Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Boden 28.11.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 10, 5, 2, 12

Toto64-2: 7, 10, 8

Toto64-3: 5

Toto64-4: 1, 3, 9, 2,13, 11

Toto64-5: 8

Toto64-6: 10

Suuri

Toto64-1: 10, 5, 2, 12, 7, 14, 15, 11, 13

Toto64-2: 7, 10, 8

Toto64-3: 5

Toto64-4: 1, 3, 9, 2, 13, 11

Toto64-5: 8

Toto64-6: 10, 12, 11, 9, 8

Torstain Toto64-kierros juostaan Bodenissa ja tuttuun tapaan siellä nähdään runsas määrä suomalaishevosia. Kierros vaikuttaa pelimielessä oikeinkin kiinnostavalta.Maaotteluhenkeä on ilmassa, kun puolet T64-kohteiden suosikeista tulee Suomesta.(T64-1),(T64-3) ja(T64-5) ovat keränneet eniten pelikannatusta. Kaksi jälkimmäistä toimivat myös IS-systeemien läpivarmoina.Kierroksen suurimmat suosikit löytyvät kylmäverilähdöistä. Toisen kohteenja neljännen kohteenovat aamupäivän prosenteissa yli 50 prosenttia pelattuja. Molemmat varmistetaan jo pienemmässä systeemissä.Toto64-pelin jättöaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.Katja Melkon treenaamanpari ensimmäistä starttia olivat vielä hakemista, mutta sitten 3-vuotias tuntui ymmärtävän paremmin homman luonteen ja otti kolmen voiton putken. Varsinkin syyskuun lopun Bodenin startti oli hieno, kun ruuna nuiji hallittuun voittoon johtaneen Universal Leaderin rinnalta. Viimeisen kierroksen Joyful Boko kulki 15,3-vauhtia ja voimia tuntui jäävän varastoonkin. Oulun viime kisassa varsamaisuus näkyi vielä otteissa. Viidennessä ulkona matkanneelta ruunalta avattiin korvat viimeisellä takasuoralla, se ajoi edellä menevään kiinni ja korjausliikkeen seurauksena Joyful Boko kimposi kuin pingispallo ulkoradoille ja laukkasi. Sen startin voi huoletta unohtaa.Vitosradan ei pitäisi tuottaa ongelmia viime starttia lukuun ottamatta ravivarmasti esiintyneelle varsalle ja todennäköisesti Kari Alapekkalan ajokki pääsee keulaan. Sarja sattuu melkein täydellisesti ja Melkko & Soronen ovat varmasti tähdänneet tähän isopalkintoiseen lähtöön, joten pienestä starttivälistäkään ei kannata huolestua. Joyful Bokon pitäisi olla reilusti yli 40 prosenttinen ja alustavalla 36 pinnan kannatuksellaan se on hyvä varma.Jani Hartikaisen tallista tulevaon ollut pitkään kunnossa ja vire tuntuu vain paranevan. Viimeksi Jyväskylässä ruuna teki nimittäin kaiketi elämänsä parhaan juoksun. Se oli purjehtimassa johtavan rinnalta jo selvän näköiseen voittoon, mutta hiljensi sen verran viimeisillä metreillä, että tuli juuri maalilinjalla ohitetuksi. Kyse ei välttämättä ollut edes väsymisestä vaan pitkällä loppusuoralla Going Above saattoi ajatella homman olevan jo ohi. Sittemmin ruuna jäi pois Joensuusta rataolosuhteiden takia, joten starttiväliä on kertynyt melkein kuukauden verran. Kommenttien mukaan Going Abovella on kuitenkin päästy ajamaan normaalit viimeistelyt eikä kaukaa Savon sydämestä varmasti lähdettäisi Bodeniin ellei hevonen olisi tikissä. Going Abovella saatetaan kaiken lisäksi ajaa tänään vieläpä ensimmäistä kertaa jenkkikärryillä. Kasirata tietysti tuo aina omat mutkansa, mutta hevonen lähtee hyvin matkaan ja Veli-Pekka Toivanen luukuttaa taatusti eteenpäin ja olisi yllätys mikäli joku lähtisi Going Abovea vastaan urheilemaan keulasta. Arvio voitolle on n. 40% ja aamupäivän 34 prosentin kannatuksella se kelpaa varmaksi. Voi olla, että Going Aboven prosentit tulevat tippumaankin päivän aikana.siirtyi Ylivieskan startin jälkeen Antti Ala-Rantalan tallista Marjut Eeron treeniin. 4-vuotias teki uudesta paikasta varsin lupaavan aloitusstartin. Se sai kolmannesta sisältä kiritilaa vasta loppusuoran alussa ja ori tykitti seitsemättä rataa aivan omia vauhtejaan, mutta ei ehtinyt kolmatta sijaa korkeammalle. Hiemankin aiemmin tilaa saadessaan se olisi hyvin todennäköisesti voittanut ja ohittanut mm. Hibovallen, joka on pelattu nyt isoksi suosikiksi. Hauan Odin lähtee hyvin matkaan ja John Östman päässee valitsemaan ajaako keulasta vai selästä. Ehkä jälkimmäisellä vaihtoehdolla ori olisi parhaimmillaan, mutta mailin matkalla myös keulajuoksu voi tulla kyseeseen. Hauan Odin tulee kaiken järjen mukaan olemaan iso prosenttinousija, mutta aamupäivän kuusi pinnaa tuntuvat naurettavan pieniltä viime startin jälkeen.on hirmuiskussa ja ansaitsisi jo voiton. Toissa kerralla se haparoi ennen lähtölinjaa ja jäi hieman muista. Ruuna sai lopulta paikan viidennestä ulkoa, josta tykitti 11-vauhteja viimeiset 800 metriä ja hävisi vain johtavan takana nappireissun saaneelle. Gävlen viime startissa se jäi johtavan rinnalle, jossa piti vauhdin reippaana. Balotelli Crown söi keulahevosen jo viimeisellä takasuoralla, mutta kaksi paremman juoksun saanutta tuli loppusuoralla ohi. Ruuna ansaitsee tuostakin juoksusta kiitettävän arvosanan. Ensimmäistä kertaa Bodenissa juokseva Balotelli Crown on juossut etelämmässä kovempia lähtöjä ja on kymmenen pinnan kannatuksellaan tarjouksessa. Likikään viime starttien iskussa se nousee lopussa väkisinkin korkealle ja pienempään systeemiin ruuna laitetaan varmaksi. Rattaille istahtava Erica Guldhag on erityisen hyvä montekuski, mutta taitaa myös kärrylähdöt.Toisen kohteen kovassa kylmäveritasoituksessa odotellaan kaksintaisteluajavälillä, mutta täysin ulkona ei ole myöskäänToissa kerralla Rommen kovatasoisessa T75-lähdössä ruuna otti laukan lähtösuoralla jääden muista. Se otti porukan kiinni ja eteni sisäkautta lupaavasti viidenneksi. Viimeiset kaksi kierrosta Hallsta Vinnex kulki reilusti alle 1.25-vauhteja. Viimeksi jotain oli pielessä, kun ruuna ei ravannut sulavasti ja jätätti koko matkan. Epäonnistumisen kruunasi laukka, jonka seurauksena kuskinsa Magnus O Jonsson meinasi kaataa Elitkampen-voittaja Tangen Haapin ja sai ansaitun ajokiellon. Sen vuoksi Hallsta Vinnexin ohjissa nähdään tänään Ulf Ohlsson, joten kuskinparannus on hirmuinen ja tekee siitä kiinnostavan pelihevosen. Jonsson on ajanut yhtä vaille kaikki treenattavansa startit ja siitä yhdestä startista on kulunut yli viisi vuotta aikaa. Uusi kuski voi siis olla melkoinen piristysruiske. Kolme prosenttia pelattuna Hallsta Vinnex kannattaa ottaa lapuille mikäli suosikkikaksikkoa varmistelee.Ensimmäisessä T64-kohteessa moni hevonen on jäänyt suotta ihan pelaamattomaksi suosikkinelikon kerätessä lähes 90 prosenttia lähdön merkeistä.ei ole voitoista huolimatta täysin vakuuttanut,on luokaltaan kenties ylikylän hepo, mutta sekään ei ollut viimeksi parhaimmillaan,on juossut helpommissa lähdöissä japalaa tauolta. Suurempaan systeemiin revitetäänkin yhdeksän merkin voimin. Yksi pelaamattomaksi jääneistä on, jonka tulosrivistö ei kerro mitään kunnosta. Toissa kerralla ori joutui tulemaan koko viimeisen kierroksen kolmatta ilman vetoapua taistellen rehdisti perille. Viimeksi sillä ajettiin passiivisesti kuudennesta sisältä ja tuli voimat tallella maaliin. Kolmosrivin paikalta ei toki ikinä ole helppo tulla, mutta vetäviä selkiä on ainakin tarjolla ja jos kärjessä yhtään pidetään ylivauhtia niin suuret numerot jyräävät korkealle. Only In Time O.C. aamupäivän peliprosentit ovat vain 0,8, joten Ove A Lindqvistin ajokki nostetaan potintekijänä lapulle. Alle prosentin kannatukseen on jäänyt myös, joka pärjää heti kun se saa säästää kirinsä loppuun, eikä joudu käyttämään voimiaan jo viimeisellä takasuoralla.