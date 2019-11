Ravivihje: Toto75 Gävle 30.11.2019

Suosikit: 3 Hazard Boko saa ykkösvihjeen tasaisessa hopeadivisioonassa. Toissa kerralla Per Lennartssonin suojatti laukkasi reippaassa avauksessa ensimmäiseen kurviin, mutta ori osoitti kunnon olevan edelleen hyvä otettuaan Gävlessä hallitun voiton keulasta. Eturivissä on iso liuta hyviä lähtijöitä, joten johtopaikka ei välttämättä irtoa. Passelissa porukassa Hazard Bokolla on kuitenkin hyvä voittosauma muullakin juoksulla. 7 Ebony Boko on esittänyt hyvää virettä koko syksyn. Viimeksi ruuna latasi voimalla Eldorado B:n ohi keulaan, mutta 10-vauhtinen avauskierros osoittautui voiton suhteen liian tiukaksi. Starttiraketilla on ulkoakin saumat keulaan ja Gävlen lyhyempi loppusuora suosii. Maaliin asti kestäminenkään ei yllättäisi. 2 Thrust Control sai viimeksi optimaalisen juoksun 2. ulkona kovassa vauhdissa ja löi Ebony Bokon varmasti lopussa. Mitenkään lennokasta jenkin askellus ei lopussa ollut, ja itse asiassa se näytti paremmalta edellisellä kerralla. Juoksusta voi toki tulla sopivalta lähtöpaikalta tässäkin suotuisa ja voitto on mahdollinen.



Haastajat ja yllättäjät: 5 Weekend Fun näytti huonolta lokakuun startissa, mutta viimeksi suoritus oli taas selvästi parempi. Ruuna tuli takaa juosten maaliin. Kengittä, kokolapuilla ja jenkeillä se on tässä huomioitava. Luotettavasti esiintyvä 4 Flash Håleryd kipusi Bjerkessä ulkokautta kärjen tuntumaan. Sekin pääsee parhaimmillaan hyvin liikkeelle ja kärjen lähettyviltä saumoja yllätykseen voisi nyt olla. 6 Global Wise Guy teki Breeders Crown -lähdöissä lähinnä tasaiset suoritukset. Parhaassa terässään se olisi tietysti potentiaalinen menestyjä. Keulasta varmaan voittoon viimeksi ravannut 10 Dom Perignon on nyt takarivistä muiden armoilla. Rommessa avauskurviin laukanneen 9 Exclamation Markin päivän vire on pieni arvoitus, sillä edellisestä kunnon startista on jo pari kuukautta.



Juoksunkulku: Kaikki eturivin hevoset pystyvät lähtemään hyvin, mutta Ebony Boko ja 8 M.T.Insider ovat silti vielä muita pykälää liukkaampia. Ebony Boko on ulkoakin niukka keulasuosikki.



Pelijakauma: Ebony Boko (8%) tuntuu edullisimmalta tasaiseen lähtöön.



Ranking: A) 3, 7, 2 B) 5, 4, 6, 10, 9 C) 1, 12, 11, 8