Ravivihje: Toto64 Kalmar 29.11.2019 – 84 885 euroa ekstraa

3 Quite A Quality on juossut huomattavasti tämänkertaista kovemmissa lähdöissä ja Conrad Lugauerin suojatti on liki voittoa, varsinkin jos onnistuu pääsemään keulaan. Viimeksi se hävisi johtavan takaa vain Digital Sciencelle ja jo kauden kuudetta voittoaan hakeva ori on ollut muutenkin jatkuvasti hyvä, vaikka taulussa vain yksi tolppa näkyykin. 8 Arapaho Ghostdance on tauosta ja kasiradasta huolimatta ykkösvarmistus. Adrian Kolgjinin ajokki on väkivahva menijä, joka pystyy pärjäämään, vaikka juoksu menisikin vaikeaksi. Pidempi matka toki olisi mailia enemmän mieleen. 4 Pane Vino on juossut aavistuksen kovemmissa porukoissa ja sille mailin matka on etu. Ruuna tarvitsisi vähän enemmän leijonan luonnetta päätösmetreille. Steen Juulin 5 Cheri De Vie teki hyvän juoksun toissa kerralla Åbyssa johtavan rinnalta eikä ole täysin ulkona tässä, mutta voitto tulisi pienenä yllätyksenä.

A) 3 B) 8-4-5-1 C) 11-2-6-9-10-7