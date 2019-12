Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Jägersro 3.12.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3, 1, 6, 4

Toto64-2: 1, 5, 8

Toto64-3: 2, 12

Toto64-4: 9

Toto64-5: 9

Toto64-6: 4, 9, 10, 2, 1

Hinta: 12,00 €



Hinta: 12,00 €



Suuri

Toto64-1: 3, 1, 6, 4

Toto64-2: 1, 5, 8, 3, 2

Toto64-3: 2, 12, 1, 3, 7, 8, 10

Toto64-4: 9

Toto64-5: 9

Toto64-6: 4, 9, 10, 2, 1

Hinta: 70,00 €



Hinta: 70,00 €

Tiistain Toto64-kierros juostaan Malmön raviradalla Jägersrossa. Urheilullisesti parasta antia tarjoilevat ensimmäinen ja viimeinen kohde, jotka ovat tasoltaan varsin hienoja.Rivin pankki löytyy toisen kohteen montelähdöstä, jossa Börge on pelattu yli 70 prosenttia. Se varmistetaan kuitenkin jo pienemmässä systeemissä. Rivien tukipilareina toimivat Tiffany Cash (T64-4) ja Stand By Ken (T64-5), jotka eivät aamupäivän prosenteissa ole edes lähtönsä suosikkeja.Toto64-kierroksen peliaika päättyy tuttuun tyyliin lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.sai viimeksi Åbyssa jo pitkään ilmassa roikkuneen onnistumisen. Jatkuvasti hyviä kirejä esittänyt ruuna sai hyvän reissun toisessa ulkona, josta irroitteli kirivaiheessa oikein helppoon voittoon. Vaikka kyseessä olikin vasta vuoden ensimmäinen "tolppa", niin Stand By Kenin voitontahdosta se ei ole ollut kiinni. Kovissa lähdöissä on ollut usein joku parempi vastassa tai juoksunkulut eivät ole onnistuneet optimaalisesti. Nyt vastus näyttää Stand By Kenille varsin sopivalta ja pienessä lähdössä takamatkan takarivi kuulostaa pahemmalta kuin onkaan. Johan Untersteiner päässee nostamaan aikaisessa vaiheessa toiselle ja ruuna voi saada yllättävänkin hyvän juoksun. Stand By Ken hyötyy lisäksi kenkäpakosta, koska siltä ei ole kenkiä tavattu riisua. Pahimmalle vastustajalleon vieläpä laskettava ihan jonkinlainen laukkariski voltin kakkosradalta. Aamupäivän prosenteissa Stand By Ken ei ole edes suosikki ja 31 pinnan kannatuksellaan se on hyvä varma. Ruunan kuuluisi olla tähän lähtöön hieman yli 40 prosenttinen.pilasi viimeksi pelinsä Bjerkessä alkulaukkaan, mutta muuten tamma on ollut mainio. Halmstadin karsintalähdössä Bjerkeen se hävisi keulasta vain hyvälle Jimpeto Joylle ja taakse jäi mm. finaalin sittemmin voittanut Ingo. Molemmat olisivat isoja suosikkeja tähän lähtöön. Edellisellä Jägersron vierailulla lokakuun alkupuolella Tiffany Cash karkasi Hanna Lähdekorven ajamana keulasta maisemiin. Suurin osa illan arkisista vastustajista alkaa olla jo parhaat päivänsä nähneitä, kun taas 3-vuotiaalla Tiffany Cashilla ne ovat vielä edessä. Sekavan oloinen amatöörikuskien lähtö vaikuttaa siltä, että joko revitys tai varma. IS-systeemeissä päädytään jälkimmäiseen vaihtoehtoon ja Conrad Lugauerin laatutallista tuleva Tiffany Cash lyödään rivien tukipilariksi vain 24 prosenttia pelattuna.on tehnyt molemmissa uran starteissaan lupaavat juoksut. Ensimmäisellä kerralla se tuli kolmannesta sisältä kaikki voimat tallella maaliin ja viimeksi se runnoi 15,5-vauhtisella päätöskierroksella varmaan voittoon. Sebastian M Nilssonin ajokki parantanee yhä saatuaan startteja alle ja 3-vuotias pystyy parantamaan roimasti ennätystään. Voltin rata 12 ei ole likikään niin toivoton kuin ryhmälähdössä ja Ups Face on jäänyt kymmenen prosentin peliosuudellaan turhan vähälle huomiolle. Peter Untersteinerin treenistä hyvällä esityksellä aloittanuton toki kova vastus, mutta alustava yli 50 prosentin kannatus on liikaa. Ravi näytti viimeksi siltä, että laukka ei tulisi yllätyksenä.on kovassa kunnossa, mutta voittoa ei tahdo tulla millään. Tulosrivistössä näkyvissä kakkossijoissa tamma hävisi niukasti ja toissa kerralla Åbyssa se oli kirimässä open stretchia pitkin voittomatsiin, mutta laukkasi 50 metriä ennen maalia. Laura Myllymaan valmennettava on saanut nappipaikan ja vaikka lähtö hyvätasoinen onkin, niin Zaira Del Ronco pystyy nykykunnossaan pärjäämään myös tässä koitoksessa. Kuudella prosentillaan se kannattaa ottaa nopeasti systeemeihin mukaan, pitkään Zaira Del Ronco ei voi välttyä voitoilta.