Ravivihje: Toto75 Jägersro 23.11.2019 – jättipottikierros

Suosikit: 8 Esprit Sisun otteissa ei näkynyt viimeksi, että kaviopaiseen takia muutama treenikerta oli jäänyt väliin. 5-vuotias ratkaisi johtavan rinnalta vahvalla tyylillä loppusuoralla. Syksyn aiemmat suoritukset olivat myös järjestään hyviä. Varsin nopea lähtijä voi pystyä ulkoradasta huolimatta hankkimaan keulapaikan haltuunsa, jolloin voitto olisi ulottuvilla. 3 Martin de Bos on osoittanut edellisen tavoin erinomaista virettä jo pitkään. Åbyssä kiri kaukaa 6. ulkoa kantoi voittoon, mutta finaalissa ori joutui tyytymään samalta paikalta nelossijaan. Päätöskierros oli silloinkin 11,1-vauhtinen. Alussa Petri Puron suojatti ei ole ripeimpiä, mutta voi päästä paremmalta paikalta kuitenkin puolenvälin paikkeille parijonossa. Voittosauma on olemassa, jos ykkössuosikki ei saa kaikkea aivan ilmaiseksi.



Haastajat ja yllättäjät: Kovan kaksikon lisäksi lapulle nostetaan vähälle pelille jäänyt 1 Only One Winner. Pari viikkoa sitten se ei saanut kiritilaa Esprit Sisun voittamassa 75-lähdössä ja voimia jäi talteen. Edellisellä kerralla ruuna vaihtoi johtavan takaa vetolapuilla päätössatasella todella ärhäkästi rytmiä ja on samalla varustuksella vastaavalta paikalta nyt vaarallinen. 5 Pastor Power ei pystynyt ohittamaan viimeksi Esprit Sisua, vaikka pääsi iskemään tämän takaa lyhyellä kirillä. Kunto on mainio. 7 Illuminati hyötyy matkasta, mutta verkkaiselle lähtijälle on taas tiedossa kiertämistä. Ei silti mahdoton, kuten ei Eskilstunassa keulasta antautunut 10 Niky Flaxkaan. Se teki oikein hyvät suoritukset edellisissä starteissa. Toisinaan väkeviä esityksiä tekevä 11 Partizan Face voi myös olla mahdollinen takaa. Alkukaudella luotettavasti lauantaitasolla mennyt 6 Hawk Cliff jäänee myös alussa taka-alalle. Juoksun juontuessa senkään menestys ei tulisi suurena yllätyksenä. 9 Sevilla kärkkyy hyvää sisäratajuoksua, mutta voittoon asti yltäminen on vaikeaa.



Juoksunkulku: Hyvää selkää hakeva Only One Winner lähtee sisältä ripeästi, keskeltä parhaiten avaa Pastor Power. Sekin voi luovuttaa keulat edelleen Esprit Sisulle. Jos Partizan Face on vireällä päällä, voi Adrian Kolgjini kiertää sillä johtavan rinnalle.



Pelijakauma: Esprit Sisu (30%) ja Martin de Bos (22%) ovat täysin ansaitusti eniten pelatut. Only One Winner (2%) on houkutteleva tapaus. Pastor Power (14%) ja Illuminati (13%) ovat lievästi ylipelattuja.



Ranking: A) 8, 3 B) 1, 5, 7, 10, 11, 6, 9 C) 2, 12, 4