sai 3. sisältä myöhään kiritilaa, viimeksi se taas joutui johtopaikalla väliprässin kohteeksi ja lopussa askel alkoi painaa. Se voi joutua tekemään nytkin töitä johtopaikan eteen, mutta on hyvistä asemista kuitenkin ykkösmerkki. 5 Lady Youline on tehnyt piippuhyllyn paikoilta kaksi kelpo esitystä, vaikka lopputulos olikin viimeksi kehnompi. Suosikin päästyä keulaan tehtävästä tuli Solvallassa mahdoton takaa. Reippaasti lähtevä tamma pyrkii nyt kärkipaikoille, ja jos alkuun ei kulu liikaa paukkuja, voitto on mahdollinen.



Haastajat ja yllättäjät: Kelvollisesti suorittanut 1 Jack Zon on siirtynyt viime startin jälkeen Fredrik Wallinin menestystalliin ja jatkoa seurataan mielenkiinnolla. Paikka tarjoaa nopealle ruunalle saumat suotuisaan juoksuun, eikä menestys olisi suuri yllätys. Vähemmän pelatuista kiinnostava on myös 9 My Dream Art, joka laukkasi viimeksi montélähdössä avauskurviin, mutta osoitti Solvallan kolmella kierroksella hyvää virettä kirittyään takaa lopun alle 11-kyytiä. Juoksun suosiessa ei ulkona. Rommessa keulasta 75-voittoon vastannut tallikaveri 7 Rocky Tilly ei noussut finaalissa takajoukoista, mutta osoitti viimeksi kunnon olevan tallella ratkaistuaan 2. ulkoa hyvällä otteella lopussa. Paikka voi tietää nyt ongelmia, sillä sisäpuolella on useampia hyviä avaajia. 4 Duke Of Mearas ei jaksanut viimeksi johtavan rinnalta maaliin saakka, mutta pystyy selkäjuoksulla kirimään palan matkaa hyvin, jos vire on kuukauden starttivälillä kohdallaan. Nopea 2 Up To Me laukkasi viimeksi kärjen takaa rahasijan loppukaarteessa. Lokakuun lopun Breeders Crown -välierässä 4-vuotias tuli 2. ulkoa juosten perille ja voisi samanlaisena omata totosauman. Johtavan takaa asiallisesti viimeksi seuranneelle 8 Carisma Sisulle ja helpon lähdön kuolemanpaikalta vieneelle 11 Coffie U.N.G:lle asetelmat tuntuvat nyt liian vaativilta.



Juoksunkulku: Jack Zon ja Up To Me avaavat sisältä hyvin, mutta niille kelvannee hyvä selkä. Kisan keulapaikasta käynevät lopulta Wreckless M.M. ja Lady Youline. Anders Erikssonin ajokki voi pystyä sisemmän paikkansa turvin pitämään jalat etupuolella.



Pelijakauma: Wreckless M.M:n (43%) kannatus tuntuu liian isolta, samoin Rocky Tillyn (21%). Jack Zon (3%) ja My Dream Art (3%) ovat reilusti alipelattuja.



Ranking: A) 3, 5 B) 1, 9, 7, 4, 2, 8, 11 C) 10, 12