Ravivihje: Toto75 Örebro 1.12.2019

Suosikit: Toisen kohteen ideasuosikiksi nostetaan nimekkäämpien treenareiden varjosta Marika Janssonin tallin 3 Temporino. Ruuna on jo pitkään kilpaillut väkevässä kunnossa ja nyt sillä on nappipaikalta hyvät saumat suotuisaan juoksunkulkuun ja se voi olla lähdön lopullinen keulahevonenkin. Viimeksi Rommessa se runttasi johtavan rinnalta vahvasti toiseksi ja sitä ennen Solvallassa hevonen tuli takajoukoista kilometrin kirinsä rehellisesti 14,6-vauhtia ulkoratoja pitkin, vaikka sijoitus ei juuri kohentunut. Uran toistaiseksi paras startti tapahtui Gävlessä 1.lokakuuta, kun ruuna nitisti ykköseksi kuolainta purren johtavan rinnalta. 7 Duke Ratzeputz on avannut uransa hyvin, mutta pelaajien odotuksiin nähden sittenkin hieman alakanttiin. Viimeksi Solvallassa Jorma Kontion isku kierros jäljellä epäonnistui ja hevonen juuttui ulkoradoille, jonne sen kilpailuhuumori hiipui jo päätöspuolikkaan alkaessa. Sitä ennen se voitti keskipitkällä matkalla keulapaikalta oikein näyttävään tyyliin. Ulkoradalta on tiedossa lisämetrejä, vaikka hevonen hyvin avaakin.

Kolmanneksi suosikkikategoriaan nousee 11 Timetorock´nroll. Viimeksi uransa avausvoiton keulasta napannut ruuna on takarivistä matkavauhdin armoilla, mutta juoksunkulun suosiessa sen kyvyt riittävät voittoon asti. Solvallassa 6.marraskuuta hevonen ei kyennyt kolmannesta ulkoa haastamaan keulassa hääräillyttä Duke Ratzeputzia, mutta hevosen vire on todennäköisesti mennyt starttien myötä terävämpään suuntaan ja Björn Goop hyppää nyt nelivuotiaan rattaille.

Haastajat: Haastajapoppoon avaa 5 She´s My Secret. Carl Johan Jepsonin ajokki kiihdyttää todella terävästi auton takaa matkaan ja on lähdön todennäköisin ensimmäinen keulanimi, mutta keskipitkällä matkalla selkäjuoksukin saattaa tulla kyseeseen. Viimeksi Solvallassa hevonen seuraili johtavan takaa parhaiten ylivoimaista Pine Musclea. 12 Digital Ocean ei tunnu onnistuvan millään, mutta kunto riittäisi voittamaan tällaisen lähdön. Ruuna on kilpaillut nyt kahdesti kesätaukonsa jälkeen ja juuttunut kummallakin kerralla voimissaan pussiin. Rata 12 on haastava Örebron keulapäätä suosivalla radalla, mutta ylivauhdilla Thomas Dalborgin ajokki on ihan mahdollinen voittaja. 1 Drooping kerää paljon peliä, vaikka ykkösrata ei suosi tasaista avaajaa ja viimeisissään se on joutunut tunnustamaan monet edellä mainituista hevosista paremmakseen. Uran avausvoitto olisi näistä lähtökohdista pieni yllätys. 8 Global Army on surkealla paikalla, mutta ylivauhtisella sekin voi osallistua taistoon kärkisijoista. Viimeksi ori palasi kahden kuukauden tauolta voitokkaasti.

Juoksunkulku: She´s My Secret seuraa autoa parhaiten ja avaa keulaan. Kyselyitä voi tulla jatkossa ainakin Temporinolta ja Duke Ratzeputzilta.

Pelijakauma: Temporinon (15%) kuuluisi nousta lähdön suosikiksi, Drooping (16 %) on reippaasti ylipelattu.

Ranking: A) 3,7,11 B) 5,12,1,8,9 C) 4,2,10,6