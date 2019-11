Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 27.11.2019 – jättipottikierros

Suosikki: 11 Ranch Steady Go on aloittanut vahvasti ja alla on jo kolmen voiton putki. Solvallan ja Gävlen keulavoitoissa ruuna esiintyi varsin laiskasti, mutta viimeksi kengittä ja kokolapuilla sen suoritus oli huomattavasti terävämpi. Se yritti takarivistäkin keulaan, mutta joutui tyytymään lopulta johtavan kantaan, josta ratkaisi vaivattomasti loppusuoralla. Jorma Kontio tuskin jää takajoukkoihin pitkäksi aikaa nytkään ja juoksun jollain lailla onnistuessa voittokulku voi jatkua. Peliosuus on kuitenkin niin suuri, että isompaan systeemiin laitetaan maksavampiakin mukaan.



Haastajat ja yllättäjät: 5 Donatello Wibb on jättänyt haastajista potentiaalisimman kuvan. Lars-Åke Söderholmin ruuna on juossut kaikissa starteissaan johtavan rinnalla ja tullut juosten perille asti. Viimeksi tuloksena oli uran avausvoitto. Jos lähtö auton takaa sujuu hyvin, voisi se pistää suosikillekin kampoihin. 2 Made Of Stars käynnistyi viimeksi varovasti, mutta tuli 3. ulkoa juosten perille. Rommessa se ratkaisi 2. ulkoa 13-lopetuksella. 6 Chef M.M. eteni viimeksi johtavan rinnalta kärkeen päätöspuolikkaan alussa, mutta joutui päästämään kolme ohitseen lopussa. Edellisellä kerralla se pisteli lopun virkeästi takaa. Jenkkikärryjä kokeileva ruuna on huomioitava. Lähes pelaamattomista mukaan vielä 9 Russel Costashorta, joka ei saanut viimeksi 3. sisältä mahdollisuutta lopussa ja latoi edellisellä kerralla 6. sisältä lopun ulkokautta alle 13-kyytiä. Myös 12 Jonathan Boko on tehnyt kelpo suorituksia, mutta paikka tuntuu nyt voiton suhteen liian haasteelliselta. Jonkin verran peliä kerännyt 3 Monique Tooma ei oikein riittänyt viime talven Ruotsin starteissa ja Viron neljän hevosen lähtöjen voittosuorituksia on tähän vähän vaikea peilata. Voittoputken jatkuminen lienee kuskivahvistuksesta huolimatta liikaa vaadittu.



Juoksunkulku: Eturivin hevosista ainoastaan 8 Gasen i Botten on osoittanut kelpo lähtönopeutta. Muilla ei ole kokemusta, tai ei ole panostettu alkuun. Juoksunkulun arvioiminen on sikäli erittäin hankalaa. Ranch Steady Go tullee joka tapauksessa eteenpäin jo avauskierroksen aikana.



Pelijakauma: Ranch Steady Go (63%) on saanut liian suuren kannatuksen, vaikka onkin selvästi lähdön todennäköisin voittaja. Monique Tooma (11%) on ylipelattu. Donatello Wibb (7%), Made Of Stars (5%), Chef M.M. (5%) ja Russel Costashorta (1%) ansaitsisivat enemmän peliä.



Ranking: A) 11 B) 5, 2, 6, 9, 12, 3 C) 7, 8, 4, 1, 10